Mise à jour sur les opérations de VIA Rail en réponse à la COVID-19

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - En raison de l'augmentation de la demande à la suite du déconfinement progressif démarré par les autorités de santé publique du Québec et de l'Ontario, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce des changements à ses services à partir du 3 juin, en place jusqu'à nouvel ordre. Les services des trains 62 et 669 reprendront entre Toronto-Kingston-Montréal et ceux des trains 52, 48 et 59 reprendront entre Toronto-Kingston-Ottawa.

Depuis le début de la pandémie, le propriétaire de l'infrastructure (CN) entre Prince Rupert-Prince George-Jasper a effectué des travaux d'infrastructure et de maintenance, ce qui a temporairement eu un impact sur la capacité disponible. Le service offert par VIA Rail sur cette route reprendra toutefois en juillet.

TRAJETS À PARTIR DU 3 JUIN

TRAJETS SERVICES Québec -Montréal-Ottawa 22 et 39 Toronto-Kingston-Montréal 66 et 63 Nouveau: 62 et 669 Toronto-Kingston-Ottawa 53 Nouveau : 52-48-59 (le train 44 est annulé) Toronto-London-Windsor 72 et 75 Toronto-London-Sarnia 87 et 84 Senneterre et Jonquière 1 aller-retour par semaine Sudbury-White River 1 aller-retour par semaine Winnipeg-Churchill Tous les trains sont en service L'Océan (Montréal-Halifax) Annulé jusqu'au 1er novembre Le Canadian (Toronto-Vancouver) Prince Rupert-Prince George-Jasper Nouveau: Reprise du service en juillet

* Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

FLEXIBILITÉ POUR NOS PASSAGERS

VIA Rail communiquera avec tous les passagers dont les réservations sont affectées par la suspension de services. Ceux-ci obtiendront un remboursement automatique. Pour faciliter les annulations et les remboursements, nous avons élargi notre politique d'annulation pour inclure tous les voyages jusqu'au 1er novembre 2020, afin de permettre aux passagers d'annuler leur réservation de manière autonome en ligne à tout moment avant le départ et recevoir un remboursement complet, sans frais de service, et ce quel que soit le moment où le billet a été acheté.

Les clients peuvent également communiquer avec le Centre client de VIA Rail par courriel à service@viarail.ca ou par téléphone au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ATS 1 800 268-9503 (malentendants). En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Centre client est ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et cela peut prendre un certain temps pour parler à un agent en raison d'une réduction des effectifs.

RAPPEL

VIA Rail continue d'adapter ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appels pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19. Nous avons limité le nombre de sièges pouvant être réservés afin de fournir aux passagers assez d'espace pour pratiquer l'éloignement physique lors de leur voyage.

De plus, nous rappelons régulièrement à nos passagers et à nos employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique, de rester à la maison, d'éviter tous déplacements non essentiels, de pratiquer l'éloignement physique autant que possible et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains).

Afin de limiter les risques de transmission de la COVID-19, VIA Rail recommande à l'ensemble de ses passagers de porter un masque non médical ou un couvre-visage couvrant la bouche et le nez lorsque voyageant à bord de ses trains et lorsqu'il est impossible de respecter une distance de 2 mètres avec les autres.

Les passagers se verront refuser l'embarquement à bord de nos trains s'ils présentent des symptômes qui s'apparentent à la grippe ou un rhume (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement lors d'un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19.

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

