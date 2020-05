Don majeur de 500 000 $ pour un vaccin contre le cancer





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal désire souligner l'extraordinaire don de la Fondation Famille Diane et Léon Gosselin. Grâce à leur générosité, un montant substantiel de 500 000 $ sera versé au Fonds vaccin thérapeutique contre le cancer et permettra aux équipes de recherche du Dr Claude Perreault, de Sébastien Lemieux et de Pierre Thibault de compléter les dernières étapes cruciales permettant d'aboutir aux essais cliniques d'un vaccin anti-cancer. Monsieur et madame Gosselin soutiennent les activités de l'IRIC depuis plus de 10 ans.

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à notre façon aux derniers milles de ces travaux de recherche. Le cancer est une maladie qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre au courant de notre vie. Pour cette raison, nous nous rallions à la science et soutenons ces chercheurs hors du commun pour aider à contrer ce fléau », mentionnent monsieur et madame Gosselin.

« Nous sommes plus que reconnaissants de cette générosité inouïe envers notre projet de recherche. Grâce à cet élan de solidarité, il nous est réellement permis de croire que nous pourrons, dans un avenir rapproché, faire une différence marquée auprès des gens qui luttent contre le cancer », ajoute le Dr Claude Perreault.

Ce fonds a été mis sur pied au début de l'année 2020 par le Dr Robert Patenaude ? survivant depuis près de 40 ans d'une leucémie myéloïde chronique grâce aux bons soins et à la détermination du Dr Claude Perreault ? , lequel y a déposé un fonds de départ de 25 000 $. Depuis la création du fonds, les dons se sont multipliés, témoignant du réel potentiel du projet et de la nécessité de transformer considérablement la vie de milliers de patients atteints de cancer.

Claude Perreault et son équipe viennent d'ailleurs de remporter le prix de la Découverte scientifique de l'année 2019, décerné par Québec Science, pour ce projet de recherche prometteur.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer.

