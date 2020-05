Sondage FADOQ : les aînés inquiets et mal desservis en soins





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Une réduction des services et soins à domicile et une baisse des suivis médicaux auprès des aînés depuis le début de la pandémie de COVID-19, voilà deux faits saillants alarmants qui ressortent d'un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte du Réseau FADOQ.

Effectué auprès de 3 004 membres du Réseau FADOQ, cette étude avait pour but de prendre le pouls de l'état de ceux-ci en cette période de pandémie. Le sondage révèle que 72 % des répondants ayant indiqué recevoir des soins ou des services à domicile ont subi une réduction de leur offre de services. Une situation inquiétante pour la plus grande organisation d'aînés au pays, qui a d'ailleurs interpeller récemment le gouvernement du Québec afin d'assurer une reprise des services à domicile.

« Le maintien du continuum des services et soins à domicile est essentiel pour les aînés, d'autant plus que 23 % des répondants ayant subi une réduction de leur offre de services estiment que leur état de santé s'est détérioré. Il faut que ces soins et services reprennent le plus vite possible », soutient la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Des suivis médicaux inappropriés

Le sondage révèle aussi que 30 % des répondants ayant une maladie chronique ou une condition diagnostiquée par un professionnel de la santé, telles que l'asthme, le diabète ou une maladie cardiaque, ont signifié que leur rendez-vous médical en lien avec leur état de santé avait été annulé en raison de la crise sanitaire. Les répondants de la région de Montréal sont plus nombreux à avoir vécu cette situation (34 %).

Le Réseau FADOQ juge cette situation préoccupante et rappelle qu'il est nécessaire que les personnes ayant un problème de santé chronique puissent obtenir des suivis appropriés.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

