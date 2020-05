Lightspeed annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





Hausse de 70 % sur douze mois des produits des activités ordinaires pour le quatrième trimestre

Taux d'adoption record de Lightspeed eCommerce et de Lightspeed Delivery, pour répondre aux besoins omnicanaux des clients

Plus de 60 % des nouveaux clients admissibles ont souscrit des contrats visant Lightspeed Payments

Le VTB moyen traité par client de Lightspeed est désormais supérieur à 600 000 $ par année

Lightspeed présente ses résultats en dollars américains et conformément aux IFRS.

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), l'un des principaux fournisseurs de plateformes omnicanales pour les points de vente, annonce aujourd'hui ses résultats pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2020.

Au mois de mars, Lightspeed a constaté que l'utilisation des plateformes Lightspeed eCommerce, Lightspeed Delivery et Lightspeed Payments a atteint des niveaux sans précédent alors que l'éclosion de la COVID-19 contraignait les entreprises des secteurs du détail et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale à avoir recours à de nouveaux circuits de vente pour continuer à servir leur clientèle. L'utilisation d'une solution omnicanale infonuagique conjuguée à des solutions de paiement intégrées et modernes n'est plus seulement un vecteur de différentiation concurrentielle mais bien un impératif commercial.

« Nous sommes témoins d'un changement historique dans la manière dont les petites et moyennes entreprises, qui sont au coeur de nos collectivités, font des affaires. Être en mesure d'offrir des produits omnicanaux n'a jamais été aussi important » a indiqué Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Notre clientèle se compose de commerçants novateurs et visionnaires, axés sur les solutions omnicanales, qui réinventent constamment les secteurs du détail et de l'hôtellerie. Nous sommes fiers d'être leur partenaire de choix en matière de technologie et nous sommes résolus à favoriser leur croissance. »

À mesure que les conséquences de la pandémie devenaient manifestes en mars, Lightspeed a instauré sans tarder le télétravail pour ses effectifs à l'échelle mondiale et a lancé des initiatives de soutien aux commerçants durant cette crise sans précédent, notamment ce qui suit :

Un accès à prix abordable à des solutions, comme Lightspeed eCommerce, Lightspeed Delivery, Lightspeed Loyalty et Lightspeed Payments, en vue d'aider les commerçants à optimiser leur modèle d'entreprise tout en continuant de servir leur clientèle.

L'affectation d'effectifs pour soutenir l'ajout d'un nombre record de commerçants désireux d'utiliser sans délai des circuits de vente numériques.

Des ressources mises à jour régulièrement afin d'aider les commerçants à s'inscrire aux programmes d'aide gouvernementale.

Des partenariats stratégiques avec des entreprises privées et des municipalités afin d'offrir des solutions à tarifs réduits aux collectivités ayant besoin de s'adapter rapidement.

L'initiative #lightspeedlocal, qui prévoit le remboursement des employés faisant affaire par voie électronique avec des détaillants et restaurants clients de Lightspeed de leur localité pour des achats ou des commandes de repas à livrer ou à emporter, méthode concrète pour permettre aux effectifs à l'échelle mondiale d'apporter leur soutien aux petites entreprises.

« Nous annonçons aujourd'hui de vigoureux résultats financiers pour notre fin d'exercice, malgré l'environnement macroéconomique épineux durant la seconde moitié de mars, d'ajouter Brandon Nussey, chef des finances de Lightspeed. Même si les effets de la COVID-19 entraîneront une certaine imprévisibilité à court terme, nous nous réjouissons des indices constatés à l'égard des solutions de Lightspeed et de ce qu'ils représentent pour notre potentiel à long terme. Avec une trésorerie de plus de 210 millions de dollars n'étant soumise à aucune restriction, notre Société est bien positionnée pour investir avec sagacité durant cette période et ainsi devenir un chef de file encore plus dynamique pour nos clients. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre

(À moins d'indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 31 mars 2019.)

Produits des activités ordinaires de 36,3 millions de dollars, en hausse de 70 %

Produits récurrents tirés des logiciels et des solutions de paiement de 31,8 millions de dollars, en hausse de 70 %

Marge brute de 63 %, la marge brute sur les produits tirés des activités ordinaires ayant augmenté de 58 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent

Perte nette de 18,6 millions de dollars, contre une perte nette de 96,1 millions de dollars. Le résultat de l'exercice précédent est imputable notamment à une charge hors trésorerie de 132,1 millions de dollars, contrebalancée par un produit d'impôt différé connexe de 44,8 millions de dollars, les deux éléments étant liés à la conversion d'actions privilégiées en actions ordinaires avant notre premier appel public à l'épargne

BAIIA ajusté 1 de (6,2) millions de dollars, contre un BAIIA ajusté de (4,1) millions de dollars

de (6,2) millions de dollars, contre un BAIIA ajusté de (4,1) millions de dollars Au 31 mars 2020, Lightspeed disposait de 210 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie non soumis à restrictions, ainsi que d'une capacité d'emprunt supplémentaire de 25 millions de dollars

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure IFRS la plus directement comparable annexé au présent communiqué.

Faits saillants financiers de l'exercice

(À moins d'indication contraire, la période comparative est l'exercice 2019.)

Produits des activités ordinaires de 120,6 millions de dollars, en hausse de 56 %

Produits récurrents tirés des logiciels et des solutions de paiement de 106,9 millions de dollars, en hausse de 56 %

Marge brute de 64 %, la marge brute sur les produits tirés des activités ordinaires ayant augmenté de 44 % par rapport à l'exercice précédent

Perte nette de 53,5 millions de dollars, contre une perte nette de 183,5 millions de dollars. Le résultat de l'exercice précédent est imputable notamment à une charge hors trésorerie de 191,2 millions de dollars, contrebalancée par un produit d'impôt différé connexe de 30,8 millions de dollars, les deux éléments étant liés à la conversion d'actions privilégiées en actions ordinaires avant notre premier appel public à l'épargne

BAIIA ajusté de (21,7) millions de dollars, contre un BAIIA ajusté de (13,1) millions de dollars

Faits saillants opérationnels et commerciaux

(À moins d'indication contraire, la période comparative est l'exercice clos le 31 mars 2019.)

Au 31 mars 2020, Lightspeed comptait environ 76 500 emplacements clients 2 dans le monde, en hausse par rapport à 49 000 emplacements l'exercice précédent.

dans le monde, en hausse par rapport à 49 000 emplacements l'exercice précédent. Lightspeed a de nouveau obtenu des taux de rétention nets en dollars 2 positifs au cours de l'exercice 2020, facteur qui traduit, d'une part, l'engouement continu des clients actuels à l'égard des plateformes Lightspeed et, d'autre part, le désir accru de ceux-ci d'approfondir leur relation commerciale avec la Société.

positifs au cours de l'exercice 2020, facteur qui traduit, d'une part, l'engouement continu des clients actuels à l'égard des plateformes Lightspeed et, d'autre part, le désir accru de ceux-ci d'approfondir leur relation commerciale avec la Société. Le nombre de clients (à l'exclusion des clients issus des trois dernières acquisitions) utilisant plus d'un module Lightspeed a augmenté, passant de 33 % au 31 mars 2019 à 40 % au 31 mars 2020. Cette augmentation est le fait en partie de la vigueur des récents taux d'adoption à l'égard de Lightspeed eCommerce, solution de commerce électronique, de Lightspeed Delivery, qui aide les clients du secteur de l'hôtellerie dans le cadre du lancement de services de livraison à domicile, de Lightspeed Loyalty, module qui permet aux entreprises de rester en contact avec leur clientèle par l'entremise de multiples circuits de vente, outre la plateforme Lightspeed Payments qui procure aux commerçants des économies de temps et d'argent en rationalisant leurs activités.

