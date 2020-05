Capital Group Canada annonce des tranches additionnelles pour des frais de gestion réduits





TORONTO, le 21 mai 2020 /CNW/ - À compter du 1er juin 2020, Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group ») mettra en place de nouvelles tranches de frais de gestion pour Capital Group générateur de revenuMC (Canada) (« Générateur de revenu ») et pour Fonds Capital Group actions internationalesMC (Canada) (« Actions internationales »). Ces tranches de frais permettent à Capital Group de partager ses économies d'échelle avec les investisseurs au fur et à mesure que les actifs des fonds augmentent.

Des frais de gestion réduits seront attribuables à la tranche de l'actif excédant 500 M$ des fonds Générateur de revenu et Actions internationales.

Taux des frais de gestion annuels de Capital Group générateur de revenu (Canada) Tranches d'actifs Séries A et AH Séries F et FH Jusqu'à 500 M$ 1,70 % 0,70 % Plus de 500 M$ (au 1er juin 2020) 1,65 % 0,65 %

Taux des frais de gestion annuels du Fonds Capital Group actions internationales (Canada) Tranches d'actifs Série A Série D Série F Jusqu'à 500 M$ 1,80 % 1,05 % 0,80 % Plus de 500 M$ (au 1er juin 2020) 1,75 % 1,00 % 0,75 %

Ces tranches de frais auront également une incidence sur les séries assorties de frais négociés, puisque les frais de gestion négociés pour les parts de série I ne dépasseront pas les frais payables pour les parts de série F des fonds, et que les frais de gestion négociés pour les parts de série O ne dépasseront pas les frais payables pour les parts de série A des fonds. Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Ce que ces changements signifient pour les investisseurs

Le RFG, ou ratio des frais de gestion, comprend les frais de gestion, les charges d'exploitation (y compris les frais d'administration) et les taxes et les impôts sur ces frais. Une baisse des frais entraîne alors une baisse des RFG, ce qui peut contribuer à améliorer les résultats pour les investisseurs, dans la continuité de la pratique de longue date de Capital Group de prendre des décisions en fonction de ce qui, à son avis, est dans l'intérêt à long terme des investisseurs.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group axe tous ses efforts pour procurer des résultats supérieurs aux investisseurs à long terme. Nos portefeuilles reposent sur des fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle des membres de l'équipe de professionnels en placement. Au 31 mars 2020, Capital Group gère plus de 1 700 milliards de dollars américains en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez : www.capitalgroup.com/ca/fr

