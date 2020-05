Raymond Chabot appelle tous les Québécois à relever le prochain défi : maintenir leur santé financière durant la reprise économique





Tous les Québécois sont invités à faire un budget et à le suivre régulièrement.

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de la COVID-19 qui a coupé le souffle à l'économie québécoise laisse également sur son passage le plus important nombre de chômeurs en période de paix de l'histoire au Québec. Les conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot se préoccupent de la santé financière des Québécois depuis 40 ans et anticipent une situation de fragilité financière sans précédent pour des milliers de consommateurs québécois. Ils appellent tous les Québécois à faire le bilan de leur santé financière afin de mieux faire face aux incertitudes économiques des prochains mois.

« Comme le lavage des mains, faire un budget et le suivre régulièrement est un geste de prévention dont il faut faire la promotion pour la santé financière des Québécois. La pandémie nous oblige à adapter nos comportements dans presque toutes les sphères de notre vie. Il faut également revoir comment on gère notre argent », déclare Éric Lebel, associé, conseiller en redressement financier et syndic autorisé en insolvabilité.

« La Chambre de sécurité financière considère qu'il est toujours important pour les consommateurs d'adopter des comportements financiers à la mesure de leurs moyens. La pandémie de la COVID-19 impose un contexte économique incertain et les conseillers membre de la Chambre de la sécurité financière sont disponibles pour aider les Québécois à planifier leurs finances », déclare Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière.

Les prestations d'urgence : un respirateur artificiel à date butoir

Actifs dans 109 bureaux au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les conseillers en redressement financier et syndics autorisés de Raymond Chabot prennent quotidiennement le pouls des finances des consommateurs. Ils constatent comment des milliers de consommateurs et petits commerçants n'auront pas les moyens de faire face à leurs dettes après la fin des prestations. « Il faut donner tous les moyens aux Québécois de passer à travers cette crise et cela passe nécessairement par la santé financière, ajoute M. Lebel. La fin des allocations d'urgence dans quelques semaines laisse présager un gouffre financier qui attend de milliers de Québécois s'ils ne prévoient pas leur situation financière ».

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de 274 professionnels répartis dans 109 bureaux, dont un au Nouveau-Brunswick, quatre en Ontario et 104 au Québec, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2?800 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 56?000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 05:15 et diffusé par :