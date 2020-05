Hexo Corp clôture un placement public par prise ferme de 57,5 millions de dollars





OTTAWA, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public par prise ferme précédemment publié (le « placement »), pour un produit brut total pour la Société de 57 546 000 dollars canadiens. La Société a vendu 63 940 000 unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,90 dollars canadiens par unité dans le cadre du placement, y compris 8 340 000 unités vendues en vertu de l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation à la clôture.



Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société pendant une période de 5 ans suivant la date de clôture du placement à un prix d'exercice de 1,05 dollars canadiens par action, sous réserve d'ajustement dans certains cas.

Canaccord Genuity Corp. et Canaccord Genuity LLC ont agi en tant que chefs de file du syndicat financier dans le cadre du placement, avec un syndicat de preneurs fermes dont A.G.P./Alliance Global Partners, AltaCorp Capital Inc. Et BMO Nesbitt Burns Inc.

La Société prévoit d'affecter le produit net du placement au fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.

Dans le cadre du placement, la Société a déposé un supplément de prospectus daté du 19 mai 2020 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour de la Société en date du 14 décembre 2018 (le « prospectus de base simplifié ») auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation en valeurs mobilières similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre de la déclaration d'inscription de la Société sur formulaire F-10 (la « déclaration d'inscription ») dans le cadre du régime d'information multinational Canada-États-Unis.

Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base simplifié seront disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et un exemplaire de la déclaration d'inscription sera disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Des exemplaires du supplément de prospectus, du prospectus de base simplifié et de la déclaration d'inscription peuvent également être obtenus au Canada auprès de Canaccord Genuity Corp, 161 Bay Street, Suite 3000, Toronto, ON M5J 2S1 et aux États-Unis auprès de Canaccord Genuity LLC, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, à l'attention du Syndicate Department, par téléphone au 617 371-3900, ou par courriel à prospectus@canaccordgenuity.com .

Dans le cadre du placement, certains initiés de la Société ont acquis un total de 577 800 unités, ces acquisitions constituant des « opérations entre personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). L'achat des unités par les initiés est exempté des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, en vertu des exemptions contenues dans les articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des unités émises aux initiés ni la contrepartie payée par les initiés ne dépassaient 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé une déclaration de changement important à l'égard de la transaction 21 jours avant la clôture du placement en raison du fait que la participation des initiés n'avait pas été confirmée.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse est publié à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Aucune vente de ces titres ne doit être effectuée dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, et Up Cannabis, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des énoncés concernant le placement et l'utilisation de son produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon les modalités indiquées ou qu'il ne soit pas du tout réalisé, que la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement et que l'utilisation par la Société du produit du placement diffère de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs.

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la déclaration d'inscription et dans les autres documents d'information continue de la Société qui sont possibles de consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

Jennifer Smith

1 866 438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

819 317-0526

media@hexo.com

