Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 21 mai 2020

VEXOS Inc., fournisseur mondial primé de services de fabrication d'électronique (EMS), annonce aujourd'hui avoir signé avec le groupe Elemaster un accord de licence exclusif couvrant la fabrication et la distribution du ventilateur MVM (Mechanical...

L'Ordre des dentistes du Québec se réjouit de l'annonce effectuée aujourd'hui par le ministre du Travail, Jean Boulet, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qui permettra aux dentistes de recommencer à effectuer des...