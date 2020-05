Le Dr Evan Wood, leader reconnu dans le domaine du traitement de la toxicomanie et de la recherche, rejoint Numinus en tant que médecin en chef





Wood dirigera des partenariats de recherche et sera responsable de la conception du modèle Numinus axé sur le patient

VANCOUVER, le 21 mai 2020 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. («?Numinus?») a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Evan Wood, MD, PhD, ABIM, FASAM, FRCPC, Diplomate ABAM au poste de médecin en chef chez Numinus, et ce, avec effet immédiat. Dr Wood, qui, au cours d'une carrière de 20 ans, a acquis une reconnaissance internationale en tant que chercheur de premier plan en toxicomanie et encore plus récemment en tant que directeur général du British Columbia Centre on Substance Use (BCCSU), un organisme de recherche de premier plan dans le traitement de la toxicomanie et de la consommation de substances.

«?C'est une journée excitante pour toute l'équipe de Numinus?», a déclaré Payton Nyquvest, PDG de Numinus. «?Le Dr Wood est un leader reconnu dans le domaine du traitement de la toxicomanie et de la recherche et il jouera un rôle central dans l'avancement de la mission de Numinus pour aider les gens à guérir et se sentir bien.?»

En tant que médecin en chef chez Numinus, le Dr Wood jouera un rôle de premier plan pour aider à établir les modèles de soins en constante évolution de Numinus, notamment en définissant et en embauchant l'équipe médicale et thérapeutique. Il dirigera également la conception d'un programme interdisciplinaire de formation médicale, agira en tant que principal représentant de l'entreprise dans tous les partenariats de recherche et d'élaboration de protocoles, il travaillera également avec les régulateurs et les responsables des autorités de la santé afin de faire progresser les thérapies psychédéliques et aidera à garantir que les centres Numinus opèrent dans le respect de toutes les normes réglementaires et médicales.

«?Je partage la position de Numinus selon laquelle les coûts sociétaux de la maladie mentale, de la toxicomanie, des traumatismes et du potentiel humain non exploité sont beaucoup trop élevés?», explique le Dr Wood. «?Mon travail et celui des autres dans le domaine démontrent l'importance de continuer à explorer l'utilisation de substances psychédéliques dans des environnements thérapeutiques sûrs et contrôlés pour résoudre ces problèmes, et j'ai hâte de positionner Numinus en tant que leader dans ce domaine de traitement émergent.?»

Le Dr Wood s'intéresse depuis longtemps à la psychothérapie psychédélique notamment via sa participation aux essais cliniques de psychothérapie assistée par la MDMA de la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) et à travers des travaux émergents examinant le potentiel de la psychothérapie assistée par la psilocybine pour une gamme de troubles de santé mentale.

En plus de ses travaux de recherche et essais cliniques en cours, le Dr Wood est également professeur de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, où il contribue à diriger les efforts de l'université dans le domaine de la prévention et du traitement de la toxicomanie par le biais d'une chaire de recherche de premier ordre canadienne. Auparavant, le Dr Wood était directeur du programme de médecine pour les services de toxicomanie à la Providence Health Care, directeur médical pour la Community Addiction Services au Vancouver Coastal Health, et le directeur fondateur de l'un des plus grands programmes de bourses de recherche clinique en Amérique du Nord pour les médecins spécialisés en médecine de la toxicomanie basés à l'UBC.

Tout au long de sa carrière, le Dr Wood a joué un rôle déterminant en intégrant ses idées de recherche du laboratoire à une utilisation courante dans le système de soins de santé. Il est l'auteur principal de la première étude montrant que le traitement du VIH pourrait prévenir la transmission de l'infection du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, ce qui a contribué à une révision des directives thérapeutiques internationales. Le Dr Wood a également été le fondateur et principal instigateur d'Insite, un centre sécuritaire d'injection médicalement supervisée d'Amérique du Nord qui sauve des vies et qui est maintenant répandue dans la plupart des grandes villes canadiennes. Son travail dans le domaine du traitement de la toxicomanie a contribué à l'élaboration de lignes directrices thérapeutiques novatrices provinciales et nationales qui sont maintenant largement adoptées. En plus de diriger des interventions de transformation du système de santé, le Dr Wood a été régulièrement financé par le US National Institute on Drug Abuse et a co-écrit plus de 400 articles scientifiques. Grâce à son travail continu avec l'UBC et la BCCSU, le Dr Wood est également le chercheur principal du BC Node of the Canadian Research Initiative in Substance Misuse (CRISM), un réseau national de recherche sur la toxicomanie financée par les Instituts de recherche en santé du Canada.

Rôles et positions supplémentaires du Dr Wood :

Distinctions :

Sélectionné comme meilleur candidat au titre de nouveau chercheur au Canada pour le prix Peter Lougheed des Instituts de recherche en santé du Canada (2003)

pour le prix des Instituts de recherche en santé du (2003) Récipiendaire du prix Ron Ghitter en droits de l'homme (2006)

en droits de l'homme (2006) Récipiendaire d'un prix de leadership de l'Association médicale canadienne (2007)

Prix du médecin de l'année du British Medical Journal (2010)

À propos de Numinus

Numinus est une entreprise basée à Vancouver qui aide à soutenir le désir universel de guérir et de se porter bien. Par l'entremise de Numinus Bioscience, Numinus possède une licence d'analyse de cannabis de Santé Canada qui permet à l'entreprise de tester et d'analyser les produits du cannabis provenant de producteurs autorisés. De plus, par le biais d'une filiale en propriété exclusive Salvation Botanicals, Numinus est demandeur à un stade avancé d'une licence de traitement standard de Santé Canada pour la production de produits à base de cannabis. Numinus possède également une licence de revendeur qui permet à l'entreprise de tester, de posséder, d'acheter et vendre de la MDMA, de la psilocybine, de la psilocine, du DMT et de la mescaline. Numinus cherche à étendre la licence pour inclure des activités telles que l'importation et l'exportation, les tests et la R&D. La licence élargie permettra à Numinus de soutenir un nombre croissant d'études portant sur les avantages potentiels des thérapies psychédéliques à travers des projets de recherche, le développement de produits, la fourniture et la distribution de ces substances. Numinus exploite également un centre autonome offrant aux patients des solutions de santé intégratives pour aider à guérir, se connecter et se développer. Les psychédéliques feront partie de cette offre, mais ne seront disponibles pour le traitement qu'une fois approuvés par les régulateurs et les organismes dirigeants, un processus que Numinus contribue à soutenir.

