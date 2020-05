En vertu de l'ordonnance provisoire COVID-19, Abbott annonce l'autorisation de Santé Canada de son test sérologique COVID-19 et de sa disponibilité immédiate au Canada





- Un nouveau test sérologique sanguin pourra être effectué sur les appareils de laboratoire Abbott ARCHITECT® i1000SR et i2000SR et sera étendu à son système i Alinitytm.

- Abbott prévoit de commencer à exporter des tests sérologiques au Canada cette semaine et d'en expédier 30 millions dans le monde entier d'ici à la fin du mois de juin. Au Canada, Abbott fournit déjà son test moléculaire COVID-19 pour son appareil m2000tm.

- Le test a démontré une spécificité et une sensibilité supérieures à 99% 14 jours ou plus après le début des symptômes.

MISSISSAUGA, Ontario, le 21 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Abbott (NYSE: ABT) a annoncé avoir reçu, en vertu de l'ordonnance provisoire COVID-19 *, l'autorisation de Santé Canada de lancer son analyse ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG, un test sérologique sanguin de laboratoire permettant de détecter les anticorps IgG qui révèlent si une personne a contracté le nouveau coronavirus (COVID-19). Le dépistage des anticorps est une étape importante pour savoir si une personne a déjà été infectée. Il permettra de mieux comprendre le virus, y compris la durée de séjour des anticorps dans le corps et si ces derniers assurent l'immunité. Ce type d'informations permettrait d'aider au développement de traitements et de vaccins.

Ce test sérologique s'ajoute aux tests COVID-19 d'Abbott, déjà connus au Canada et utilisés sur ses systèmes de laboratoire moléculaire du type m2000tm.

« Abbott s'est attaché à mettre les tests COVID-19 sur le marché le plus rapidement possible pour soutenir la lutte contre cette pandémie. » a déclaré John Simmons, directeur général d'Abbott Diagnostics Canada. « Nous sommes fiers de pouvoir fournir ces tests sérologiques car ils nous aideront à savoir qui a eu le virus, ce qui nous permettra de reprendre confiance en nous et de revenir à une vie normale. »

Des tests sérologiques pour étendre les possibilités de dépistage

Alors que les tests moléculaires détectent si une personne a le virus, les tests sérologiques déterminent si une personne a été infectée. Le test SARS-CoV-2 IgG d'Abbott identifie les anticorps IgG, qui sont des protéines produites par le corps durant les derniers stades de l'infection et qui peuvent y rester des mois et même peut-être des années après la guérison. Le test a démontré une spécificité et une sensibilité de détection des anticorps IgG supérieures à 99% 14 jours ou plus après le début des symptômes.

Notre contribution pour permettre un accès à grande échelle à des tests fiables

En tant que leader dans le domaine des tests de dépistage des maladies infectieuses, Abbott a pour objectif de fournir des tests extrêmement fiables aux clients et aux patients du monde entier. Dès son lancement, les principaux laboratoires de virologie du monde entier ont validé ce test et ont reconnu sa haute performance.

Une récente étude publiée dans Journal of Clinical Microbiology rapporte que le test sérologique SARS-CoV-2 IgG d'Abbott avait une spécificité de 99,9% et une sensibilité de 100% pour détecter les anticorps IgG chez les patients à 17 jours ou plus, après le début des symptômes.

Dans un premier temps, le test sérologique IgG d'Abbott sera disponible sur ses appareils de laboratoire ARCHITECT® i1000SR et i2000SR. ** ARCHITECT est l'un des systèmes analytiques les plus utilisés au monde. Il est utilisé depuis des décennies avec une grande base d'installation dans des laboratoires à travers tout le Canada. Ces instruments peuvent effectuer jusqu'à 100-200 analyses par heure.

Abbott augmente considérablement sa production mondiale de tests sérologiques et va étendre les tests à son système i Alinity tm. Très prochainement, Abbott étendra également ses tests sérologiques de laboratoire à la détection des anticorps IgM.

Quelques mots sur le leadership d'Abbott en diagnostic

Depuis longtemps, Abbott est un chef de file mondial du dépistage des maladies infectieuses, y compris dans le développement du premier test de dépistage du VIH. Il y a 25 ans, l'entreprise a créé un programme de surveillance mondiale dans le but de suivre les virus du VIH et de l'hépatite et d'identifier leurs mutations pour que les tests d'Abbott soient toujours d'actualité. Abbott a également un programme durable de découverte ayant pour but l'identification d'agents pathogènes nouveaux ou inconnus et le développement de tests pour répondre à ces nouvelles menaces.

Quelques mots sur Abbott

Leader mondial de la santé, Abbott développe de nouveaux moyens pour permettre à chacun et à tout âge de vivre pleinement sa vie. Notre portefeuille de technologies transforme des vies, couvre le spectre complet des soins de santé et se compose d'outils de diagnostic, de dispositifs médicaux, de produits nutritionnels et de génériques de marque de premier plan. Les 107 000 collaborateurs d'Abbott sont au service de la population de plus de 160 pays.

* Ordonnance provisoire concernant l'importation et la vente de matériel médical destiné à être utilisé en rapport avec le COVID-19.

** Tous les analyseurs ARCHITECT sont des produits laser de classe 1.

