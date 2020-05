Une nouvelle alliance trace la voie à suivre en électrophysiologie





Une nouvelle alliance stratégique entre BIOTRONIK, un chef de file en matière de gestion du rythme cardiaque, et Acutus Medical, un innovateur en électrophysiologie, devrait offrir un diagnostic et un traitement plus efficaces et plus efficient aux patients atteints d'arythmie

CARLSBAD, Californie et BERLIN, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Acutus Medical et BIOTRONIK ont annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance destinée à fournir un portefeuille complet de produits d'électrophysiologie, de cartographie, d'ablation et de traitement par cathéter des arythmies cardiaques sur certains marchés, dont l'Europe et l'Asie.

Au coeur de la nouvelle alliance BIOTRONIK/Acutus pour l'électrophysiologie se trouve le système Acutus AcQMap® qui change la donne avec des capacités de cartographie multimode SuperMaptm. Le système AcQMap est le seul système de cartographie sans contact disponible dans le commerce capable de cartographier rapidement et de manière fiable les rythmes stables et instables, permettant ainsi aux électrophysiologistes d'observer les changements de conduction au cours de la procédure et de disposer d'une solution optimale pour mieux personnaliser les traitements.

Le système optimise la visibilité et aide à cartographier et à guider le traitement des arythmies tous types ? des plus simples au plus complexes ? en moins de trois minutes. Aux termes de l'accord, Acutus prévoit de commercialiser sous sa marque distributeur une gamme de cathéters d'ablation BIOTRONIK EP et de produits de diagnostic/accessoires sur la plupart des principaux marchés internationaux et de fournir ainsi une gamme complète de produits de pointe destinés aux électrophysiologistes.

L'un des objectifs de l'alliance consiste à optimiser les soins aux patients atteints d'arythmie avec une gamme d'appareils et de moniteurs reliés numériquement. Cela pourrait se produire via le réseau Home Monitoring® de BIOTRONIK et le système Acutus qui permettraient une transmission entièrement automatique des données en temps réel entre les patients, les médecins et les techniciens. Un réseau numérique sécurisé reliant les dispositifs de gestion du rythme cardiaque et ceux de cartographie et d'ablation électrophysiologique permettrait d'optimiser les soins en offrant aux médecins des niveaux élevés de connectivité et des avantages en matière de surveillance à distance avant, pendant et après l'ablation, de visites de suivi et d'autres étapes de soins, y compris la télémédecine assistée numériquement.

Des études ont montré que la surveillance proactive par l'intermédiaire de la surveillance à domicile aide à réduire considérablement les hospitalisations1, les accidents vasculaires cérébraux2 et la mortalité1. En outre, la mise à la disposition des médecins et des systèmes de santé du monde entier de diagnostics, de traitements et de suivis efficaces et rentables pour la gestion du rythme cardiaque et l'électrophysiologie contribuerait à moderniser les flux de travail et à améliorer les résultats pour les patients.

« Les systèmes de santé du monde entier subissent une pression constante pour fournir des soins plus ciblés aux patients avec de meilleurs résultats et des coûts réduits. », a déclaré Vince Burgess, le président et chef de la direction d'Acutus Medical, « Nous sommes à l'avant-garde en matière de fourniture aux électrophysiologistes des technologies dont ils ont besoin pour prodiguer plus efficacement des traitements par ablation avancés et individualisés. Nous sommes convaincus que cette alliance internationale a le potentiel de placer Acutus à la pointe de ce marché important. »

« Les arythmies étant de plus en plus courantes, un accès inédit aux données en temps réel jouera un rôle essentiel dans l'amélioration du diagnostic et des soins. », a déclaré le Dr Hans-Juergen Wildau, responsable de la division Électrophysiologie et Capteurs chez BIOTRONIK, « Nous pensons que l'association du portefeuille de surveillance cardiaque de BIOTRONIK à la technologie de cartographie innovante d'Acutus donnera aux spécialistes de l'électrophysiologie un avantage en matière de systèmes de guidage thérapeutique. »

Références :

Hindricks et al., European Heart Journal (2017), 38, 1749?1755. Mabo P et al., European Heart Journal (2012), 33.

À propos d'Acutus Medical :

Acutus Medical est une société de gestion des arythmies qui vise à améliorer la façon dont les arythmies cardiaques sont diagnostiquées et traitées. Nous nous engageons à faire progresser le domaine de l'électrophysiologie avec une gamme unique de produits et de technologies qui permettront à un plus grand nombre de médecins de traiter avec efficacité et efficience davantage de patients. Grâce au développement de produits internes, à des acquisitions et à des partenariats mondiaux, nous avons établi une présence commerciale mondiale et disposons d'un portefeuille complet de produits d'électrophysiologie hautement différenciés qui offrent à nos clients une solution complète pour le traitement par cathéter des arythmies cardiaques. Fondée en 2011, Acutus est basée à Carlsbad, en Californie.

À propos de BIOTRONIK :

BIOTRONIK est une société de dispositifs médicaux de premier plan qui développe des solutions cardiovasculaires et endovasculaires fiables et innovantes depuis plus de 50 ans. Avec pour objectif la parfaite adéquation entre la technologie et le corps humain, les innovations BIOTRONIK offrent chaque année des soins qui sauvent et améliorent la vie de millions de personnes atteintes de maladies cardiaques et vasculaires. BIOTRONIK a son siège à Berlin, en Allemagne, et est présente dans plus de 100 pays.

Suivez Acutus Medical sur :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811576/Acutus_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 21:14 et diffusé par :