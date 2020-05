Héroux-Devtek présente ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





Faits saillants du quatrième trimestre

Ventes de 166,8 millions de dollars, en hausse de 5,6 % comparativement à 157,9 millions de dollars pour l'exercice précédent

Perte opérationnelle de 64,4 millions de dollars résultant de charges de dépréciation hors trésorerie de 85,8 millions de dollars

Résultat opérationnel ajusté 1 de 17,6 millions de dollars, en hausse comparativement à 16,2 millions de dollars pour l'exercice précédent

Carnet de commandes fermes de 810 millions de dollars, dont les deux tiers proviennent de clients du secteur de la défense

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 mars 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Je suis satisfait de la solide performance financière et opérationnelle enregistrée pour l'exercice et je tiens à remercier nos équipes du monde entier pour ces excellents résultats. Notre secteur fait aujourd'hui face à une grande incertitude en ce qui a trait à la durée et à l'ampleur de la pandémie actuelle, ainsi qu'à son impact sur le secteur de l'aérospatiale commerciale. Dans ces circonstances sans précédent, nous avons rapidement pris des mesures à divers niveaux pour nous assurer de pouvoir poursuivre nos activités de production de façon sécuritaire dans toutes les usines de Héroux-Devtek. Nous avons adapté notre capacité aux nouvelles cadences de production sur le marché commercial et nous nous sommes dotés d'une plus grande flexibilité financière pour soutenir nos activités à long terme, déclare Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Nous croyons être en bonne posture pour affronter la tempête et en ressortir comme une société bien positionnée. Tout d'abord, nous pouvons compter sur un carnet de commandes de 810 millions de dollars, dont les deux tiers proviennent de clients du secteur de la défense. Ensuite, Héroux-Devtek jouit d'une très bonne situation financière, avec des liquidités disponibles de 193 millions de dollars à la fin de l'exercice et aucun remboursement de capital important prévu sur sa dette avant la fin de l'année 2024. Enfin, nous pouvons compter sur un personnel hautement dévoué au Canada, en Europe et aux États-Unis, lequel a déjà démontré son extraordinaire résilience en ces temps de défis importants », conclut-il.









1 Mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.













Trimestres clos les

Trimestres clos les

FAITS SAILLANTS FINANCIERS 31 mars

31 mars

(en milliers, sauf les données par action) 2020

2019

2020

2019

Ventes 166 800 $ 157 914 $ 612 996 $ 483 877 $ Résultat opérationnel (64 426)

15 190

(30 070)

37 240

Résultat opérationnel ajusté1 17 577

16 208

52 548

41 563

BAIIA ajusté1 28 609

25 657

96 191

74 213

Résultat net (72 113)

11 958

(50 658)

26 194

Résultat net ajusté1 13 695

12 794

35 666

30 352

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 26 710

37 181

52 573

69 969

Flux de trésorerie disponibles1 16 731

32 545

30 330

58 642

en dollars par action















(Perte) bénéfice par action (1,98) $ 0,34 $ (1,38) $ 0,73 $ BPA ajusté1 0,38

0,36

1,00

0,84

Aux







31 mars

31 mars











2020

2019

Carnet de commandes fermes2







810 000 $ 624 000 $

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse. 2 Représente les commandes fermes.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont progressé de 5,6 % pour s'établir à 166,8 millions de dollars, par rapport à 157,9 millions de dollars pour l'exercice précédent, y compris une croissance interne de 0,4 % et un apport de 8,1 millions de dollars provenant des acquisitions récentes de la Société. Les ventes commerciales ont reculé de 7,8 %, passant de 78,0 millions de dollars à 72,0 millions de dollars, tandis que les ventes liées au secteur de la défense ont augmenté de 18,7 %, passant de 79,9 millions de dollars à 94,8 millions de dollars. L'incidence nette des fluctuations des taux de change a été négligeable pour le trimestre clos le 31 mars 2020.

Pour le trimestre, la marge brute a diminué pour s'établir à 17,9 %, en regard de 18,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable aux inefficiences et aux reports de livraison occasionnés par l'incidence de la COVID-19.

Nous avons comptabilisé une perte opérationnelle de 64,4 millions de dollars, principalement en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie de 79,7 millions de dollars à l'égard du goodwill comptabilisée au quatrième trimestre du fait de la diminution importante de la demande prévue de produits du secteur de l'aérospatiale commerciale en lien avec la pandémie de COVID-19 actuelle. Excluant les éléments non récurrents, le résultat opérationnel se serait chiffré à 17,6 millions de dollars, ou 10,5 % des ventes, soit une augmentation de 0,2 % comparativement au quatrième trimestre de 2019.

Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 28,6 millions de dollars, ou 17,2 % des ventes, comparativement à 25,9 millions de dollars ou 16,4 % des ventes, il y a un an.

Le résultat par action a diminué, passant d'un bénéfice par action de 0,34 $ pour l'exercice précédent à une perte de 1,98 $, en raison surtout des charges de dépréciation hors trésorerie de 85,8 millions de dollars comptabilisées au quatrième trimestre. Le BPA ajusté a progressé de 5,6 % au quatrième trimestre, passant de 0,36 $ il y a un an à 0,38 $.

