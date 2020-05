Vanstar annonce la reprise des travaux sur Nelligan et complète un financement de $1.2 million





MONTRÉAL, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l'autorisation par le gouvernement du Québec de la reprise des activités des entreprises du secteur minier incluant les activités d'exploration, la direction de Ressources Minières Vanstar ( TSX.V ? VSR ) annonce que son partenaire IAMGOLD Corporation compte maintenant reprendre progressivement dans les prochains jours ses activités mises temporairement en suspens en mars dernier sur le projet Nelligan. Les premiers travaux seront de terminer l'échantillonnage des forages complétés en mars dernier mais non échantillonnés avant l'arrêt des travaux. Près de 5,000 mètres de forages avaient été complétés sur le projet Nelligan à l'arrêt des travaux.

Lorsque toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, des entrepreneurs et des collectivités locales sur le territoire Eeyou Istchee seront approuvées et opérationnelles, une campagne de forage estivale sera également planifiée en tenant compte de toutes les mesures du protocole de prévention exigé par les autorités sanitaires et le Grand Conseil des Cris.

Les premiers résultats de la campagne d'hiver devraient être disponibles au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux de la reprise prochaine des travaux sur Nelligan. Il est intéressant de noter que les premiers 5,000 mètres de forages complétés ont tous atteint leurs objectifs respectifs, ce qui augmente encore plus notre confiance envers ce projet. Puisque la minéralisation du gisement Nelligan semble homogène, nous espérons obtenir une minéralisation similaire dans les résultats à venir », de mentionner le CEO de la société M. Guy Morissette.

La direction de Ressources Minières Vanstar annonce également la clôture d'un placement privé sans courtier de l'ordre de $ 1.2 million. Ce placement consiste en 1 million d'actions caritatives / accréditives Québec sans bons de souscriptions émises au prix de $1.20 l'action.

Dans le cadre de cette émission, l'intermédiaire Mine Equities recevra une commission de 6% du produit brut du placement.

La Société a convenu qu'un montant égal au produit brut reçu par la Société sera utilisé avant 2022 pour engager des dépenses se qualifiant au titre de « frais d'exploration au Canada » (FEC) et de « dépenses d'exploration minière déterminées » (en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et désignées comme « dépenses admissibles ») liées au programme d'exploration de la Société. La Société renoncera en faveur des acheteurs initiaux des actions accréditives lesdites dépenses admissibles avec une date de prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Le placement demeure assujetti à l'approbation finale par la Bourse de croissance TSX.

La société utilisera une grande partie de ces nouveaux fonds au développement du projet Amanda, localisé dans la région d'Eeyou Istchee - Baie-James. Ce projet regroupe 145 cellules pour un total de 7468 hectares et contient plusieurs indices aurifères intéressants. Les travaux historiques, constitués principalement de prospection, de décapages et de forages, ont démontré une présence d'or significative dans la partie centrale et sud-est de la propriété, notamment près des indices Arianne, La Mire et Rock'n Hammer.

La compagnie entreprendra aussi un premier travail exploratoire sur ses projets Frida et Eva, localisés à l'ouest du Lac Sakami, sur le Territoire d'Eeyou Istchee - Baie-James. Ces deux blocs miniers regroupent 83 cellules d'une superficie d'environ 4,282 hectares. Les roches sous-jacentes composant celles-ci font partie du Groupe de Yasinski et sont principalement composées de basaltes et d'andésite ainsi que de niveaux sédimentaires de grès, conglomérats et formations de fer. On note également la présence de failles et de plis ainsi que plusieurs anomalies magnétiques sur ces projets.

La société entreprendra tous ces relevés géologiques et géophysiques ainsi que le forage sur ces projets dès que toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses consultants ainsi que celles des collectivités locales seront en place et opérationnelles. La société compte utiliser une firme de consultants externe pour superviser ses travaux.

Par ailleurs, la direction de la société annonce la vente de 100% de son projet Plume à la société Kenorland Minerals, de Vancouver. La société a obtenu une somme au comptant de $20,000 et conservera une royauté de 2% NSR sur ce projet. Aucun travail d'exploration n'était prévu sur ce projet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

