Lægernes Pension choisit Moody's Analytics pour l'évaluation de son passif sous Solvabilité II et ses stress tests





Moody's Analytics, un leader mondial dans la confection de logiciel d'analyse financière, annonce ce jour que son logiciel vient d'être sélectionné par le fonds de pension danois Lægernes Pension. Lægernes Pension utilisera le Générateur de scénarios de Moody's Analytics pour l'évaluation de son passif sous Solvabilité II, ses stress tests et analyses de scénarios.

Le Générateur de scénarios de Moody's Analytics est une plateforme de simulation primée que les assureurs déploient pour leurs activités de rapports actuariels, de calcul et d'analyse des risques et du capital, ainsi que pour leurs l'analyses des risques d'investissement ou de gestion actif-passif.

Lægernes Pension tirera également parti du Module d'Automatisation facilitant l'utilisation de ce Générateur de Scénarios, permettant ainsi une d'optimisation de ses processus d'évaluation. En effet, grâce à l'automatisation de la mise en place, de l'exécution et de la validation des scénarios produits, les délais de production des scénarios sont raccourcis et les coûts ainsi diminués.

"En ces temps d'incertitude économique, les assureurs du monde entier s'efforcent de gérer leurs risques de manière effective, et à mieux comprendre la sensibilité de leur passifs aux divers facteurs de risque", explique Colin Holmes, directeur chez Moody's Analytics. "Nous sommes ravis que Lægernes Pension ait choisi notre Générateur de scénarios et logiciel d'automatisation pour éclairer leur prise de décisions et renforcer leurs processus de gestion des risques."

"Le Générateur de scénarios de Moody's Analytics, en conjonction avec la fonctionnalité d'automatisation, combine le logiciel et l'assistance nécessaires pour entreprendre un éventail complet d'activités de modélisation actif-passif, y compris l'évaluation du passif sous Solvabilité II", déclare Ulrik Eltang Høgh, responsable de la gestion des risques de Lægernes Pension. "De façon plus générale, la solution de Moody's Analytics fera partie intégrante de notre protocole global de gestion des risques."

Plus tôt dans l'année, Moody's Analytics a remporté cinq catégories à l'édition 2020 des InsuranceERM Awards, dont la catégorie du Meilleur logiciel de génération de scénarios économiques de l'année.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit une veille financière et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d'entreprise de prendre des décisions éclairées avec une rapidité accrue. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos importantes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions pionnières primées, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous sommes vecteur de confiance pour des milliers d'entreprises dans le monde, grâce à notre engagement, notre excellence, notre approche ouverte et notre volonté de satisfaire les besoins de chaque client. Pour de plus amples informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site internet ou nous rejoindre sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation, dont le chiffre d'affaires déclaré était 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

À propos de Lægernes Pension

Lægernes Pension est un fonds de pension danois qui gère les retraites professionnelles de 46 000 médecins Danois. En leur nom, Lægernes Pension investit approximativement 100 milliards de couronnes danoises.