Les plateformes de Lightspeed ont aidé des détaillants comme Out There Outfitters, entreprise qui existe depuis plus d'un quart de siècle, à établir rapidement leur présence en ligne, à instaurer à l'intention des clients des procédures de ramassage des produits sur le trottoir et à ainsi rester connectés à la collectivité. De même, à l'aide de Lightspeed eCommerce, Editorial Boutique, de Montréal, a rapidement conçu un site éclair, que viennent compléter des séances virtuelles avec les stylistes du magasin qui fournissent aux clients des recommandations hautement personnalisées. Absurd Bird, commerçant du secteur de l'hôtellerie situé à Londres, a eu recours à Lightspeed afin de refondre de manière stratégique et globale les menus pour ses six établissements et de modifier la disposition de ses cuisines pour faciliter les livraisons. L'entreprise Ratcliffe Golf Services, en Caroline du Nord, a utilisé quant à elle les réservations en ligne afin d'éliminer les points de contact et de garder ses terrains de golf ouverts.

Le VTB 2 traité sur des plateformes Lightspeed par les détaillants et les entreprises d'hôtellerie a augmenté de plus de 70 % et dépassé 6,1 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et 22,3 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 mars 2020. Le VTB moyen traité par client de Lightspeed est désormais supérieur à 600 000 $ par année.

traité sur des plateformes Lightspeed par les détaillants et les entreprises d'hôtellerie a augmenté de plus de 70 % et dépassé 6,1 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 22,3 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 mars 2020. Le VTB moyen traité par client de Lightspeed est désormais supérieur à 600 000 $ par année. La proportion du nombre de clients qui optent par contrat pour le module Lightspeed Payments en plus de leur abonnement au logiciel de base a augmenté de nouveau ce trimestre, puisqu'elle a dépassé 60 %. De même, un nombre record de clients existants ont convenu de passer à Lightspeed Payments.

Les produits infonuagiques omnicanaux de Lightsteed continuent d'être prisés des clients du marché intermédiaire, et une nouvelle équipe est désormais affectée uniquement à ce créneau. Les solutions de Lightspeed présentent des capacités éprouvées pour servir des clients comptant des emplacements multiples, comme le Palmetto Dunes Oceanfront Resort, complexe hôtelier axé sur le golf qui est situé sur la prestigieuse Hilton Head Island de la Caroline du Sud, ainsi que le détaillant d'articles et d'accessoires de mode Charming Charlie, de Houston , qui a opté pour les solutions Lightspeed Retail, Lightspeed Analytics et Lightspeed Loyalty à la réouverture de ses 15 établissements aux États-Unis.

du Sud, ainsi que le détaillant d'articles et d'accessoires de mode Charming Charlie, de , qui a opté pour les solutions Lightspeed Retail, Lightspeed Analytics et Lightspeed Loyalty à la réouverture de ses 15 établissements aux États-Unis. Le lancement de la dernière version de la solution Lightspeed Restaurant a eu lieu en Europe ; cette version comporte des caractéristiques améliorées ayant trait à la production de rapports et à l'analyse de données, à la gestion d'emplacements multiples, à la gestion centralisée de menus et aux nouvelles capacités liées aux applications mobiles.

; cette version comporte des caractéristiques améliorées ayant trait à la production de rapports et à l'analyse de données, à la gestion d'emplacements multiples, à la gestion centralisée de menus et aux nouvelles capacités liées aux applications mobiles. À la fin février, Lightspeed a mobilisé 130 millions de dollars dans le cadre d'un placement par prise ferme.

2 Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ».

Événements postérieurs au quatrième trimestre

Les effets de la pandémie de COVID-19 et les fermetures demandées par les gouvernements en lien avec celle-ci ont une incidence sur les commerces de détail et les restaurants de par le monde. Nous prévoyons que le VTB de nos clients et la demande pour nos services seront affectés et que le nombre de faillites parmi nos clients augmentera également tant que les mesures de distanciation physique demeureront en place dans les marchés que nous servons.

Cependant, les solutions de Lightspeed permettent de contrebalancer les répercussions négatives qu'a la pandémie sur les secteurs de l'hôtellerie et du détail de par le monde. Les tendances suivantes ont été constatées depuis la clôture du trimestre :

En date du présent communiqué, malgré la conjoncture, environ le trois-quart des clients de Lightspeed sont activement en exploitation, c'est-à-dire qu'ils traitent des transactions par l'entremise des solutions infonuagiques omnicanales de Lightspeed.

