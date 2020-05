Kimbo soutient l'initiative « J'aime mon bistrot »

Le gouvernement du Québec et les entreprises propriétaires de parcs de poteaux mettent sur pied une table de coordination pour soutenir le déploiement des projets qui offrent aux entreprises et aux citoyens situés en milieu rural un service Internet...

Après mûre réflexion et compte tenu de la pandémie de COVID-19, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, annonce que la Rencontre estivale 2020 du Conseil de la fédération qui devait avoir lieu à Québec du 22 au 24 juillet, est...