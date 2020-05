Mediagrif complète son placement par voie de prise ferme de 16 000 000 $CAN





/NE PAS DISTRIBUER AU RÉSEAU D'INFORMATION AMÉRICAIN NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF) (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son placement par voie de prise ferme augmenté précédemment annoncé, sous lequel un total de 2 909 091 actions ordinaires de Mediagrif (les « actions ordinaires ») ont été vendus au prix de 5,50 $CAN l'action ordinaire pour un produit brut total de 16 000 000,50 $CAN, incluant les actions ordinaires émises suite à l'exercice partiel de l'option des preneurs fermes octroyée aux preneurs fermes (tel que défini ci-dessous) (le « placement »). Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Echelon Wealth Partners Inc., et comprenant Acumen Capital Finance Partners Limited, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. (les « preneurs fermes »).

Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif, a déclaré : « La finalisation de ce placement d'actions est un signal important de confiance dans le potentiel de croissance de Mediagrif. L'un des impacts majeurs de la COVID-19 au niveau du comportement des consommateurs a été l'adoption accélérée de l'utilisation des technologies du commerce. En gros, le marché a vu quelques années de croissance compressées en quelques mois. De plus, notre politique de travail à domicile nous a permis d'avancer considérablement vers notre objectif « D'unir nos forces », tel que décrit dans notre présentation aux investisseurs. La communication accrue entre les employés via nos outils de vidéoconférence a donné lieu à une équipe énergisée et très motivée. La puissance combinée de ces facteurs nous permettra d'accélérer la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance et de capitaliser sur la demande accrue pour nos solutions de technologie du commerce. »

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement à des fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Le placement a été réalisé (i) au moyen d'une dispense de placement privé dans toutes les provinces et territoires du Canada, (ii) sur la base d'un placement privé aux États-Unis conformément aux dispenses des exigences d'inscription du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et (iii) à l'extérieur du Canada et des États-Unis sur une base qui ne requiert pas la qualification ou l'enregistrement d'aucun des titres de la Société en vertu de lois nationales ou étrangères sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf si elles sont enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou si une exemption d'enregistrement est disponible.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de commerce électronique et de places de marché interentreprises sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur nos activités. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Tous les montants sont en dollars canadiens.

