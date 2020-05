Leucan dévoile sa programmation du Grand rassemblement de têtes rasées





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Leucan est fière d'annoncer la programmation de son Grand rassemblement virtuel en direct qui aura lieu le 31 mai prochain dès 17 h sur la page Facebook du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim. Animé par Jay Du Temple, qui a participé au Défi en janvier dernier, l'événement sera l'occasion pour Leucan d'honorer les participants qui posent le geste de solidarité ayant le lien le plus fort et le plus direct avec la cause qu'elle soutient.

Une programmation riche en invités et en émotions!

Également participante du Défi têtes rasées Leucan en 2020 et marraine de Leucan, Marie-Mai sera présente lors du rassemblement et offrira une prestation musicale acoustique aux spectateurs, tout comme Adamo qui, en plus de performer en exclusivité pour Leucan sa nouvelle chanson Libre, se rasera les cheveux en direct pendant le rassemblement pour soutenir les enfants atteints de cancer.

Dominic Paquet, porte-parole du Défi têtes rasées Leucan depuis huit ans et six fois participant du Défi sera également de la partie pour divertir les spectateurs, en plus d'Arnaud Soly qui a participé au Défi la semaine dernière en direct sur son compte Instagram et d'André Robitaille, participant en 2017 et en 2020.

Enfin, Ève Salvail, mannequin, DJ et actrice ainsi qu'Éric Lucas, ancien champion mondial de boxe, se raseront en direct le 31 mai prochain dès 17 h sur la page Facebook du Défi têtes rasées Leucan.

Prestations musicales, rasages en direct, présence du fondateur du Défi têtes rasées Leucan, témoignages de familles ayant vécu l'épreuve du cancer chez leur enfant, le Grand rassemblement virtuel de Leucan est un événement à ne pas manquer le 31 mai prochain.

Il est toujours possible de s'inscrire au Défi têtes rasées Leucan le 31 mai prochain en cliquant ici.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l'événement pour une 5e année, de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l'Association et de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

