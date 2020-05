Lineage Logistics fait l'acquisition de l'activité Distribution - Restauration rapide et familiale auprès de Maines Paper & Food Service





Lineage Logistics (« Lineage » ou « la société »), premier fournisseur mondial de solutions logistiques à température contrôlée, et le plus innovant, a annoncé ajourd'hui son acquisition des actifs de Maines Paper & Food Service, Inc. (« Maines »), distributeur de premier plan de services de restauration aux États-Unis.

Afin d'enrichir ses solutions de chaîne d'approvisionnement de bout-en-bout dans les segments de la restauration rapide et familiale, Lineage a acquis les actifs de distribution capillaire de services alimentaires de Maines, qui fournissent principalement Burger King, Tim Hortons et Darden Restaurants. Cette division, qui englobe un réseau complexe d'entrepôts et de transports sur sept États, dessert plus de 2500 marques de restauration, notamment Burger King, Tim Hortons, Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen et The Capital Grille.

« Cette acquisition, conclue en pleine pandémie alors que le pays connaît des conditions économiques difficiles, est extraordinaire. Toutefois, nous continuons de croire en l'Amérique, et nous sommes ravis de soutenir ces héros de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dont ceux de Lineage et de Maines », a déclaré Greg Lehmkuhl, PDG de Lineage. « Nous sommes impatients de venir en aide à nos clients afin de stabiliser leur chaîne d'approvisionnement, de préserver des centaines d'emplois pour les employés fidèles de Maines et de continuer à nourrir la planète. »

« Maines est l'un des distributeurs principaux de la communauté des services de restauration américains depuis plus d'un siècle. L'annonce d'aujourd'hui garantit que notre réseau de chaîne d'approvisionnement alimentaire de classe mondiale assurera la continuité des opérations de nos activités de distribution pour la restauration rapide et familiale, et du service à nos clients pour les années à venir », s'est réjoui Chris Mellon, PDG de Maines. « Lineage est un partenaire aux antécédents impeccables, qui agit dans les règles, et se préoccupe de ses employés, de ses clients et de ses communautés. »

« Restaurant Services, Inc. (« RSI ») et Burger King entretiennent une relation de longue date avec Lineage. Nous connaissons bien ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux, dont beaucoup font déjà partie de nos associés. Je suis certain que cette étape supplémentaire d'intégration à Lineage créera une grande valeur pour RSI, ses fournisseurs et les restaurants Burger King qu'elle dessert », a déclaré Joel Neikirk, PDG de RSI.

Cette transaction vient encore étendre le vaste réseau logistique à température contrôlée de Lineage, d'une capacité de plus de 50 millions de pieds carrés et 1,8 milliards de pieds cubes répartis sur plus de 290 sites dans 11 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

À propos de Lineage Logistics

Lineage est le principal innovateur dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à température contrôlée. L'expertise de Lineage en matière de solutions logistiques de bout en bout, son réseau immobilier inégalé et son utilisation de la technologie se combinent pour promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l'efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l'impact environnemental, et minimiser le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. Lineage aide ainsi une large gamme de clients allant des petites sociétés familiales jusqu'aux entreprises figurant dans le classement Fortune 500, à accroître leur efficacité et protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan mises en oeuvre par la société, Lineage a été consacrée société de Sciences de données, n° 1 du secteur, sur la Liste annuelle des sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation de milliers d'entreprises à l'échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Maines Paper & Food Service

Maines Paper & Food Service, Inc. est l'un des plus grands distributeurs indépendants de services de restauration du pays. La société met ses 100 ans d'expérience au service des propriétaires et gérants de restaurants pour les aider à optimiser leurs performances. Pour de plus amples informations, connectez-vous au site www.maines.net.

À propos de Restaurant Services, Inc.

Restaurant Services, Inc. (RSI) (site web : www.rsiweb.com) est le gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement du groupe BURGER KING® et l'acheteur exclusif de la plupart des produits et services de distribution utilisés par les membres RSI, propriétaires des restaurants BURGER KING® aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

