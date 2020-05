Ingram Micro étend ses programmes de financement et ses options de crédit flexibles aux partenaires de distribution de technologie à travers l'Europe





Ingram Micro Inc. a annoncé aujourd'hui une autre vague de services financiers destinés à aider les partenaires de distribution à résoudre les problèmes de liquidité créés par la pandémie de COVID-19, tout en répondant aux besoins des entreprises et des consommateurs du monde entier en matière de technologie. Disponibles partout en Europe, les nouvelles offres optimisées Ingram Micro Financial Solutions comprennent des solutions de financement flexibles, à faible taux d'intérêt et à long terme, ainsi que des conditions de crédit étendues, des paiements différés, des modèles en tant que service et des options de paiement à l'usage.

« Ingram Micro génère de nouvelles façons d'aider nos partenaires de distribution, et les entreprises qu'ils servent, à rester solides, agiles et financièrement intelligents de façon à sortir de cette crise en position de force », a déclaré Mark Snider, vice-président exécutif et président de groupe, EMOA, chez Ingram Micro. « Chaque pays d'Europe est unique, mais bon nombre de nos partenaires de distribution et de leurs clients professionnels sont confrontés aux mêmes problèmes fiscaux et de liquidité en raison de l'impact économique du COVID-19. Heureusement, les services financiers sont l'un des nombreux domaines où Ingram Micro se distingue clairement et est capable d'aider nos partenaires de distribution à l'échelle locale et mondiale. »

En outre, Ingram Micro aide également les partenaires de distribution à identifier et à répondre aux exigences du marché européen en termes de travail à domicile (TAD) et d'apprentissage à distance, ainsi que la cybersécurité en tant que service, les solutions de centre de données et les services basés dans le cloud. « COVID-19 a priorisé la transformation numérique du jour au lendemain, permettant à Ingram Micro et à nos partenaires de distribution de servir et de contribuer à maintenir le monde connecté en toute sécurité et à avancer ensemble », a ajouté Mark Snider.

John Mayer, vice-président en charge du financement réseau, Ingram Micro Europe et Asie-Pacifique, ajoute : « Nos options de financement sont structurées pour répondre à la présente situation et donner aux entreprises le moyen de se préparer pour l'avenir, en aidant nos partenaires de distribution et les entreprises qu'ils servent, à créer et à conserver des liquidités, à protéger leurs lignes de crédit et à aligner les paiements sur l'environnement commercial actuel, jusqu'à ce que l'activité commerciale soit plus stable et en croissance. »

Partout en Europe, les partenaires de distribution profitent des nouveaux programmes Ingram Micro Financial Solutions, y compris l'achat et la cession-bail de solutions informatiques. « Avoir la flexibilité de louer, d'acheter ou de différer les paiements change la conversation et nous permet de fournir à nos clients la technologie dont ils ont besoin en temps réel sans assumer le risque financier ni utiliser nos propres liquidités pour conclure l'affaire », explique le partenaire de distribution Ingram Micro, Brian Dunleavy, directeur commercial chez Viadex UK Ltd.

Les partenaires de distribution d'Europe peuvent également accéder à des solutions de financement à plus long terme via IMFS. Ces solutions aligneront les paiements sur les objectifs budgétaires révisés et replaceront rapidement le capital nécessaire dans les réserves de liquidités des entreprises. De même, les offres de finance « en tant que service » d'Ingram Micro facilitent la tâche des partenaires de distribution qui souhaitent étendre leurs activités de services gérés et leurs pratiques cloud.

« Les solutions de financement en tant que service sont plus faciles pour les budgets, par rapport aux achats de technologie ponctuels à forte intensité de capital. Ce modèle établit également une source de revenus récurrents plus rentable pour les partenaires de distribution », déclare Kris Mees, vice-président, finance, et directeur financier international, Ingram Micro Europe. « Avec l'adoption croissante du cloud et des services gérés, nous nous attendons à ce que nos options de financement en tant que service gagnent en popularité, et nous sommes prêts à fournir aux partenaires de distribution et aux entreprises qu'ils servent le support dont ils ont besoin. »

Par ailleurs, les experts en crédit et en finance Ingram Micro travaillent en tête-à-tête avec des partenaires de distribution qualifiés à travers l'Europe pour déterminer de quelles autres offres ils peuvent disposer, y compris des solutions de financement personnalisées et une capacité de crédit supplémentaire. La suite standard de solutions et de services financiers d'Ingram Micro Europe comprend :

Un leasing traditionnel

Un financement de solutions avancées

Un financement de services gérés

Des accords de marques de distributeur

Et des structures financières telles que la juste valeur marchande, le paiement intégral, la location d'équipement technologique, les solutions de paiement à la croissance et les options d'achat garanties

« Aujourd'hui et tous les jours, il est tout aussi important d'aider nos partenaires de distribution à comprendre les options de financement qui sont à leur disposition et à celle de leurs clients, que de les aider à décider quelles solutions et quels services technologiques sont les mieux adaptés aux besoins de leurs clients », conclut John Mayer. « Avec nos partenaires de distribution, nous continuerons de croître et de créer une valeur commerciale durable menant à une expérience exceptionnelle pour eux et pour leurs clients. »

Ingram Micro Financial Solutions exerce ses activités à travers le monde et propose des programmes et des services financiers à travers les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Pour en savoir plus sur les solutions financières en Europe, veuillez contacter :https://financing.ingrammicro.eu/.

