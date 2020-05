Starr Insurance Companies nomme le vétéran de l'assurance mondiale Jose Ribeiro aux conseils d'administration de Londres





Starr Insurance Companies a nommé le vétéran de l'assurance mondiale Jose Ribeiro au poste d'administrateur non exécutif indépendant de Starr Europe Insurance Ltd. et Starr Managing Agency Ltd. Ce dernier est basé à Londres.

M. Ribeiro travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des services financiers à l'échelle internationale. Il a notamment occupé plusieurs postes de direction au sein d'organismes d'assurance. Actuaire, il a débuté sa carrière d'assureur en 1986 chez AIG, où il a travaillé huit ans avant de rejoindre Munich Re. Il a rejoint Willis en 2002, en tant que PDG pour l'Amérique latine et les Caraïbes, puis il est devenu directeur des marchés internationaux chez Lloyd's en 2007. De 2015 à 2019, M. Ribeiro était directeur général et membre du conseil d'administration d'AM Best pour la région Asie-Pacifique.

« Nous avons de la chance qu'une personne du calibre de Jose ait rejoint nos conseils d'administration, » a déclaré Jim Herbert, responsable des opérations britanniques et européennes de Starr. « Il a beaucoup d'expérience dans les relations avec les clients et les courtiers dans le monde entier, et dispose d'une grande expertise en matière de gestion des risques. »

En Europe, Starr est présent au Royaume-Uni, au Benelux, en Europe centrale, en Europe de l'Est, ainsi qu'à Madrid. La région européenne est couverte par une large gamme du portefeuille d'assurance de Starr, qui comprend les dommages matériels, les risques divers, les accidents, ainsi que les domaines aériens et maritimes.

À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est la désignation commerciale pour les sociétés d'assurance et d'assurance voyage et leurs filiales de Starr International Company Inc. ainsi que pour les activités d'investissements de C.V. Starr & Co. Inc et ses filiales. Starr est un organisme phare en matière d'assurance et d'investissement, présent sur les six continents ; grâce à ses sociétés d'assurances opérationnelles, Starr propose des produits d'assurance de biens, multirisques, accident et santé ainsi qu'une gamme de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l'énergie et de l'assurance tous risques complémentaire. Les filiales de Starr Insurance Company domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni et à Malte ont chacune obtenu la meilleure notation de « A » (Excellent). Le syndicat Starr's Lloyd's a obtenu la notation « A+ » (Fort) attribuée par Standard & Poor's.

Visitez notre site www.starrcompanies.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 03:05 et diffusé par :