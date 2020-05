Avis aux médias - Solidarité intersyndicale : l'ONF salue les « essentiels » du réseau de la santé





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, 21 mai, entre 15 h et 16 h, les syndicats représentant les salarié.e.s de l'Office national du film du Canada (ONF), le SCFP 2656 et SCFP 4835, offriront une boisson et une collation aux travailleuses et travailleurs de deux CHSLD de l'ouest de l'île de Montréal.

« On va aussi faire un don à une banque alimentaire, mais au-delà de ça, nous voulions faire quelque chose de concret pour les personnes qui travaillent directement dans le réseau de la santé. On désirait aller vers eux. C'est un petit geste pour ceux et celles qui se dévouent au quotidien pour sauver des vies et pour qu'un jour celles-ci puissent revenir à un semblant de normal », d'expliquer Olivier Lamothe, président du SCFP 2656.

Évidemment, la distanciation sociale sera respectée et les personnes affectées aux tables de distribution porteront de l'équipement de protection adéquate.

Quoi : Les syndicats de l'ONF saluent les « essentiels » du réseau de la santé



Quand : Jeudi 21 mai 2020, de 15 h à 16 h



Où : CHSLD Lachine, 650, place d'Accueil, Lachine et CHSLD Lasalle, 8686, rue Centrale, Lasalle

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7180 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

