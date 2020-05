Chasser. Progresser. S'adapter. Amazon Games Lance Crucible





Seattle ? 20 mai 2020 ? (NASDAQ : AMZN) : Crucible, le shooter en équipe de Relentless Studios, un studio de développement d'Amazon Games, est maintenant disponible gratuitement en téléchargement sur PC. Dans Crucible, les joueurs collaborent pour chasser leurs adversaires et abattre des créatures hostiles sur une planète sauvage à la poursuite de l'Essence, une ressource précieuse qui amplifie les pouvoirs des chasseurs.

Visionnez la bande-annonce de Crucible ici: https://youtu.be/09X-VB9hmSQ

Au lancement du jeu, les joueurs peuvent choisir parmi un panel de 10 chasseurs, dont Earl, un routier interstellaire, Summer, une combattante hors pair et ancienne soudeuse, et Bugg, un robot botaniste. Chaque chasseur de Crucible dispose d'armes et de capacités uniques sur le champ de bataille. Au fur et à mesure que les joueurs terrassent leurs adversaires ainsi que la faune et la flore féroce de la planète, leurs chasseurs progressent, augmentant leur puissance et améliorant leurs capacités. Le rythme de combat rapide et nerveux de Crucible exige des joueurs qu'ils réévaluent et ajustent constamment leurs stratégies, en s'adaptant aux mouvements de leurs adversaires et à l'évolution constante de la planète elle-même.

"J'ai su que Crucible était un jeu spécial dès la première fois que j'y ai joué, et il ne cesse de s'améliorer", a déclaré Sasslyn, joueuse sur Twitch. "Les chasseurs sont uniques, mais également abordables et familiers. Que vous vouliez vous concentrer sur l'un d'entre eux ou être un touche-à-tout, il y a assurément un chasseur qui correspondra à votre style de jeu préféré. Tout au long du développement de Crucible, j'ai eu le plaisir de voir de mes propres yeux à quel point l'équipe se soucie de ses joueurs, et la façon dont ils prennent les commentaires et appréciations pour les utiliser et faire de Crucible un jeu encore plus innovant et unique".

"Ce qui distingue Crucible des autres jeux, c'est la diversité de ses personnages", a déclaré Bartonologist, un autre joueur sur Twitch. "Chacun y trouve son compte. Chaque personnage aborde le jeu différemment et se mesure aux autres chasseurs de façon unique. Crucible apporte une toute nouvelle dimension de stratégie et de compétition dans ce monde".

"Les trois modes de jeu dans Crucible nécessitent trois types de travail d'équipe complètement différents pour arriver au sommet", a déclaré Stevo, également streameur sur Twitch. "Il y a des façons illimitées de composer son équipe et d'élaborer une stratégie pour gagner, mais bien sûr, on ne sait jamais non plus ce que son adversaire réserve! ".

Crucible lance dès aujourd'hui sa Pré-Saison qui durera 8 semaines. Pendant cette période, les joueurs ont l'opportunité d'apprendre le jeu, en découvrir les mécaniques et développer leurs compétences en jouant avec leurs chasseurs préférés, et commencer à affiner leur stratégie avant le début de la Saison 1. Les joueurs qui se connectent à Crucible avant le 2 juin obtiendront un bonus d'inscription anticipé de 1 000 crédits déposés sur leur compte au sein du jeu. Ces crédits peuvent être échangés contre des objets cosmétiques utilisables dans le jeu, tels que des skins et des emotes, ainsi qu'un Passe de Combat de Pré-Saison, disponible pour 950 crédits. Le Passe de Combat de cette Pré-Saison offre aux joueurs une série de défis et de récompenses, y compris des options de personnalisation de leurs chasseurs et de leur compte.

"Alors que les joueurs du monde entier se lancent dans l'aventure Crucible pour la première fois aujourd'hui, nous sommes impatients de voir comment ils adaptent leurs stratégies pour chasser et survivre dans ce monde en constante évolution", a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. "Dans Crucible, chaque nouveau match exige une réflexion et une adaptation rapides pour relever chaque défi qui se présente face aux joueurs".

Trois modes de jeu seront disponibles à la sortie de Crucible :

Coeur des Ruches : Deux équipes de quatre joueurs affrontent des ruches géantes qui dispersent leurs oeufs dans le monde entier . Chaque Ruche contient un Coeur précieux, la première équipe à capturer trois Coeurs gagne le match. Les joueurs devront trouver l'équilibre entre la course à la victoire face à l'équipe adverse et le combat pour survivre aux puissantes Ruches.

: Deux équipes de quatre joueurs affrontent des . Chaque Ruche contient un Coeur précieux, la première équipe à capturer trois Coeurs gagne le match. Les joueurs devront trouver l'équilibre entre la course à la victoire face à l'équipe adverse et le combat pour survivre aux puissantes Ruches. Chasseurs Alpha : Huit équipes de deux joueurs se battent pour être le dernier duo debout sur le champ de bataille.

: Contrôle des Derricks : Deux équipes de huit joueurs doivent atteindre et garder les Derricks répartis sur la carte, en se battant pour le contrôle de l'Essence qui les a tous attirés sur cette planète. Les équipes gagnent des points en prenant le contrôle des Derricks et en éliminant leurs adversaires. La première équipe à 100 points remporte la manche.

Crucible est disponible gratuitement sur PC via Steam. Les « Packs des Fondateurs », comprenant des skins exclusifs, des éléments de personnalisation comme des autocollants ainsi que la monnaie du jeu, sont disponibles à l'achat sur Amazon ou sur Steam.

Crucible est développé par Relentless Studios, une équipe de développement d'Amazon Games basée à Seattle. Le studio est dirigé par Louis Castle, co-fondateur de Westwood Studios, et dispose dans ses rangs de vétérans de l'industrie ayant une expérience conséquente au sein de sociétés telles qu'Activision Blizzard, ArenaNet, Electronic Arts et Xbox. Crucible sera le premier de deux titres majeurs d'Amazon Games en 2020, suivi par le lancement de New World en août 2020.

Rendez-vous sur le site internet officiel du jeu pour des informations supplémentaires.

Crucible est classé PEGI 12.

Amazon Games crée des jeux qui visent à être aussi amusants à regarder qu'à jouer. Construit dans le Sandbox d'Amazon Web Services (AWS), d'Amazon Lumberyard, de Twitch et plus encore, l'ambition d'Amazon Games est de créer de nouvelles expériences de jeu audacieuses qui favorisent la communauté à l'intérieur et à l'extérieur des jeux eux-mêmes. Les projets actuels d'Amazon Games incluent des jeux captivants comme New World, un MMO se déroulant sur un continent surnaturel au XVIIe siècle, le jeu de tir multijoueur Crucible et le tout nouveau MMO Le Seigneur des Anneaux.