L'adoption de Lightspeed eCommerce demeure vigoureuse avec une augmentation de 400 % du volume de ventes en ligne traité par les détaillants utilisant des solution Lightspeed en avril par rapport au niveau de février 2020.

Le VTB global lié aux détaillants utilisant des solutions Lightspeed en avril a augmenté d'approximativement 50 % par rapport au niveau de mars 2020.

Les produits générés par Lightspeed Payments ont atteint un niveau record en avril, du fait de l'accroissement des ventes en ligne, de l'incidence de l'adoption de ce module par de nouveaux clients et de sa performance appréciable dans diverses sous-catégories comme les détaillants spécialisés dans les produits pour la maison et le jardin, les magasins de bicyclettes ainsi que les animaleries.

Les volumes des clients du secteur de l'hôtellerie sont toujours mis en difficulté en raison des fermetures obligatoires imposées par les gouvernements dans la plupart des marchés. La base des produits des activités ordinaires de Lightspeed provenant du secteur de l'hôtellerie est constituée essentiellement de produits tirés d'abonnements de logiciels qui ne varient pas en fonction des volumes des clients sous-jacents, les plus importantes concentrations étant dans des pays comme l'Australie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni et la France .

. Le nombre de clients du secteur de l'hôtellerie qui offrent désormais les options de livraison à domicile ou de ramassage sur le trottoir s'est accru sensiblement. Ainsi, en Australie, les volumes tirés de ces circuits sont 5 fois supérieurs à ceux de l'an dernier.

La demande de la part de nouveaux clients provenant des secteurs de la vente au détail, des terrains de golf et de la restauration était encourageante en avril, les entreprises de moyenne envergure optant toutes pour les solutions Lightspeed. Bien que le taux de résiliation et le nombre d'ententes d'abonnement avec paiements réduits demeurent élevés par rapport aux données antérieures, Lightspeed comptait environ 75 500 emplacements clients utilisant les solutions Lightspeed à la fin avril.

Perspectives financières

L'accroissement de l'incertitude au sein de l'économie mondiale se répercute sur tout un chacun, y compris nos clients, leur clientèle, nos partenaires, nos fournisseurs et nos employés. L'ampleur qu'aura l'incidence de la COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière au cours des prochains trimestres dépendra de l'évolution de la situation, qui demeure très incertaine et impossible à prédire actuellement. C'est pourquoi Lightspeed ne fournit aucune perspective financière aujourd'hui, aussi bien pour le trimestre se terminant le 30 juin 2020 que pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021. Plus haut dans le présent communiqué en revanche, nous avons indiqué les tendances constatées à l'égard de nos activités jusqu'à la fin du mois d'avril. Face à l'incertitude qui règne présentement, nous avons procédé à la réaffectation stratégique des dépenses et du financement de nature discrétionnaire à l'égard de certaines initiatives de mise en marché visant l'innovation en matière de solutions. Nous estimons que nous vivons actuellement un changement radical et durable en ce qui trait aux besoins des petites et moyennes entreprises des secteurs du détail et de l'hôtellerie. Nous croyons de plus que nos solides caractéristiques fondamentales, notamment notre large ensemble de solutions infonuagiques omnicanales, notre clientèle diversifiée sur le plan géographique et équilibrée entre les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, notre modèle d'affaires basé sur les abonnements à des logiciels, notre produit très attrayant en matière de paiements et notre solide situation financière nous positionnent de sorte à tirer parti de cette évolution radicale.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Lightspeed tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour faire le point sur ses résultats financiers à 8 h 30, heure de l'Est, le jeudi 21 mai 2020. Pour accéder à la conférence téléphonique, on composera le 866.211.3060 aux États-Unis et au Canada, ou le 647.689.6576 à l'extérieur de l'Amérique du Nord ainsi que le code d'accès 9369136 ou « Lightspeed ». La webdiffusion sera transmise en direct à l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.lightspeedhq.com.

