Nomination de François Dauphin au poste de président-directeur général de l'IGOPP





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance (IGOPP) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. François Dauphin au poste de président-directeur général et d'administrateur de l'IGOPP, à compter du 1er juin 2020.

Il prendra la succession de M. Michel Nadeau, directeur général de l'IGOPP depuis sa création en 2005. Quant au professeur Yvan Allaire, président exécutif du conseil depuis 15 ans, il assumera la présidence (non-exécutive) du conseil pour une période de transition. M. Nadeau continuera d'agir à titre d'expert-conseil auprès du nouveau PDG.

Le choix de la candidature de M. Dauphin s'inscrit dans la continuité des activités de l'IGOPP puisqu'il a occupé entre 2014-2017 le poste de directeur de recherche. Il était notamment responsable de divers mandats de recherche qui ont mené, de concert avec le président exécutif du conseil, à plusieurs publications tant à l'échelle nationale qu'internationale, sous formes de prises de position, d'articles scientifiques et d'actualités ainsi que de rapports de recherche. Il participait également à la diffusion de connaissances en matière de gouvernance d'organisations privées et publiques.

Comptable de formation (CPA), M. Dauphin détient un MBA et une scolarité de doctorat en stratégie. Son talent démontré en recherche et formation ainsi que son expérience concrète de terrain en gestion, en stratégie et en gouvernance acquise au cours des vingt dernières années en font un dirigeant dynamique doté d'un sens du leadership et sensible aux aspects humains de sa fonction. Nul doute que l'IGOPP pourra sous sa direction relever les nouveaux défis et évoluer au gré des tendances dans le domaine de la gouvernance.

M. Allaire a salué cette nomination : « Ayant connu M. Dauphin comme étudiant puis comme collègue à l'IGOPP, c'est avec enthousiasme et confiance que j'accueille sa nomination comme PDG de l'IGOPP. L'Institut pour lequel Michel et moi avons travaillé si fort sera entre bonnes mains pour les années à venir. »

Et d'ajouter M. Nadeau : « depuis la création de l'IGOPP, plus de 300 organismes ont eu accès à une solide expertise en gouvernance à des conditions raisonnables. S'appuyant sur une recherche de pointe et des concepts innovateurs, l'IGOPP s'est taillé une place unique dans le monde de la formation en gouvernance en rendant accessibles les principes de bonne gouvernance au plus grand nombre. Et le nouveau PDG partage cet objectif.»

Avant son arrivée à l'IGOPP, M. Dauphin a acquis une solide expérience principalement dans les domaines de la gestion financière, de la recherche et de la formation. Depuis trois ans, M. Dauphin était vice-président exécutif d'une firme de gestion immobilière, responsable des finances, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines de l'entreprise ainsi que de la supervision et la gouvernance d'une vingtaine de conseils d'administration de copropriétaires. Auparavant, il a occupé durant plusieurs années le poste de directeur, finances et investissements stratégiques pour un conglomérat familial privé. Dans ce rôle, M. Dauphin a également assuré ponctuellement la direction générale et la direction financière de différentes filiales opérationnelles lors de périodes de transition, essentiellement des PME dans la distribution et le commerce de détail.

M. Dauphin enseigne depuis plus d'une dizaine d'années à titre de chargé de cours au département de stratégie de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.

« C'est avec fierté et enthousiasme que j'assumerai mes nouvelles fonctions à l'IGOPP, à la fois dans la continuité de l'oeuvre érigée par MM. Allaire et Nadeau, mais aussi en contribuant, par mes expériences en affaires et mes connaissances de l'univers de la gouvernance, à relever les nombreux défis engendrés par l'évolution constante du domaine de la gouvernance. » a déclaré M. Dauphin.

Le conseil d'administration souhaite la bienvenue à M. Dauphin au sein de l'équipe et remercie MM. Allaire et Nadeau pour leur immense contribution. Leur dynamisme et leur dévouement inconditionnel ont fait de l'IGOPP une référence incontournable en gouvernance. Ils ont taillé pour l'IGOPP une place unique en Amérique du Nord et en ont fait une référence en gouvernance par des publications et des prises de position avant-gardistes, des interventions médiatiques éclairées et de multiples formations pour une gouvernance créatrice de valeurs® destinées aux administrateurs et dirigeants.

À propos de l'IGOPP

L'Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L'IGOPP est devenu un centre d'excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l'IGOPP s'est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

SOURCE Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP)

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :