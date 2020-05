La circulaire d'information de la direction des Aliments Maple Leaf est maintenant accessible





MISSISSAUGA, ON, le 20 mai 2020 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« la société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt de son avis de convocation pour l'assemblée annuelle de ses actionnaires de 2020 ainsi que la mise en ligne de la circulaire d'information de la direction et ses exemplaires au www.mapleleaffoods.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

L'assemblée annuelle virtuelle se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à 11 h. Afin de respecter son engagement à prendre les précautions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être des employés, des clients, des actionnaires, des communautés et des autres intervenants dans le contexte de la COVID-19, la société n'organisera pas l'assemblée en personne. Les actionnaires pourront toutefois participer à l'assemblée en ligne, poser des questions et voter en temps réel en suivant les instructions fournies dans la circulaire.

La circulaire contient de l'information importante sur l'assemblée annuelle de la société, notamment l'élection des administrateurs et la nomination de l'auditeur de la société, ainsi qu'une description détaillée de l'approche de la société par rapport à la rémunération de la direction, un rapport sur la gouvernance et un compte rendu des affaires juridiques. Les actionnaires sont encouragés à consulter la circulaire et à voter par procuration dès que possible afin que leurs actions soient représentées lors de l'assemblée.

Cette année, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, la société utilise le mécanisme de notification et d'accès pour mettre la circulaire et les documents relatifs à l'assemblée à la disposition des actionnaires en les informant que ces documents sont en ligne et accessibles. La société a adopté ce mécanisme, car il permet de réduire le nombre de documents imprimés, conformément à ses objectifs en matière de durabilité et à son engagement à réduire son empreinte environnementale.

Voici les liens vers les documents appropriés :

Circulaire d'information de la direction : https://www.mapleleaffoods.com/wp-content/uploads/2020/05/Maple-Leaf-Foods-2020-Management-Information-Circular.pdf

Lettre sur la notification et l'accès : https://www.mapleleaffoods.com/wp-content/uploads/2020/05/Maple-Leaf-Foods-2020-Notice-and-Access.pdf

Guide de l'utilisateur - AGA 2020 : https://www.mapleleaffoods.com/wp-content/uploads/2020/05/Maple-Leaf-Foods-2020-AGM-User-Guide.pdf

Nous encourageons les actionnaires et les autres parties intéressées à consulter notre site Web au www.mapleleaffoods.com pour obtenir des précisions sur l'assemblée.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est un fabricant de produits alimentaires vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf, Natural SelectionsMD de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et SwiftMD. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