On pourra entendre la conférence en reprise du 21 mai 2020, à partir d'environ 11 h, heure de l'Est, au 28 mai 2020, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, en composant le 800.585.8367 aux États-Unis et au Canada, ou le 416.621.4642 à l'extérieur de l'Amérique du Nord ainsi que le code d'accès 9369136. La webdiffusion sera archivée à l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Lightspeed (TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises dans plus d'une centaine de pays. Du fait de ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables, Lightspeed offre des solutions globales qui aident restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour un complément d'information : www.lightspeedhq.com

Mesures non conformes aux IFRS

L'information présentée dans le communiqué inclut certaines mesures financières telles que le « BAIIA ajusté », la « marge brute non conforme aux IFRS », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS », les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS » et les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. Elles s'ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions annuels, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

La marge brute non conforme aux IFRS, les frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS, les frais de recherche et développement non conformes aux IFRS et les frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS sont des mesures financières hors IFRS qui ne tiennent pas compte de l'incidence de la rémunération à base d'actions, des charges sociales qui s'y rapportent et, dans le cas des frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS et des frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS, des frais liés aux transactions.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la charge de rémunération à base d'actions et des charges sociales connexes, de la perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables, de la charge de rémunération liée aux acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change et des frais liés au placement.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Emplacements clients. Un « emplacement client » est un emplacement client facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée.

Taux de rétention net en dollars. Notre « taux de rétention net en dollars » est calculé à la fin de chaque mois en tenant compte de la cohorte de clients utilisant notre plateforme de commerce au début du mois. Il s'agit de diviser nos produits tirés des abonnements et de la vente de solutions de paiement attribuables à cette cohorte pour le mois alors courant par le total des produits tirés des abonnements et de la vente de solutions de paiement attribuables à cette cohorte pour le mois précédent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives financières, notamment le BAIIA ajusté, et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s'attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l'intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire » ou « survenir », « être atteints » ou « être pris », ou l'inverse, et d'autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futurs contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent, mais ne s'y limitent pas, ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Si l'un ou l'autre de ces risques ou incertitudes devait se matérialiser ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l'information prospective devaient se révéler erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient s'écarter de manière significative de ceux qui sont prévus dans l'information prospective.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, puisque les résultats obtenus et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux que l'information prospective laisse présager. Aucun énoncé prospectif n'est garant des résultats futurs. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

États consolidés résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars US, sauf le nombre d'actions et les montants par action, non audité) Exercices clos

les 31 mars Trimestres clos

les 31 mars

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $









Produits des activités ordinaires 120 637 77 451 36 271 21 285









Coût direct des produits 43 199 23 573 13 595 6 962









Marge brute 77 438 53 878 22 676 14 323









Charges d'exploitation







Frais généraux et administratifs 24 486 13 790 7 350 4 793 Recherche et développement 31 812 18 283 10 100 5 074 Vente et commercialisation 55 388 39 043 15 239 11 362 Amortissement des immobilisations corporelles 1 749 1 389 550 415 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 2 492 -- 821 -- Perte (profit) de change (395) 987 (300) 637 Charge de rémunération liée à des acquisitions 11 087 454 5 138 188 Amortissement des immobilisations incorporelles 9 226 3 148 4 260 649









Total des charges d'exploitation 135 845 77 094 43 158 23 118









Perte d'exploitation (58 407) (23 216) (20 482) (8 795)









Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables -- (191 219) -- (132 135) Produit d'intérêts, déduction faite des charges 1 766 181 (226) 81









Perte avant impôt sur le résultat (56 641) (214 254) (20 708) (140 849)









Charge (produit) d'impôt







Exigible 49 59 (46) 64 Différé (3 159) (30 788) (2 065) (44 837)









Total de la charge (du produit) d'impôt (3 110) (30 729) (2 111) (44 773)









