Quantifind et OpenCorporates élargissent leur partenariat dans la lutte contre le crime financier





La plate-forme d'intelligence artificielle de Quantifind intégrera les données mondiales d'entreprise de OpenCorporates pour offrir des solutions AML-KYC qui sont les meilleures de leur catégorie

MENLO PARK, Californie, 21 mai 2020 /CNW/ - Quantifind , une société de logiciels proposant des solutions qui stimulent l'efficacité et l'efficience des enquêtes visant à contrer la fraude et le blanchiment d'argent (AML), annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec OpenCorporates, qui est la plus grande banque de données libres sur les entreprises au monde.

En s'appuyant sur le partenariat existant entre les deux entités, Quantifind intégrera désormais à son offre de produits l'ensemble de la banque de données de OpenCorporates, qui regroupe plus de 180 millions de sociétés provenant de plus de 130 territoires de la planète. Les données de OpenCorporates, agrémentées par l'intelligence de Quantifind, seront accessibles immédiatement par l'entremise de l'offre de logiciel-service (SaaS) de Quantifind pour l'AML, la diligence raisonnable client (CDD)/la connaissance de la clientèle (KYC), et l'atténuation des risques que pose la fraude.

Alors que OpenCorporates fournit la source la plus détaillée et la plus crédible au monde de données de personnes morales avec origine complète, Quantifind se distingue par ses algorithmes d'intelligence artificielle qui relient les entités et permettent de déterminer les risques grâce aux données publiques. Ensemble, les deux organismes sont désormais bien placés pour délimiter les réseaux mondiaux qui ont permis aux blanchisseurs d'argent de dissimuler la provenance de leurs fonds. De plus, cette capacité conjointe sera immédiatement bénéfique pour lutter contre la fraude financière associée à la pandémie, comme l'usurpation d'entreprises.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'élargissement de notre relation avec OpenCorporates », déclare Adam Mulliken, vice-président directeur de l'analyse et directeur général de la division des crimes financiers à Quantifind. « Le moment ne pourrait être plus propice, car la demande ne cesse d'augmenter envers des données contextuelles crédibles et opportunes centrées sur les entités commerciales en conséquence des manoeuvres frauduleuses en ces temps de pandémie. »

« Notre mission consiste à rendre l'information relative aux sociétés de la planète libre pour quiconque dans l'intérêt public », déclare Chris Taggart, chef de la direction et cofondateur de OpenCorporates. « Nous nous réjouissons du fait que Quantifind bonifiera son usage de nos données pour faire évoluer la lutte contre la criminalité financière. »

Pour en apprendre plus sur la manière dont Quantifind alimente les enquêtes portant sur les crimes financiers à l'aide des données de OpenCorporates, consultez cette étude de cas.

À propos de Quantifind

Quantifind est une société de technologie disposant d'une plate-forme d'intelligence artificielle (IA) qui détecte les signaux de risque à partir de sources textuelles non structurées et disparates. Lorsqu'il est question de gestion du risque de crimes financiers, Quantifind fournit une solution IA pour détecter la fraude et contrer le blanchiment d'argent qui découvre les risques de manière unique en appariant les données internes des établissements financiers aux données du domaine public. À une époque où les alertes faussement positives fondées sur les transactions font augmenter les coûts associés à la conformité et monopolisent davantage le personnel responsable des enquêtes, l'implantation de la technologie de Quantifind peut se traduire par un gain d'efficacité de l'ordre de 30 %.

À propos de OpenCorporates

OpenCorporates est la plus grande banque de données libres sur les entreprises au monde. Elle contient des renseignements dont la totalité provient de sources publiques à l'égard de plus de 180 millions de sociétés issues de plus de 130 territoires. Fondée il y a 10 ans, cette entreprise d'intérêt public s'est donné la mission d'améliorer l'accessibilité, l'utilité et l'utilisation de l'information propre aux sociétés. OpenCorporates repose sur une structure unique regroupant des fiduciaires de renommée internationale afin de garantir son indépendance et la promotion de l'intérêt public. Ce mode de gestion, ces données et cette expertise permettent à cette entreprise de devenir le fournisseur structurel mondial de données fondamentales propres aux entreprises, et ce, au bénéfice du commerce et de la population.

