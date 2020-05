Il ne reste que trois jours avant la première de Hockey 24!





Mettant en vedette des Canadiens, le documentaire de 90 minutes de la Banque Scotia montre une journée de hockey au Canada

TORONTO, le 21 mai 2020 /CNW/ - Le dimanche 24 mai, les amateurs de hockey pourront se voir sur les ondes de Sportsnet et de Sportsnet NOW dans Hockey 24 , un documentaire de 90 minutes présenté sans pause publicitaire et réalisé à partir des images soumises par des Canadiens pour donner un aperçu d'une journée de hockey au Canada.

Le documentaire sera aussi présenté en français à TVA Sports le dimanche 31 mai à 21 h, ainsi que sur sa plateforme de diffusion en continu, TVA Sports en direct.

L'an dernier, la Banque Scotia a demandé aux Canadiens de soumettre leurs vidéos et leurs photos témoignant de leur amour du hockey. S'est ensuite ajouté le contenu saisi par 25 équipes de tournage et réalisateurs primés de documentaires. Résultat : le film Hockey 24 .

Où le film est-il présenté ?

? Le 24 mai Sportsnet et Sportsnet NOW 19 h (HE) / 16 h (HP)



et 23 h 30 (HE)/20 h 30 (HP)





? Du 25 mai au 30 juin Site Web Hot Docs - accessible partout



dans le monde - comprend des entrevues



exclusives avec des vedettes de Hockey 24



à la fin du documentaire







? Le 31 mai TVA Sports et TVA Sports en direct 21 h (HE)

Version sous-titrée en français



Quelles sont les vedettes du film ?

Des amateurs de hockey de tout le pays

Les coéquipiers de la Banque Scotia bien connus que sont Cassie Campbell-Pascall , Lanny McDonald , Natalie Spooner , Darcy Tucker et le coach et idéateur Jeremy Rupke

Vous aimeriez en savoir plus?

Allez sur le site Web Hockey 24 et suivez @ScotiaHockey sur Instagram et sur Twitter

Partager

Utilisez le mot-clic #Hockey24 et partagez des images de vous et votre famille célébrant le visionnement du film.

Suivez les coéquipiers de la Banque Scotia dans les médias sociaux pour voir comment ils célèbrent la première du film Hockey 24.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https:///www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