Perte nette (53 531) (183 525) (18 597) (96 076)









Autres éléments du résultat global

















Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement en résultat net







Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger (6 271) -- (6 271) -- Total du résultat global (59 802) (183 525) (24 868) (96 076)









Perte par action - de base et diluée (0,62) (5,53) (0,21) (2,21)

États consolidés résumés de la situation financière (en milliers de dollars US)



2020 2019 Actif $ $





Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 210 969 207 703 Créances clients et autres débiteurs 10 879 8 424 Stocks 932 269 Autres actifs courants 10 427 5 204





Total de l'actif courant 233 207 221 600





Actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location 15 957 -- Immobilisations corporelles, montant net 7 989 5 372 Immobilisations incorporelles, montant net 62 819 2 618 Goodwill 146 598 22 536 Liquidités soumises à restrictions et autres actifs non courants 11 749 3 499 Actif d'impôt différé 109 186





Total de l'actif 478 428 255 811





Passif et capitaux propres









Passif courant



Créditeurs et charges à payer 30 810 16 183 Obligations locatives 3 301 -- Passif d'impôt exigible 76 135 Partie courante des produits différés 36 622 32 317





Total du passif courant 70 809 48 635





Passif d'impôt différé 6 578 706 Produits différés 5 472 8 025 Obligations locatives 13 546 -- Dette à long terme 29 687 -- Autres passifs non courants 8 198 1 779





Total du passif 134 290 59 145





Capitaux propres



Capital-actions 852 115 652 336 Capital apporté supplémentaire 11 773 4 278 Cumul des autres éléments du résultat global (6 271) -- Déficit cumulé (513 479) (459 948)





Total des capitaux propres 344 138 196 666





Total du passif et des capitaux propres 478 428 255 811

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars US)



2020 2019

$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette (53 531) (183 525) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



Charge de rémunération liée à des acquisitions 11 087 454 Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables -- 191 219 Amortissement des immobilisations incorporelles 9 226 3 148 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 4 241 1 389 Impôt sur le résultat différé (3 159) (30 788) Charge de rémunération à base d'actions 8 870 1 693 Perte de change latente (profit de change latent) 475 929 (Augmentation) diminution des actifs d'exploitation et augmentation (diminution) des passifs d'exploitation



Créances clients et autres débiteurs 2 071 (546) Stocks (401) (31) Autres actifs (3 440) (335) Créditeurs et charges à payer (1 329) 5 647 Passif d'impôt exigible (59) (9) Produits différés (433) 3 309 Autres passifs non courants (402) 71 Produit d'intérêts, déduction faite des charges (1 766) (181)





Total - activités d'exploitation (28 550) (7 556)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 609) (2 030) Règlement d'obligations liées à l'acquisition d'une entreprise (5 116) -- Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (115 048) (1 389) Produit d'intérêts 3 480 --





Total - activités d'investissement (120 293) (3 419)





Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit de l'exercice d'options sur actions 3 546 536 Produit de l'émission de capital-actions 130 933 207 547 Produit tiré du montant prélevé sur la dette à long terme 30 000 -- Frais d'émission d'actions (6 893) (12 372) Règlement d'obligations locatives et variation des dépôts soumis à restrictions (3 401) -- Coûts de financement (653) -- Rachats d'actions ordinaires -- (792)





Total - activités de financement 153 532 194 919





Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 423) (892)





Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 3 266 183 052





Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 207 703 24 651





Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 210 969 207 703





Intérêts versés 320 26 Impôt sur le résultat payé 113 124

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS

Exercices clos

les 31 mars Trimestres clos

les 31 mars



(en milliers de dollars US) 2020 2019 2020 2019

$ $ $ $









Perte nette (53 531) (183 525) (18 597) (96 076) Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables 1) -- 191 219 -- 132 135 Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 2) 9 930 3 110 2 676 2 043 Amortissement 3) 13 467 4 537 5 631 1 064 Perte (profit) de change 4) (395) 987 (300) 637 Produit d'intérêts, déduction faite des charges 3) (1 766) (181) 226 (81) Rémunération liée aux acquisitions 5) 11 087 454 5 138 188 Frais liés aux transactions 6) 2 658 1 023 1 159 718 Charge d'impôt (3 110) (30 729) (2 111) (44 773)









