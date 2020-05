Montréal réimaginée... « Pas de « chars », pas « d'handicapés »...





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Vendredi dernier, dans le cadre de la pandémie, en conférence de presse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a annoncé un plan de « partage de l'espace public », qui vise à être réservé aux cyclistes et aux piétons. Il y aura piétonnisation de plusieurs artères commerciales et partage des usages (automobilistes/piétons, cyclistes) sur d'autres.

De plus, Mme Plante ajoute : « Ça se pourrait qu'il y ait des choses qui restent ». Doit-on comprendre ici que ce que la situation actuelle générée par la Covid-19 est le meilleur argument de la mairesse pour enfin mettre à exécution le plan qu'elle chérit depuis le début de son mandat ?

Une autre annonce de Mme Plante : Les terrasses de Montréal. Et là, tout le monde y va de son commentaire allant du problème généré par le juste milieu entre la distanciation sociale et la pertinence d'ériger sa terrasse pour 50 % de sa capacité ou de la justification liée au trop long confinement et du grand besoin de liberté.

Cependant, on dirait que personne ne pense plus au danger que cela implique, à une possible éventuelle deuxième vague...

Cependant, ça fait du bien de savoir que vous reconnaissez la détresse, la frustration et le ressentiment qu'une personne peut ressentir lorsque brimée dans sa liberté, brimée dans son droit d'aller où elle veut; ça fait du bien de constater que vous avez vécu pendant deux mois ce que les personnes handicapées vivent au quotidien, et ce, ad vitam eternam.

Oui, il faut qu'un déconfinement graduel ait lieu et comme les gens seront plus enclins à demeurer au Québec cet été, le fait de « réaménager » Montréal va de soi. Néanmoins, avait-on à mettre en jeu, en péril, l'accessibilité universelle et de faire en sorte que des terrasses qui sont accessibles aux personnes handicapées depuis l'été 2012, ne le soient plus maintenant ?

Est-ce que se faisant, on demande aux personnes handicapées de ne pas trop se plaindre vu que les commerçants ont perdu beaucoup de $$$ depuis deux mois?

François Cardinal de La Presse a réagi en disant : « Pourquoi ne pas faire de Montréal une immense terrasse capable d'accueillir les citadins tout l'été pour se divertir, se nourrir, boire et s'amuser... tout en respectant la distanciation physique ? »

L'entièreté de son article fait la promotion de ce nouveau plan pour terrasses montréalaises : https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202005/01/01-5271801-faire-de-montreal-une-immense-terrasse.php

Est-ce que l'Administration Plante/Dorais a songé aux personnes en situation de handicap, en voulant « repenser » Montréal, tout en respectant les consignes de mesures sanitaires ?

Bien sûr que non ! Fidèles à leurs habitudes, les élu.es Montréalais.es ne considèrent pas les besoins des personnes handicapées qui, tous handicaps confondus, comptent pour 20 % de la population. Et on ne parle même pas des aînés et des parents munis de poussettes d'enfants...

Quel est le problème si une rue est piétonne pour une personne en fauteuil roulant par exemple et particulièrement en période de crise sanitaire ?

La personne en fauteuil aura du mal à se faufiler entre le trottoir et les barrières du corridor sanitaire. Ensuite, si les terrasses sont érigées sur les trottoirs, bloquant ainsi ça et là les rares commerces nous étant universellement accessibles. Maintenant, les personnes aveugles perdront tous leurs repères. Mais ça la Ville le sait pourtant. Alors pourquoi le faire quand même ?

Nous aussi, nous étions confiné.es depuis le 12 mars dernier et même au-delà. Des commerces fermés ? Oui, on connaît ça, même si leur porte est ouverte, la marche à l'entrée nous empêche d'entrer.

Donc, le calvaire que vous vivez depuis plus de deux mois, sachez qu'on le comprend, car pour nous, à cause notamment de l'inaccessibilité commerciale, souvent résidentielle et urbaine et d'un manque flagrant de volonté politique, nous vivons cela au quotidien...

Oui, vivement le déconfinement et un réaménagement de Montréal, à moins que vous soyez un « char » ou un « handicapé »...

À propos du RAPLIQ :

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois oeuvrant en défense et promotion des droits des personnes en situation de handicap et visant l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard.

www.rapliq.org

SOURCE RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec)

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :