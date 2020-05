Hyundai Canada offre ses prix exclusifs de la facture des concessionnaires à tous les premiers répondants et travailleurs de la santé





MARKHAM, ON, le 21 mai 2020 /CNW/ - Hyundai Canada offre ses prix exclusifs de la facture des concessionnaires aux premiers répondants et travailleurs de la santé canadiens en reconnaissance de leur travail en première ligne lors de la pandémie de COVID-19.

En vigueur immédiatement, le programme s'adresse à tous les premiers répondants et au personnel de la santé au pays, y compris, sans s'y limiter, les ambulanciers, paramédicaux, pompiers, agents des services correctionnels et aux employés des centres hospitaliers et de soins de longue durée. Le rabais est offert à l'achat comptant ou avec financement et à la location de tout véhicule Hyundai et peut être appliqué conjointement aux autres offres en vigueur.

Hyundai Canada est fière d'appuyer tous ceux et celles qui ne cessent de travailler afin d'assurer la sécurité et la santé de tous dans nos communautés. En avril, le constructeur a fait don de plus de 152 000 gants et 100 000 masques à des travailleurs de la santé de l'hôpital local de Markham Stouffville. Les membres de la famille des employés de Hyundai Canada qui sont des professionnels de la santé ont reçu de plus une reconnaissance personnelle et un témoignage d'appréciation de la part de l'entreprise. Cette nouvelle initiative permet au constructeur d'exprimer sa gratitude envers les travailleurs de première ligne à une échelle considérablement plus grande.

Nos premiers intervenants et travailleurs de la santé ont fait preuve d'une force, d'une résilience et d'une compassion considérables depuis le début de la pandémie. « Redonner à ceux qui ont tant donné aux gens de nos communautés est indéniablement la bonne chose à faire », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada Corp. « Nous avons créé ce programme afin de leur témoigner notre appréciation et pour les remercier du fond du coeur pour leur travail remarquable ».

Le programme est en vigueur chez tous les concessionnaires Hyundai à travers le Canada jusqu'au 31 juillet 2020. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec votre concessionnaire Hyundai local.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 220 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