BAIIA ajusté (21 660) (13 105) (6 178) (4 145)





1) Cette perte est liée à la variation de la valeur de nos actions privilégiées rachetables d'une période à l'autre, qui est un élément hors trésorerie. Avant la conclusion de notre premier appel public à l'épargne le 15 mars 2019, la totalité de nos actions privilégiées rachetables ont été converties, et le passif a été ramené à néant, une augmentation de même valeur étant portée au capital-actions. Ces actions n'auront plus d'incidence sur nos résultats d'exploitation. 2) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'options sur actions et de la charge sociale qui s'y rapporte, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions, qu'elles représentent des estimations et sont, par conséquent, susceptibles de changer. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2020, la charge de rémunération à base d'actions s'est respectivement élevée à 4 060 $ et à 8 870 $ (706 $ et 1 693 $ au 31 mars 2019); la charge sociale qui s'y rapporte s'est quant à elle respectivement traduite par un produit de 1 384 $ et une charge de 1 060 $ (charge de 1 337 $ et 1 417 $ au 31 mars 2019). 3) Du fait de l'adoption d'IFRS 16 Contrats de location, selon une approche rétrospective modifiée et sans retraitement des chiffres des périodes comparatives, la perte nette tient compte pour le trimestre clos le 31 mars 2020 d'un montant de 821 $ lié à l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et d'une charge d'intérêts de 246 $ sur les obligations locatives, et exclut un montant de 954 $ lié aux charges locatives (2 492 $, 852 $ et 2 894 $ respectivement pour l'exercice clos le 31 mars 2020). 4) Ces pertes (profits) hors trésorerie sont liées à la conversion de devises. 5) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises au titre des obligations d'emploi continu de certains employés clés de ces entreprises. 6) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, de conseillers juridiques, de consultation et de comptables liés à notre premier appel public à l'épargne, à nos acquisitions, ainsi qu'à notre placement secondaire d'août 2019 et à notre placement par prise ferme de février 2020, qui n'auraient pas par ailleurs été engagés.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS Le tableau ci-après présente la charge de rémunération à base d'actions, et la charge sociale qui s'y rapporte, ainsi que les frais liés aux transactions engagés dans le cadre des acquisitions et mobilisations de capitaux par la Société inclus avec ces charges dans les résultats d'exploitation.

Exercices clos

les 31 mars Trimestres clos

les 31 mars (en milliers de dollars US) 2020 2019 2020 2019

$ $ $ $









Marge brute 77 438 53 878 22 676 14 323 En pourcentage des produits 64,2% 69,6% 62,5% 67,3% Ajouter : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 731 260 170 151





Marge brute non conforme aux IFRS 78 169 54 138 22 846 14 474 En pourcentage des produits 64,8% 69,9% 63,0% 68,0%





Frais généraux et administratifs 24 486 13 790 7 350 4 793 En pourcentage des produits 20,3% 17,8% 20,3% 22,5% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 3 196 1 030 606 647 Déduire : Frais liés aux transactions 2 328 1 023 829 718





Frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS 18 962 11 737 5 915 3 428 En pourcentage des produits 15,7% 15,2% 16,3% 16,1%





Frais de recherche et développement 31 812 18 283 10 100 5 074 En pourcentage des produits 26,4% 23,6% 27,8% 23,8% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 3 101 245 1 400 350





Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS 28 711 18 038 8 700 4 724 En pourcentage des produits 23,8% 23,3% 24,0% 22,2%





Frais de vente et de commercialisation 55 388 39 043 15 239 11 362 En pourcentage des produits 45,9% 50,4% 42,0% 53,4% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 2 902 1 575 500 895 Déduire : Frais liés aux transactions 330 -- 330 --





Frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS 52 156 37 468 14 409 10 467 En pourcentage des produits 43,2% 48,4% 39,7% 49,2%

