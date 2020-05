Une autre première numérique : BMO lance une fonction de réinitialisation du NIP des cartes de crédit





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW/ - Afin d'aider les clients à effectuer leurs opérations bancaires à distance en toute confiance, BMO a introduit la possibilité de réinitialiser ou de modifier un NIP de carte MasterCard par le biais des Services bancaires en ligne ou mobiles. De plus, alors que les capacités d'opérations bancaires à distance deviennent de plus en plus importantes, la Banque a également lancé une série de capacités en libre-service pour cartes de crédit au cours des derniers mois.

Les clients des Services bancaires courants de BMO bénéficient désormais des meilleures fonctionnalités de gestion à distance des cartes de crédit, notamment :

Réinitialisation du NIP de la carte de crédit : Une première pour une grande institution financière canadienne, les clients ont maintenant la possibilité de réinitialiser ou de modifier rapidement et en toute sécurité le NIP de leur carte MasterCard BMO par le biais des Services bancaires en ligne ou mobiles.

« Les Canadiens se tournent plus que jamais vers les services bancaires en ligne et mobiles. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra et nous nous attendons à une utilisation accrue des capacités numériques, a déclaré Brett Pitts, chef, Services numériques, BMO Groupe financier. Notre équipe a créé une gamme de capacités de premier plan qui aident nos clients à effectuer leurs opérations bancaires en toute confiance à tout moment et en tout lieu. Nous continuerons à chercher des moyens de donner aux clients un plus grand contrôle de la façon dont ils effectuent leurs opérations bancaires. »

BMO s'engage à offrir des expériences numériques de pointe axées sur le client. Au cours de la dernière année, la Banque a lancé deux innovations parmi les institutions financières canadiennes. Elle a introduit un processus automatisé de paiement des factures, la fonction QuickPay de BMO, ainsi qu'une solution de marge de crédit numérique qui offre aux clients la possibilité de demander une marge de crédit en toute sécurité sur leurs appareils mobiles.

Pour en apprendre davantage sur les Services mobiles de BMO ou pour télécharger l'application des Services bancaires de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