RÉSULTATS ANNUELS

Les ventes consolidées se sont établies à 613,0 millions de dollars, en augmentation de 26,7 % comparativement aux ventes consolidées de 483,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2020, les ventes commerciales ont augmenté de 20,1 %, passant de 236,3 millions de dollars à 283,7 millions de dollars, tandis que les ventes liées au secteur de la défense ont augmenté de 33,0 %, passant de 247,6 millions de dollars à 329,3 millions de dollars. La croissance des ventes découle principalement des acquisitions et d'une croissance interne de 12,2 %.

La marge brute exprimée en pourcentage des ventes a diminué, passant de 17,2 % à 16,8 % sur l'exercice. Cette diminution est attribuable aux inefficiences et aux retards de livraison découlant de l'incidence de la COVID-19, ainsi qu'à la hausse des coûts de fabrication à notre usine de Longueuil au cours des six premiers mois de l'exercice. L'incidence nette des fluctuations des taux de change a été négligeable pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

Pour l'exercice 2020, la Société a comptabilisé une perte opérationnelle de 30,1 millions de dollars en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie de 79,7 millions de dollars à l'égard du goodwill comptabilisée au quatrième trimestre du fait de la diminution importante de la demande prévue de produits du secteur de l'aérospatiale commerciale en lien avec la pandémie de COVID-19 actuelle. Excluant les éléments non récurrents, le résultat opérationnel en pourcentage des ventes est demeuré stable à 8,6 % comparativement à l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 96,2 millions de dollars, ou 15,7 % des ventes, comparativement à 74,2 millions de dollars ou 15,3 % des ventes à l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2020, le résultat par action a diminué, passant d'un bénéfice par action de 0,73 $ pour l'exercice précédent à une perte de 1,38 $, en raison des facteurs ayant également touché le résultat opérationnel, alors que le BPA ajusté a progressé de 19,0 %, passant de 0,84 $ il y a un an à 1,00 $.

MISE À JOUR DES PRÉVISIONS

Le 7 avril 2020, la direction a annoncé sa décision de retirer ses prévisions de ventes pour l'exercice 2022 compte tenu des incertitudes entourant la durée de la pandémie de COVID-19 actuelle et l'ampleur de son incidence sur le marché de l'aérospatiale et sur les activités de la Société.

En raison de l'incertitude sans précédent générée par la pandémie, la direction ne présente aucune prévision financière pour l'exercice 2021.

SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont chiffrés à 26,7 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport à 36,9 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 52,6 millions de dollars, en baisse comparativement à 70,0 millions de dollars pour l'exercice précédent. Ces baisses des flux de trésorerie résultent principalement des investissements dans les stocks associés à la croissance interne liée à des programmes dans le secteur de la défense et de l'incidence des fluctuations des taux de change.

Au 31 mars 2020, la dette nette s'établissait à 246,9 millions de dollars, en hausse comparativement à 243,0 millions de dollars au 1er avril 20191. L'augmentation de la dette à long terme au cours de l'exercice s'explique principalement par l'incidence de l'acquisition d'Alta, en partie contrebalancée par les flux de trésorerie générés au cours de l'exercice.









1 La dette nette pro forma au 1er avril 2019 reflète l'incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location. Se reporter aux états financiers de la Société pour de plus amples renseignements.

En avril 2020, après la clôture du quatrième trimestre, la Société a emprunté un montant de 60 millions de dollars sur ses facilités de crédit, soit 45 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable et 15 millions de dollars sur sa facilité d'emprunt à terme. Ces emprunts ont été effectués par mesure préventive, compte tenu des besoins de liquidités potentiels dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Après la clôture du quatrième trimestre, le 5 mai 2020, la Société a annoncé la mise en place d'initiatives de restructuration entraînant une réduction de 10 % de son effectif, soit environ 225 employés, et la fermeture de l'unité opérationnelle anciennement connue sous le nom d'Alta Précision. Ces initiatives, qui seront mises en oeuvre au cours de l'exercice 2021, entraîneront la comptabilisation d'une charge non récurrente pouvant atteindre 12,0 millions de dollars avant impôts pour l'exercice 2021.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek Inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le jeudi 21 mai 2020, à 8 h 30, heure de l'Est. Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-888-231-8191 (Amérique du Nord) ou le 1-647-427-7450 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web de Héroux-Devtek au https://www.herouxdevtek.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements ou encore à https://bit.ly/HRXQ4F2020. Une présentation connexe est également disponible sur le site Web de Héroux-Devtek, à https://www.herouxdevtek.com/fr/investisseurs/documents-financiers.

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant au 1-855-859-2056 et en composant le code 2155803 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera accessible à compter du jeudi 21 mai 2020, à 11 h 30, heure de l'Est, et ce, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est le jeudi 28 mai 2020.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités de Héroux-Devtek, sur ses clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. Il faut noter que la présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive, et que le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Incidence de la COVID-19 » de la section Aperçu général et à la rubrique « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires ainsi qu'à la rubrique « Prévisions » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2020, afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures de rendement conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

