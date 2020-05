Un désinfectant antiseptique peut être nocif pour votre santé!





POINTE-CLAIRE, QC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Saviez-vous que votre désinfectant peut être nocif pour votre santé? Les gels antiseptiques hydro-alcooliques de bonne qualité sont faits à base d'alcools éthylique de grade USP ou Alimentaire. Toutefois, s'ils sont faits à partir d'alcool de grade Technique, s'ils proviennent d'Asie ou s'ils ne sont pas certifiés par Santé Canada, ils pourraient ne pas détruire aussi bien les germes et les bactéries.

Tout ce qu'il faut savoir sur les gels antiseptiques!

Il existe trois grades d'alcool pour la fabrication de gels antiseptiques hydro-alcooliques.

Les alcools de grade USP et Alimentaire (les deux meilleurs et les plus sécuritaires)

et (les deux meilleurs et les plus sécuritaires) Les alcools de grade Technique (non recommandables pour des usages à répétition sur les humains). Les ingrédients ajoutés à ce type d'alcool pour le dénaturer sont irritants et considérés comme des agents neurotoxiques lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Selon les règles de Santé Canada , les produits faits à base d'alcools de grade technique doivent clairement mettre des avertissements sur l'étiquette (interdits pour les femmes enceintes et les enfants).

Aujourd'hui, la majorité des gels antiseptiques hydro-alcooliques sur le marché canadien sont fabriqués à partir d'alcool de grade Technique, car ces alcools coûtent moins cher. De plus, il ne reste que très peu d'alcool disponible de grade USP et ou Alimentaire sur le marché. Santé Canada a permis l'usage des alcools techniques seulement pour dépanner de manière temporaire, car les dangers de leur utilisation sont moins graves que les conséquences d'attraper la COVID-19. Cependant, tout consommateur avisé devrait choisir un produit fait avec de l'alcool de grade USP ou Alimentaire, car ce produit sera sécuritaire, même lors d'une utilisation prolongée.

Il existe aussi un problème additionnel

En ce moment, plusieurs produits vendus sur le marché n'ont pas de licence en règle envers la loi. Les produits non homologués sont souvent des gels d'Asie ou de fabrication locale/artisanale avec des pourcentages d'alcool non conformes ou encore des alcools éventés ou liquéfiés. Les fabrications artisanales ou faites par des entreprises non certifiées BPF par Santé Canada n'offrent par la traçabilité des ingrédients et par conséquence leur conformité n'est pas garantie. Ces produits peuvent ne pas détruire autant les germes et les bactéries. Vous vous pensez en sécurité, mais ce n'est pas le cas! Assurez-vous de toujours acheter un produit qui affiche clairement son numéro de licence NPN émise par Santé Canada. Pour être rassuré sur le produit que vous utilisez, rendez-vous sur le site de Santé Canada en cliquant ICI.

Le gel antiseptique Alaska est homologué par Santé Canada - NPN#80097534

Laboratoires Druide est un fabricant certifié BPF « bonnes pratiques de fabrication » par Santé Canada qui utilise de l'alcool éthylique de grade Alimentaire, provenant à 100 % de maïs canadien distillé (achat local). Ainsi, le gel antiseptique Alaska tue 99,9 % des germes et des bactéries sur vos mains. De plus, étant donné que ce gel antiseptique contient de l'Aloe Vera biologique, il est parfait pour protéger le film hydrolipidique de votre peau. Ainsi, vos mains sont hydratées, propres et naturellement protégées.

À propos de Druide

Laboratoires Druide® est une entreprise pionnière au Canada, en matière de soins corporels naturels et biologiques depuis 1979. Avec plus de 40 ans d'expertise, l'entreprise, reconnue mondialement, offre aux consommateurs le plus grand choix de produits certifiés naturels et biologique en Amérique. Druide offre des produits performants, naturels et certifiés biologiques par ECOCERT et COSME BIO.

