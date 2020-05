Sephora s'associe à Tmall Global pour lancer une boutique transfrontalière, mettant ainsi la communauté locale au diapason des tendances mondiales de la beauté





SHANGHAI, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le détaillant mondial de produits de beauté de prestige Sephora s'associe à la grande plateforme de commerce électronique transfrontalière Tmall Global pour lancer la boutique phare Sephora Tmall Global. Dans le cadre de ce lancement, un showroom présentant des produits de beauté étrangers avec des « étagères sur le cloud » dans le magasin physique de Sephora est également dévoilé afin d'offrir une expérience client encore plus plaisante et de créer une synergie entre le « en ligne » et le « hors ligne ». Ce partenariat relie les clientes chinoises au monde entier et met la communauté locale au diapason des tendances mondiales en matière de beauté en rassemblant de nombreuses marques de beauté étrangères, émergentes et prisées, et en offrant l'avantage qu'il y a à briser les barrières géographiques et temporelles grâce au commerce électronique transfrontalier.

« En nous appuyant sur nos relations à long terme avec des marques de beauté mondiales, nous sommes heureux de collaborer avec Tmall Global pour lancer des marques étrangères sur le marché chinois. Grâce à la synergie des canaux en ligne et hors ligne, les clients peuvent accéder à des marques étrangères pour satisfaire leurs besoins naissants et changeants », a déclaré Benjamin Vuchot, président de Sephora pour l'Asie. « Cette initiative veut dire beaucoup pour Sephora, car nous célébrons cette année le 15e anniversaire de Sephora en Chine. L'ouverture de la boutique phare Sephora Tmall Global offre une excellente occasion à Sephora d'approfondir son engagement sur le marché chinois, en satisfaisant les tendances et les besoins en constante évolution des clientes chinoises souhaitant augmenter la force de leur beauté. »

La boutique phare Sephora Tmall Global est lancée avec une série de marques emblématiques qui font leurs débuts en Chine, comme NATASHA DENONA, une marque de cosmétiques américaine prisée et bien connue sur les réseaux sociaux pour sa palette d'ombres à paupières la plus en vogue et Sunday Riley, une marque en plein essor qui adopte les tendances mondiales de la beauté, la technologie et les extraits de plantes. Par ailleurs, la boutique en ligne transfrontalière propose également la marque de beauté Fenty Beauty, garantie 100 % sans cruauté sur les animaux, qui a été fondée par l'icône de la musique, de la mode et de la beauté, Rihanna ; la maison de parfum française indépendante, Bon Parfumeur ; l'une des marques de soins de la peau naturels les plus vendues de Sephora America, Farmacy ; et Dermalogica, connue pour ses produits professionnels de santé de la peau.

Présente depuis 15 ans en Chine, Sephora a pu constater l'évolution constante des besoins de la Chine en matière de beauté. Aujourd'hui, les clientes ne se contentent plus des grandes marques populaires, mais souhaitent avoir un plus large éventail de choix de marques étrangères de niche qui les aident à afficher leur style personnel avec une attitude audacieuse et qui n'a pas froid aux yeux. La boutique propose aux clientes chinoises 600 produits de 25 marques étrangères, qui couvrent le maquillage, les soins de la peau, les parfums et les produits de soins capillaires, leur permettant ainsi de tirer le meilleur parti de leur beauté en faisant fi des frontières nationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1170831/Sephora.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 18:03 et diffusé par :