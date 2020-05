Mhome Group envisage des perspectives positives malgré la flambée épidémique du COVID-19, car le marché de la construction préfabriquée offre de nouvelles opportunités en Chine





WUHAN, Chine, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.sz), promoteur immobilier chinois de premier plan ayant son siège à Wuhan, contemple des perspectives de marché positives pour les trois trimestres à venir alors que l'économie se remet progressivement en route après la flambée épidémique du COVID-19.

Mhome Group a mis au point un agencement stratégique avec une « principale » constituée par l'entreprise de fabrication de logements intelligents ayant le soutien de « deux ailes », l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes afin de mettre en place un écosystème industriel et une alliance industrielle.

En adoptant une approche centrée sur la technologie, Mhome Group met en oeuvre une stratégie de conception conjointe et avancée avec des partenaires clés dès un stade précoce où elle se concentre sur la reprise des ventes et la promotion d'un développement faisant intervenir toute la puissance et le savoir de l'équipe sur les entreprises de SIAC (service, ingénierie, approvisionnement, construction) et d'IAC (ingénierie, approvisionnement, construction).

He Fei, co-PDG de Mhome Group, a souligné que la pandémie présente à la fois des défis et des opportunités pour les industries de l'immobilier et de la construction.

« La chaîne de capitaux, les ventes, l'acquisition de terrains et l'approvisionnement ont été fortement affectés par la flambée épidémique du COVID-19, mais la période de crise représente également un processus de rétablissement de l'ordre dans le secteur et sur les marchés. Nous nous attendons à ce que Mhome Group qui a mis en place un modèle d'entreprise novateur centré sur la fabrication de logements intelligents et les technologies pionnières dans le secteur de la construction en préfabriqué prenne une nouvelle position dominante dans le domaine de l'immobilier, et grâce au soutien politique de la Chine dans la période faisant suite à l'épidémie, nous sommes aussi en train de considérer un espace plus vaste de développement, » a déclaré M. Hé.

La fabrication de logements intelligents par Mhome Group correspond à une intégration de la promotion immobilière et de la construction préfabriquée : c'est une approche unique par rapport au modèle conventionnel d'entreprise générale et elle place l'entreprise à l'avant-garde dans la nouvelle ère de développement des infrastructures.

« La Chine possède depuis 2016 un calendrier de préfabrication de bâtiments. La construction en préfabriqué devrait constituer 15 % et 30 % du total des nouvelles constructions en 2020 et en 2025 respectivement : nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre cet objectif », a fait observer M. He. « La stratégie de Mhome Group pour la fabrication de logements intelligents exploitera à fond toute notre gamme d'avantages pour nous faire devenir un champion de l'industrie grâce à nos technologies de pointe et l'efficacité de notre fonctionnement à l'échelle nationale ».

Mhome Group a ouvert en 2013 des centres de fabrication dans le Hubei et à Shenyang, lesquels se sont engagés à appuyer l'essor du marché de la construction en préfabriqué en Chine. Dans le cadre de cette stratégie de fabrication de logements intelligents et grâce au soutien des politiques nationales et locales, l'activité de préfabrication de la Société a étendu son empreinte en 2019 à 13 villes en Chine.

À propos de Mhome

Mhome Group (000667.sz) a été créé en 1989 en tant promoteur de propriétés résidentielles et de maisons urbaines fournissant des services de construction en milieu urbain et rural. Le siège de Mhome est à Wuhan en Chine. Mhome est aujourd'hui une entreprise cotée en bourse dont la présence est très forte sur de nombreux secteurs comme la fabrication de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

