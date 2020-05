Report de la Rencontre estivale 2020 du Conseil de la fédération





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après mûre réflexion et compte tenu de la pandémie de COVID-19, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, annonce que la Rencontre estivale 2020 du Conseil de la fédération qui devait avoir lieu à Québec du 22 au 24 juillet, est reportée à l'automne.

De plus amples informations seront fournies dans les semaines à venir, en fonction des orientations en matière de santé publique.

«?Alors que chacun est confronté à une période des plus difficiles, la crise de la COVID-19 a renforcé notre engagement à poursuivre notre collaboration afin de répondre aux enjeux d'importance pour l'ensemble de nos gouvernements et nos citoyens », a souligné le premier ministre Legault. « Dans le cadre de nos efforts visant à relancer l'économie, je serai très heureux d'accueillir mes homologues provinciaux et territoriaux à l'automne, afin de poursuivre notre étroite collaboration. »

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

Le Québec avait été l'hôte de la rencontre estivale du Conseil de la fédération en juillet 2008.

