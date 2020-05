/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement virtuel d'un sondage sur l'insécurité alimentaire/





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ -

La guignolée des médias présentera des chiffres révélateurs

et troublants sur les impacts de la Covid-19.



Dans le cadre de la collecte d'urgence Le confinement, ça donne faim, vous êtes invités

à une rencontre en ligne pour le dévoilement d'un rapport de sondage ayant mesuré

les effets inquiétants de la pandémie sur la santé économique des Québécois

et leur fragilité alimentaire grandissante.

L'enquête a été menée par Synopsis Recherche Marketing, en collaboration

avec l'agence de communication 180Deux.

Ses résultats témoignent de l'état d'esprit actuel des Québécois

et de leurs angoisses face à la pandémie et ses suites.

Youri Rivest, président et fondateur de Synopsis,

y analysera et commentera les principales données.

De plus, il échangera avec les participants et répondra à leurs questions.

Quand : le jeudi 21 mai à 10 h 30

Comment : https://zoom.us/j/97902593209

