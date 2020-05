Stonebranch est reconnue comme un fournisseur représentatif par Gartner dans le guide du marché sur les plateformes d'orchestration et d'automatisation des services publié en avril 2020





ATLANTA, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation de l'informatique hybride en temps réel, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé « fournisseur représentatif » dans le guide du marché sur les plateformes d'orchestration et d'automatisation des services, publié par Gartner en avril 2020*.

« Ce secteur continue de croître et de changer considérablement. Pour nous, cette reconnaissance est une nouvelle confirmation du fait que notre stratégie continue à épauler les entreprises les plus tournées vers l'avenir et les plus agiles », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous pensons que notre approche basée sur les évènements définit la norme en matière d'automatisation en temps réel, tant sur les sites que sur le cloud, et nous redoublons d'efforts pour fournir une plateforme qui aide nos clients à dépasser leurs objectifs de numérisation », a poursuivi M. Damiani.

Le rapport précise : « Dans l'enquête menée par Gartner en 2019 sur la gestion des infrastructures et des opérations (I&O), 42 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient de commencer à investir dans l'automatisation des I&O dans les deux prochaines années ». Par ailleurs, « 72 % des personnes interrogées ont classé l'efficacité comme le moteur de l'automatisation des I&O, 31 % d'entre elles la classant comme le principal moteur de l'automatisation dans leur entreprise ».

Les plateformes d'orchestration et d'automatisation des services aident les dirigeants d'entreprises à élaborer une stratégie de services commerciaux pour tout type d'infrastructure numérique à partir d'une seule et même plateforme. Parmi les avantages, citons la capacité d'automatiser les charges de travail des conteneurs (de données) et l'amélioration de la vérification et de la conformité. En travaillant avec des environnements et des applications cloud et en proposant des déclencheurs d'automatisation basés sur des évènements, la plateforme d'automatisation informatique de Stonebranch, connue sous le nom de « Universal Automation Center », aide les entreprises à réussir l'orchestration et l'automatisation des services en temps réel.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir nous réserve. Nous pensons que Stonebranch possède un véritable avantage sur le marché et nous sommes déterminés à maintenir cette dynamique alors que nous cherchons à aider nos clients à tirer parti sans relâche de tout le potentiel de notre approche de plateforme unique pour l'orchestration et l'automatisation de l'informatique », a ajouté M. Damiani.

*Gartner, "Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms (Guide du marché pour les plateformes d'orchestration et d'automatisation des services). Auteurs : Manjunath Ghat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, Chris Saunderson

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être considérées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

À propos de Stonebranch

Stonebranch construit des solutions dynamiques d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée des services commerciaux en temps réel. Cela aide les entreprises à atteindre le meilleur retour possible sur leurs investissements en automatisation. Quel que soit votre degré d'automatisation, les logiciels Stonebranch sont simples à utiliser, modernes et sûrs. Grâce à la plate-forme d'automatisation universelle de la société, les entreprises peuvent orchestrer en toute fluidité les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis) et disposant de points de contact et de support sur le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stonebranch.com.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Scott.Davis@Stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :