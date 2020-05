Les Émirats Arabes Unis développent une technologie de test par laser rapide pour lutter contre le coronavirus





QuantLase Imaging Lab, la branche de recherche médicale d'International Holdings Company (IHC), cotée à la Bourse d'Abou Dhabi, a annoncé avoir développé un nouvel équipement qui permet d'effectuer un nombre énorme et beaucoup plus rapide de dépistages, avec des résultats de test disponibles en quelques secondes et permettant des tests à plus grande échelle. Cette percée permettra un "dépistage à grande échelle", ce qui pourrait changer la dimension complète du dépistage.

AbdulRahman bin Mohammed Al Owais, ministre de la Santé et de la Prévention, a exprimé son espoir au sujet de cette découverte en disant : "Nous suivons toujours les innovations liées à la détection précoce et rapide du Covid-19. Le gouvernement tient à soutenir les initiatives qui aident le système de santé aux UAE. Les autorités sanitaires ont suivi de près l'avancement des essais en coopérant avec QuantLase afin de tester cet équipement. Nous sommes fiers de témoigner le bon fonctionnement d'une technologie qui contribuera à mieux protéger nos citoyens".

"L'équipement, qui utilise un détecteur CMOS, permettra un dépistage à grande échelle avec des résultats rendus disponibles en quelques secondes", a déclaré Dr Pramod Kumar, qui dirige l'équipe de chercheurs du laboratoire qui a étudié le changement dans la structure cellulaire du sang infecté par le virus.

Il a ajouté : "En effet, notre technique d'Interférométrie en phase diffractive par laser, basée sur la modulation en phase optique, est capable de donner une signature d'infection en quelques secondes. De plus, cette technique est facile d'utilisation, non invasive et peu coûteuse. Nous pensons que cette technique changera la donne pour lutter contre la propagation du coronavirus".

Expliquant le rôle essentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans le système de diagnostic, Dr Kumar a souligné qu'un modèle avancé d'analyse d'images par intelligence artificielle prédit le résultat de chaque image avec précision, vitesse et échelle. Ceci est particulièrement critique avec les programmes de test à grande échelle, puisqu'un grand nombre d'images doivent être analysées avec précision et efficacité. Le laboratoire fait appel à G42, une société pionnière en matière d'Intelligence artificielle et d'Informatique en nuage, pour améliorer davantage le programme par laser.

