La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer lance une nouvelle série d'apprentissage destinée aux intervenants de première ligne en centres d'hébergement





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW/ - La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) lance aujourd'hui sa nouvelle série d'apprentissage visant à outiller toute personne oeuvrant dans un milieu d'hébergement public ou privé et qui est amenée à interagir avec une personne atteinte d'un trouble neurocognitif de type maladie d'Alzheimer.

Face à la situation actuelle où plusieurs intervenants en centres d'hébergement sont appelés à être en contact pour une première fois avec des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, dont entre autres les militaires des Forces armées canadiennes et les citoyens bénévoles, la FQSA juge primordial de fournir des notions indispensables considérant que plus de 80 % des résidents en CHSLD en sont atteints au Québec. « C'est une condition qui nécessite une prise en charge adaptée, un savoir-faire, mais surtout un savoir-être. Une approche spécialisée, centrée sur la personne et non sur la maladie est essentielle pour intervenir auprès des personnes atteintes. Ces nouveaux intervenants doivent recevoir un minimum de formation afin d'être outillés rapidement pour mieux interagir dans les milieux de vie pour personne aînées », mentionne Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Des outils de formation indispensables

Composée de 11 capsules, la série d'apprentissage aborde plusieurs aspects de la maladie d'Alzheimer, soit les symptômes, les stratégies de communication, de stimulation ou encore les comportements déroutants, ainsi que la gestion de certains aspects de la vie quotidienne tels que les repas et les soins d'hygiène. Les capsules, d'une durée de 15 à 20 minutes chacune, peuvent être suivies non seulement par les intervenants mais également par quiconque désirant approfondir ses connaissances et ainsi adopter l'approche centrée sur la personne, préconisée par les 20 Sociétés Alzheimer du Québec.

Parce que chaque personne réagit différemment face à une situation de crise, les intervenants du milieu de la santé et les proches aidants sont plus que jamais touchés par cette pandémie en raison de leur rôle de première ligne dans les milieux de vie pour personnes âgées. Pour cette raison, une capsule a été consacrée à leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent prendre soin d'eux, pour ainsi continuer à prendre soin de nos aînés les plus vulnérables.

La FQSA profite de cette occasion pour souligner l'engagement et le dévouement des intervenants et formateurs des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, qui ont rendu cette initiative possible. Les Sociétés Alzheimer régionales travaillent en partenariat avec les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux afin d'offrir du mentorat et du soutien aux équipes de soins, pour une meilleure intégration des connaissances tout en proposant des solutions concrètes aux défis rencontrés.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 153 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison. www.alzheimerquebec.ca

SOURCE Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :