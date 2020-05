Velan inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre 2019/20





MONTRÉAL, 20 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre terminés le 29 février 2020.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 113,6 millions de dollars américains pour le trimestre

Perte nette 1 de 11,1 millions de dollars américains pour le trimestre

Résultat d'exploitation avant frais de restructuration et transformation 2 de 6,2 millions de dollars pour le trimestre

BAIIA ajusté 2 de 9,9 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 406,8 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Nouvelles affaires nette (les « nouvelles affaires ») de 88,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Montant net de la trésorerie de 31,0 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Retour aux actionnaires de 0,6 millions de dollars américains pour le trimestre et 2,2 millions de dollars américains pour l'exercice par voie de dividendes et de rachat d'actions

Périodes de trois mois closes les Exercices clos les (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 29 février

2020 28 février

20193 29 février

2020 28 février

20193 Chiffre d'affaires 113,6 $ 105,3 $ 371,6 $ 366,9 $ Marge brute 27,9 25,9 88,1 85,6 Marge brute % 24,6 % 24,6 % 23,7 % 23,3 % Résultat net (Perte nette)1 (11,1) 1,5 (16,4) (4,9) Résultat net (Perte nette)1 par action ? de base et dilué (0,51) 0,07 (0,76) (0,23) Résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation2 6,2 (0,7) 2,9 (7,0) BAIIA ajusté2 9,9 3,8 16,1 7,1 BAIIA ajusté2 par action ? de base et dilué 0,46 0,18 0,74 0,33

Quatrième trimestre de 2020 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2019) :

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3 millions de dollars, ou 7,9 %, pour le trimestre. Le volume des ventes pour le trimestre est le plus élevé de tous les trimestres des deux derniers exercices. La filiale italienne de la Société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé, et les opérations nord-américaines de la Société, un chiffre d'affaires moins élevé. Les opérations italiennes ont réussi à enregistrer la meilleure performance de leur histoire malgré les turbulences provoquées par la propagation d'un nouveau coronavirus (« COVID 19 »).

Les frais d'administration ont diminué de 5,6 millions de dollars, ou 20,7 %, au cours du trimestre. La Société a bénéficié de la contraction de ses effectifs, les forfaits de retraite connexes ayant été enregistrés au dernier trimestre de l'exercice précédent. La baisse s'explique également par la réduction des commissions sur ventes ainsi que par la diminution des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante découle davantage de l'échelonnement des règlements que d'une tendance à long terme.

La marge brute a augmenté de 2,0 millions de dollars pour le trimestre, tandis que le pourcentage de la marge brute est demeuré stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de la marge brute a été réalisée grâce à un volume de ventes global plus important, tandis que le pourcentage de la marge brute de la Société est demeuré stable en raison d'une gamme de produits moins rentable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La perte nette 1 s'est établie à 11,1 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, comparativement à un résultat net de 1,5 million de dollars, ou 0,07 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette 1 pour le trimestre reflète les importants contrecoups d'une charge d'impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées en plus d'une charge de 7,1 millions de dollars dans l'initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les indemnités de cessation d'emploi en espèces et les frais connexes versés ou devant être versés à d'anciens employés, les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d'hébergement de ceux-ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l'outillage conformément au plan d'optimisation de l'empreinte de fabrication. Compte non tenu de la charge de 7,1 millions de dollars et de l'incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés pendant le trimestre, la perte nette 1 de la Société se serait élevée à 5,9 millions de dollars, comparativement à un résultat net 1 de 1,5 million de dollars à l'exercice précédent, ce qui représente une détérioration du résultat de la Société de 7,4 millions de dollars qui est attribuable principalement à une charge d'impôt non-monétaire, partiellement compensée par une diminution des frais d'administration et une amélioration de la marge brute.

s'est établie à 11,1 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, comparativement à un résultat net de 1,5 million de dollars, ou 0,07 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette pour le trimestre reflète les importants contrecoups d'une charge d'impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées en plus d'une charge de 7,1 millions de dollars dans l'initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les indemnités de cessation d'emploi en espèces et les frais connexes versés ou devant être versés à d'anciens employés, les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d'hébergement de ceux-ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l'outillage conformément au plan d'optimisation de l'empreinte de fabrication. Compte non tenu de la charge de 7,1 millions de dollars et de l'incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés pendant le trimestre, la perte nette de la Société se serait élevée à 5,9 millions de dollars, comparativement à un résultat net de 1,5 million de dollars à l'exercice précédent, ce qui représente une détérioration du résultat de la Société de 7,4 millions de dollars qui est attribuable principalement à une charge d'impôt non-monétaire, partiellement compensée par une diminution des frais d'administration et une amélioration de la marge brute. Le résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 s'est chiffré à 6,2 millions de dollars comparativement à une perte d'exploitation de 0,7 million de dollars à l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 s'est chiffré à 9,9 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, comparativement à 3,8 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, à l'exercice précédent. L'amélioration du résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 et du BAIIA ajusté 2 s'explique principalement par la baisse des frais d'administration et par l'amélioration du pourcentage de la marge brute.

s'est chiffré à 6,2 millions de dollars comparativement à une perte d'exploitation de 0,7 million de dollars à l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 9,9 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, comparativement à 3,8 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, à l'exercice précédent. L'amélioration du résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation et du BAIIA ajusté s'explique principalement par la baisse des frais d'administration et par l'amélioration du pourcentage de la marge brute. Les nouvelles affaires ont augmenté de 6,3 millions de dollars, ou 7,7 %, au cours du trimestre. Cette augmentation est attribuable principalement à d'importantes commandes de vannes pour applications difficiles enregistrées par les opérations nord-américaines de la Société. En outre, les nouvelles affaires ont subi, au dernier trimestre de l'exercice précédent, les contrecoups de la suspension d'une commande liée à un projet d'envergure de 36,3 millions de dollars enregistrée lors d'un exercice antérieur qui visait à fournir des vannes au marché de la production d'énergie au Vietnam. Cette augmentation des nouvelles affaires a été partiellement annulée par une baisse des nouvelles affaires prises en charge par les opérations italiennes et françaises de la Société, qui avaient toutes deux enregistré d'importantes commandes de projets d'envergure dans le secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière et dans le secteur de la production d'énergie nucléaire au dernier trimestre de l'exercice précédent.

Exercice 2020 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport à l'exercice précédent) :

Le chiffre d'affaires s'est établi à 371,6 millions de dollars, soit une augmentation de 4,7 millions de dollars ou 1,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a bénéficié de l'incidence positive d'une augmentation des livraisons des opérations italiennes de la Société, qui ont continué à livrer le nombre record de commandes du début de l'exercice destinées au secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière. Cette augmentation a été partiellement annulée par une diminution des livraisons des opérations nord?américaines et françaises de la Société. La diminution des livraisons des opérations nord?américaines s'explique principalement par l'augmentation exceptionnellement marquée des commandes de reconstitution de stocks de vannes non liées à des projets de la part des distributeurs de la Société au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les frais d'administration se sont établis à 85,2 millions de dollars, soit une diminution de 8,1 millions de dollars, ou 8,7 %. La diminution des frais d'administration a été réalisée malgré l'inscription d'une provision de 0,9 million de dollars pour le règlement d'une poursuite en responsabilité intentée contre la Société au cours d'un exercice antérieur et d'une légère augmentation des frais comptabilisés en lien avec les poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante pour l'exercice tient davantage à l'échelonnement des règlements au cours de ces deux exercices que d'une tendance à long terme. La diminution des frais d'administration est attribuable principalement à la baisse des commissions sur ventes ainsi qu'à l'augmentation des frais de livraison engagés à l'exercice précédent pour le transport aérien d'une importante commande en retard. La Société a en outre bénéficié de la contraction de ses effectifs, les forfaits de retraite connexes ayant été enregistrés au dernier trimestre de l'exercice précédent.

Le pourcentage de la marge brute a grimpé de 40 points de base, passant de 23,3 % à 23,7 %. Cette augmentation découle d'une performance qui s'est nettement améliorée au cours des trois derniers trimestres de l'exercice, la marge brute pour chacun dépassant 24 %, soit une nette progression par rapport aux 19,2 % du premier trimestre. Ce redressement est attribuable au solide volume des ventes et à des ventes de produits à marge élevée des opérations européennes de la Société. Par contre, sur l'ensemble de l'exercice, cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la baisse du volume des ventes des opérations nord?américaines de la Société. Le pourcentage de la marge brute a également subi l'incidence négative des très faibles marges enregistrées par les opérations nord?américaines de la Société au premier trimestre. Toutefois, cette filiale a connu une amélioration générale de ses marges durant les trois derniers trimestres, grâce à la réduction de ses frais généraux de production conformément au plan V20, à une meilleure gamme de produits et à la recherche intensifiée de commandes de plus grande qualité par ses unités d'affaires.

La perte nette 1 s'est établie à 16,4 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, comparativement à 4,9 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette 1 pour l'exercice reflète l'incidence considérable d'une charge d'impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées en plus d'une charge de 9,6 millions de dollars dans l'initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation couvrent les indemnités de cessation d'emploi en espèces et les frais connexes versés ou devant être versés à d'anciens employés, les frais relatifs aux membres du personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment leurs frais de déplacement et d'hébergement, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l'outillage conformément au plan d'optimisation de l'empreinte de fabrication. Compte non tenu de la charge de 9,6 millions de dollars et de l'incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés pendant l'exercice, la perte nette 1 de la Société se serait élevée à 9,4 millions de dollars, comparativement à 4,9 millions de dollars à l'exercice précédent, ce qui représente une détérioration des résultats de la Société de 4,5 millions de dollars qui est attribuable principalement à une charge d'impôt non-monétaire, partiellement compensée par une diminution des frais d'administration et une amélioration du pourcentage de la marge brute.

s'est établie à 16,4 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, comparativement à 4,9 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette pour l'exercice reflète l'incidence considérable d'une charge d'impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées en plus d'une charge de 9,6 millions de dollars dans l'initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation couvrent les indemnités de cessation d'emploi en espèces et les frais connexes versés ou devant être versés à d'anciens employés, les frais relatifs aux membres du personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment leurs frais de déplacement et d'hébergement, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l'outillage conformément au plan d'optimisation de l'empreinte de fabrication. Compte non tenu de la charge de 9,6 millions de dollars et de l'incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés pendant l'exercice, la perte nette de la Société se serait élevée à 9,4 millions de dollars, comparativement à 4,9 millions de dollars à l'exercice précédent, ce qui représente une détérioration des résultats de la Société de 4,5 millions de dollars qui est attribuable principalement à une charge d'impôt non-monétaire, partiellement compensée par une diminution des frais d'administration et une amélioration du pourcentage de la marge brute. Le résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 s'est chiffré à 2,9 millions de dollars comparativement à une perte d'exploitation de 7,0 millions de dollars à l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 s'est chiffré à 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, comparativement à 7,1 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, à l'exercice précédent. L'amélioration du résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 et du BAIIA ajusté 2 est attribuable principalement à une baisse des frais d'administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute. Suivant cet ajustement, la Société a réalisé un bénéfice d'exploitation pour la première fois depuis l'exercice 2017, tandis que son BAIIA ajusté a plus que doublé par rapport à celui de l'exercice précédent.

s'est chiffré à 2,9 millions de dollars comparativement à une perte d'exploitation de 7,0 millions de dollars à l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, comparativement à 7,1 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, à l'exercice précédent. L'amélioration du résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation et du BAIIA ajusté est attribuable principalement à une baisse des frais d'administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute. Suivant cet ajustement, la Société a réalisé un bénéfice d'exploitation pour la première fois depuis l'exercice 2017, tandis que son BAIIA ajusté a plus que doublé par rapport à celui de l'exercice précédent. Les nouvelles affaires se sont établies à 340,4 millions de dollars, soit une diminution de 32,0 millions de dollars, ou 8,6 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution découle principalement de la diminution des commandes passées par les filiales italienne et française de la Société, qui avaient enregistré d'importantes commandes de projets d'envergure dans le secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière et dans le secteur de la production d'énergie nucléaire au cours de l'exercice précédent.

À la fin de la période, le carnet de commandes de la Société s'établissait à 406,8 millions de dollars, soit une diminution de 42,9 millions de dollars, ou 9,5 %, depuis le début de l'exercice considéré. La diminution du carnet de commandes est attribuable principalement à la diminution du ratio commandes/chiffre d'affaires, qui a reculé à 0,92, et à la baisse du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l'exercice considéré. Là encore, ces résultats, certes non satisfaisants, ne reflètent pas pleinement la performance enregistrée au cours de l'exercice 2020, car ils ont été plombés par une très faible performance des nouvelles affaires au premier trimestre; celle?ci s'est progressivement améliorée au cours des trois trimestres suivants, en l'occurrence au sein des opérations nord-américaines de la Société, lesquelles ont enregistré au cours des deux derniers trimestres un ratio commandes/chiffre d'affaires de 1,21 découlant de l'attention accrue que les nouvelles unités d'affaires ont accordée au marché et aux activités.

À la fin de l'exercice, le montant net de la trésorerie de la Société s'élevait à 31,0 millions de dollars, soit une baisse de 9,9 millions de dollars, ou 24,2 %, depuis le début de l'exercice. Cette diminution est attribuable principalement à des investissements en immobilisations corporelles et en immobilisations incorporelles, à des remboursements de la dette à long terme et d'obligations locatives à long terme, ainsi qu'à des distributions aux actionnaires sous forme de dividendes, et elle est partiellement compensée par des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation et par une augmentation de la dette à long terme. Le montant net de la trésorerie a également subi l'incidence négative des décaissements liés au plan V20 ainsi que du recul du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l'exercice considéré.

Incidences des taux de change : Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est affaibli de 4,6 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. En conséquence de cet affaiblissement, le montant des profits nets et des nouvelles affaires des filiales européennes de la Société a été moins élevé après la conversion en dollars américains pour l'exercice considéré. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est affaibli de 1,3 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. En conséquence de cet affaiblissement, le montant des dépenses en dollars canadiens de la Société a été moins élevé après la conversion en dollars américains pour l'exercice considéré. Les fluctuations des taux de change susmentionnées ont eu une incidence nette généralement défavorable sur les résultats 1 de la Société.



« Malgré le fait que l'exercice 2020 ait été une année pleine de défis, avec la mise en oeuvre de la première vague d'initiatives de restructuration et de transformation, ce fut une année marquée d'amélioration positives en termes de ventes et de résultat d'exploitation, exclusion faire des couts de transformation et de restructuration. En Amérique du Nord, nos efforts de restructuration progressent comme prévu et en deca des estimations de coûts initiales, tandis que nos sociétés européennes et asiatiques ont obtenus de très bons résultats. » a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Nous avons terminé l'année au centre de l'incertitude de la pandémie mondiale croissante de la COVID?19 et nous prenons de nombreuses précautions pour protéger nos employés, nos opérations, notre état de la situation financière et nos flux de trésorerie. »

Yves Leduc, Chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Quelle année! Alors que le déploiement du plan V20 s'accélérait, la société a su afficher des résultats ajustés améliorés, réussissant à se remettre d'un mauvais premier trimestre. En tant que fournisseur d'équipement critique à des industries essentielles, Velan a été épargnée des répercussions les plus dévastatrices de la crise du COVID, survenue en fin d'année, et nos équipes ont réagi admirablement en protégeant les employés qui se rendent chaque jour dans les usines, tout en assurant l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement mondiale. Personne ne peut prédire la durée de la récession mondiale, mais les progrès réalisés avec V20 jouent en notre faveur : l'amélioration de nos processus, l'élimination de coûts structurels importants, et notre marketing beaucoup plus ciblé, augmentent notre marge de manoeuvre et notre résilience, et rendent la compagnie plus agile à servir nos clients. De plus, Bruno Carbonaro, notre nouveau président, ainsi que d'autres leaders de grand talent se sont joints à notre équipe à un moment crucial de notre histoire. Il y a de l'incertitude à l'horizon, mais nous avons grandement confiance, car nos employés sont déterminés et, comme ils ont déjà prouvé leur capacité de s'adapter à d'énormes changements, ils ne craignent pas les défis. Au nom du conseil et de la famille Velan, je les remercie, et j'ajoute : on ne lâche pas. »

Dividende

Le conseil d'administration a décidé qu'il est approprié dans le contexte actuel de suspendre le dividende trimestriel, en vigueur immédiatement. Cette décision sera revue sur une base trimestrielle.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu jeudi, le 21 mai 2020, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-954-0597, code d'accès 21962200. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1?416?626?4100 ou au 1?800?558?5253, code d'accès 21962200.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 775 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales. Les rapprochements de ces montants peuvent être trouvés à la page suivante.

Résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation et bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté

Trimestre clos

le 29 février 2020 Trimestre clos le

28 février 2019 Exercice clos le

29 février 2020 Exercice clos le

28 février 2019 Résultat d'exploitation (908 ) (665 ) (6 669 ) (7 000 ) Ajustement pour : Frais de restructuration et de transformation 7 086 - 9 566 - Résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation 6 178 (665 ) 2 897 (7 000 ) Résultat net (Perte nette)1 (11 116 ) 1 519 (16 390 ) (4 882 ) Ajustements pour : Amortissement des immobilisations corporelles 2 758 3 461 8 803 11 566 Amortissement des immobilisations incorporelles 679 677 2 177 2 009 Charges financières, montant net 550 23 1 389 695 Impôt sur le résultat 9 911 (1 865 ) 8 543 (2 301 ) BAIIA 2 782 3 815 6 522 7 087 Ajustement pour : Frais de restructuration et de transformation 7 086 - 9 566 - BAIIA ajusté 9 868 3 815 16 088 7 087

Le terme « résultat d'exploitation avant frais de restructuration et de transformation » s'entend du résultat d'exploitation majoré des frais de restructuration et de transformation. La Société a choisi de ne pas ajuster les chiffres de l'exercice précédent en raison de la nature différente des charges, qui étaient davantage liées à l'évaluation du plan de restructuration et de transformation requis qu'à la mise en oeuvre du plan lui-même. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s'entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré des frais de restructuration et de transformation, de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat. La Société a choisi de ne pas ajuster les chiffres de l'exercice précédent en raison de la nature différente des charges, qui étaient davantage liées à l'évaluation du plan de restructuration et de transformation requis qu'à la mise en oeuvre du plan lui-même. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS ? Voir l'explication ci-haut

3 La Société a adopté la norme IFRS 16 au début de l'exercice considéré en utilisant la méthode de transition rétrospective modifiée qui n'exige pas un retraitement des résultats comparatifs.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 29 février Au 28 février 2020 2019 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 75 327 70 673 Placements à court terme 627 658 Créances d'exploitation 135 242 137 520 Impôt sur le résultat à recouvrer 8 747 16 863 Stocks 170 265 165 583 Acomptes et charges payées d'avance 5 191 4 612 Actifs dérivés 555 189 395 954 396 098 Actifs non courants Immobilisations corporelles 98 179 83 537 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 148 18 146 Impôt sur le résultat différé 26 702 25 947 Autres actifs 513 629 142 542 128 259 Total des actifs 538 496 524 357 Passifs Passifs courants Dette bancaire 44 317 29 807 Emprunts bancaires à court terme 1 379 2 172 Dettes d'exploitation et charges à payer 74 271 75 407 Impôt sur le résultat à payer 1 493 495 Acomptes de clients 47 208 40 240 Provisions 14 963 8 494 Provision pour garanties d'exécution 21 127 23 014 Passifs dérivés 1 169 83 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 621 - Partie à court terme de la dette à long terme 8 311 8 609 215 859 188 321 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 13 722 - Dette à long terme 10 986 13 242 Impôt sur le résultat à payer 1 576 1 742 Impôt sur le résultat différé 2 869 3 738 Autres passifs 8 623 8 481 37 776 27 203 Total des passifs 253 635 215 524 Total des capitaux propres 284 861 308 833 Total des passifs et des capitaux propres 538 496 524 357





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 29 février 28 février 29 février 28 février 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 113 641 105 345 371 625 366 865 Coût des ventes 85 736 79 479 283 491 281 270 Marge brute 27 905 25 866 88 134 85 595 Frais d'administration 21 530 27 185 85 189 93 336 Frais de restructuration et transformation 7 086 - 9 566 - Autres charges (produits) 219 (654 ) 48 (741 ) Résultat d'exploitation (930 ) (665 ) (6 669 ) (7 000 ) Produits financiers 350 372 1 220 865 Charges financières 900 395 2 609 1 560 Charges financières, montant net (550 ) (23 ) (1 389 ) (695 ) Résultat avant impôt (1 480 ) (688 ) (8 058 ) (7 695 ) Impôt sur le résultat 9911 (1 865 ) 8 543 (2 301 ) Résultat net de la période (11 391 ) 1 177 (16 601 ) (5 394 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (11 116 ) 1 519 (16 390 ) (4 882 ) Participation ne donnant pas le contrôle (275 ) (342 ) (211 ) (512 ) (11 391 ) 1 177 (16 601 ) (5 394 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,51 ) 0,07 (0,76 ) (0,23 ) Dilué (0,51 ) 0,07 (0,76 ) (0,23 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,02 0,02 0,09 0,09 et action à droit de vote multiple (0,03 $ CA ) (0,03 $ CA ) (0,12 $ CA ) (0,12 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 598 337 21 621 935 21 614 875 21 621 935 Dilué 21 598 337 21 621 935 21 614 875 21 621 935





Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 29 février 28 février 29 février 28 février 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (11 391 ) 1 177 (16 601 ) (5 394 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l'étranger dont la monnaie fonctionnelle n'est pas

la monnaie de présentation (dollar américain) (521 ) (24 ) (5 215 ) (9 300 ) Résultat global (11 912 ) 1 153 (21 816 ) (14 694 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (11 592 ) 1 500 (21 447 ) (14 082 ) Participation ne donnant pas le contrôle (320 ) (347 ) (369 ) (612 ) (11 912 ) 1 153 (21 816 ) (14 694 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.





Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790 ) 261 409 320 766 5 592 326 358 Résultat net de la période - - - - (4 882 ) (4 882 ) (512 ) (5 394 ) Autres éléments du résultat global - - - (9 200 ) - (9 200 ) (100 ) (9 300 ) Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 17 - - 17 - 17 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 427 ) (1 427 ) - (1 427 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (494 ) (494 ) - (494 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (927 ) (927 ) Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990 ) 254 606 304 780 4 053 308 833 Résultat net de la période - - - - (16 390 ) (16 39 ) (211 ) (16 601 ) Autres éléments du résultat global - - - (5 057 ) - (5 057 ) (158 ) (5 215 ) Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - (9 ) - - (9 ) - (9 ) Rachat d'actions (36 300 ) (395 ) 195 - - (200 ) - (200 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 395 ) (1 395 ) - (1 395 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (552 ) (552 ) - (552 ) Solde au 29 février 2020 21 585 635 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861





Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 29 février 28 février 29 février 28 février 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (11 391 ) 1 177 (16 601 ) (5 394 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 1 622 (2 561 ) 12 125 7 118 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 6 039 (2 812 ) 14 119 (11 311 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (3 730 ) (4 196 ) 9 643 (9 587 ) Activités d'investissement Placements à court terme (538 ) (511 ) 31 (11 ) Entrées d'immobilisations corporelles (2 878 ) (1 109 ) (10 303 ) (7 510 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (1 473 ) (1 029 ) (1 781 ) (1 141 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 124 - 272 144 Variation nette des autres actifs 1586 (193 ) 102 403 Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (3 179 ) (2 842 ) (11 679 ) (8 115 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (506 ) (488 ) (1 963 ) (3 102 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle - - - (927 ) Rachat d'actions (110 ) - ( 200 ) - Emprunts bancaires à court terme (155 ) (313 ) (793 ) 1098 Augmentation de la dette à long terme - (127 ) 1 122 3 989 Remboursement de la dette à long terme (458 ) (799 ) (2 896 ) (3 586 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (432 ) - (1 575 ) - Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (1 661 ) (1 727 ) (6 305 ) (2 528 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie 552 (325 ) (1 515 ) (3 447 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période (8 018 ) (9 090 ) (9 856 ) (23 677 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 39 028 49 956 40 866 64 543 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 31 010 40 866 31 010 40 866 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 75 327 70 673 75 327 70 673 Dette bancaire (44 317 ) (29 807 ) (44 317 ) (29 807 ) 31 010 40 866 31 010 40 866 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) 34 142 (904 ) 26 Impôt sur le résultat reçu (payé) 7 538 (1 683 ) 3 006 (10 459 ) Ajustement exclu constaté à l'adoption d'IFRS 16: Ajustement aux actifs au titre du droit d'utilisation - - 15 163 -

