Pour éviter une hécatombe - Les restaurateurs doivent obtenir une aide d'urgence directe, estime le Parti Québécois





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Craignant que de trop nombreux restaurateurs soient obligés de fermer définitivement leurs portes si rien n'est fait rapidement, le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, ainsi que le député de René-Lévesque et porte-parole en matière d'économie, Martin Ouellet, appellent le gouvernement du Québec à leur verser directement une aide d'urgence.

EN BREF

Les restaurants du Québec, surtout les indépendants, sont durement éprouvés par une fermeture qui se prolonge.

Ces entreprises constituent une richesse à tous points de vue : elles attirent les touristes, dynamisent les régions et mettent en valeur les produits du terroir québécois.

D'un point de vue économique, les restaurateurs sont essentiels à la chaîne agroalimentaire et emploient des milliers de travailleurs, partout au Québec.

On doit absolument verser à ceux qui ont subi des pertes considérables une aide directe d'urgence, pour qu'ils puissent passer à travers la crise.

Le Parti Québécois demande également plus de souplesse dans l'aménagement des terrasses, par exemple.

Pascal Bérubé le souligne à grands traits : les restaurants animent toutes les régions du Québec, sont indissociables de l'industrie touristique et constituent une vitrine exceptionnelle pour les produits du Québec. « Les restaurateurs portent notre identité, car ils savent comment mettre en valeur les produits de chez nous. On les trouve partout, et ils font notre renommée autant que notre fierté. Nous avons absolument besoin que le plus grand nombre possible puisse survivre à la crise actuelle », a-t-il insisté.

Martin Ouellet renchérit en abordant l'enjeu d'un point de vue économique. « Les restaurants sont également essentiels à nos producteurs et transformateurs alimentaires; en 2018, l'industrie a acquis pour 2,5 G$ de produits locaux! Et c'est sans compter les milliers de personnes que ces entreprises emploient, partout au Québec. Or, un sondage de l'Association Restauration Québec montre que plus des deux tiers ont vu leur chiffre d'affaires fondre de 81 % en avril 2020, relativement à avril 2019. Leur situation est périlleuse, à n'en pas douter », a-t-il signalé.

Le Parti Québécois demande donc au gouvernement de verser aux entrepreneurs qui ont subi des pertes considérables, de toute urgence et sans condition, une aide financière modulée en fonction de la différence par rapport à leurs revenus de l'an dernier, à la même période. « Les restaurants représentent un des principaux maillons de la chaîne agroalimentaire québécoise, et ils nous permettent - ainsi qu'aux visiteurs - d'apprécier toute la richesse de notre terroir. On ne peut pas se permettre de les laisser mourir; cela aurait des conséquences catastrophiques à plusieurs égards. Mais le temps est compté; l'aide doit arriver dès que possible. Le gouvernement doit en faire une priorité », a ajouté Pascal Bérubé.

Une autre façon de venir en aide aux restaurateurs serait de faire preuve de souplesse dans l'application du règlement concernant les normes d'aménagement des établissements en vertu de la Loi sur les permis d'alcool. « On doit permettre, entre autres, l'installation de structures pour délimiter, maximiser l'espace disponible sur les terrasses, de façon à assurer le respect des consignes de distanciation sociale », ont conclu les députés.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 07:14 et diffusé par :