Le docteur Hartley Stern se joint au conseil d'administration d'EQ Care





L'un des chefs de file mondial en médecine partagera son expertise afin d'encadrer la sécurité et la qualité des soins de santé virtuels d'EQ Care

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - EQ Care, pionnier canadien de la télémédecine, est heureux d'annoncer la nomination du docteur Hartley Stern, MD FRCSC FACS ICD.D, à son conseil d'administration, où il aidera à la création et à la mise en oeuvre des meilleures pratiques en gestion des soins de santé.

Le docteur Stern se joint au seul fournisseur de soins virtuels certifié ISO 9001:2015 au Canada après un mandat de six ans à titre de PDG de l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), qui aide les quelque 100 000 médecins au Canada à réduire le risque dans leurs pratiques et à améliorer la sécurité du système de santé canadien.

«Je suis heureux de servir le conseil d'administration d'EQ Care parce que je crois que leur approche de soins de santé virtuels centrée sur la compassion, l'empathie et la confiance est l'approche optimale pour offrir des soins de santé de haute qualité et accessibles aux Canadiens, en particulier en temps de crise», a dit Dr Stern. «Daniel Martz et son équipe comprennent que l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour les patients viennent avant tout. Tout le reste est secondaire.»

Avant de se joindre à l'ACPM en 2013, le docteur Stern a été chef de la direction et directeur exécutif de l'Hôpital général juif (HGJ) de Montréal à partir de 2008, se concentrant sur la sécurité des patients et les partenariats stratégiques. Le Dr Stern a également été directeur provincial du programme d'oncologie chirurgicale à Action Cancer Ontario et PDG du Centre régional de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa.

Un dévouement infatigable à la qualité des soins

Originaire de Toronto, le Dr Stern a publié près de 200 articles scientifiques en tant que chirurgien universitaire et apporte à EQ Care une expérience éprouvée dans l'amélioration des résultats pour les patients, et la gestion d'institutions de premier plan dont les politiques ont contribué à réduire la mortalité par cancer en Ontario et à travers le Canada.

«Dr. Stern est l'un des cadres du réseau de la santé les plus respectés au Canada et un leader inspirant avec des connaissances de la médecine et des institutions sans précédent», a déclaré Daniel Martz, PDG d'EQ Care. «La contribution du docteur Stern est inestimable. Nous sommes toujours en train de créer de nouvelles normes de qualité et de sécurité dans l'industrie canadienne des soins virtuels, mais son soutien est particulièrement apprécié en contexte de pandémie de COVID-19. »

«Ma philosophie de gestion, pour chaque organisation, a été de démocratiser les soins de santé, grâce à une poursuite incessante de l'optimisation de la qualité des soins», a déclaré le docteur Stern, qui viendra épauler EQ Care face aux défis liés au traitement du cancer à distance, en particulier dans les zones rurales au Canada. «Les patients vivant dans des communautés éloignées ne partagent pas le même accès au type de soins exceptionnels que ceux des centres urbains. Avec une technologie de soins virtuels perfectionnée, nous atteindrons bientôt l'objectif ultime de niveler le terrain de jeu en santé.»

À propos d'EQ Care

EQ Care propose aux patients un accès en ligne bilingue à une équipe spécialisée en santé mentale et en soins de santé afin de proposer des options de traitement complètes et personnalisées, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet, à l'échelle nationale, en tout temps. Notre mission est de rester à l'avant-garde des soins aux patients et de veiller à ce que nos patients obtiennent le service de la meilleure qualité qui soit, grâce à notre plateforme technologique exclusive de santé virtuelle.

Chef de file du marché canadien des soins virtuels avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, détenant la certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 500 000 consultations médicales virtuelles à ce jour, nous continuons d'innover afin d'offrir à nos clients des approches et des outils mobiles à la fine pointe de la technologie.

