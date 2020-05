5N Plus annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») de façon virtuelle. Un total de 62 832 539 actions (76,04 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées à l'assemblée. Dans le cadre de la partie formelle de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et ont approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. comme auditeur indépendant de la Société. Les résultats du vote de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration a fixé à six le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus à l'assemblée. Les six candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société ont été élus comme administrateurs de 5N Plus. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société à l'exception de M. Gervais Jacques qui était un nouveau candidat. Madame Jennie S. Hwang et M. Donald F. Osborne n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat à l'assemblée. Nous les remercions pour leur dévouement et leur apport à la Société. Suivant la tenue de l'assemblée, le conseil a nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d'administration de la Société.

Luc Bertrand, président du conseil d'administration de 5N Plus, déclare : « Gervais Jacques compte plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la gestion d'entreprises d'envergure mondiale. Leader grandement respecté du monde des affaires, Gervais fera bénéficier le conseil d'administration de 5N Plus de nouvelles perspectives. »

Arjang Roshan, président et chef de la direction, ajoute : « La vaste expérience de M. Jacques en matière de conception et de mise en oeuvre d'investissements importants, combinée à son expérience très diversifiée auprès de clients du secteur industriel, représente un atout formidable qui nous permettra de poursuivre le positionnement de 5N Plus sur les marchés de demain. »











Candidats Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Luc Bertrand 56 332 475 89,99 6 266 652 10,01 Jean-Marie Bourassa 56 259 687 89,87 6 339 440 10,13 James T. Fahey 56 193 890 89,77 6 405 237 10,23 Gervais Jacques 57 825 127 92,37 4 774 000 07,63 Nathalie Le Prohon 51 648 763 82,51 10 950 364 17,49 Arjang J. (AJ) Roshan 62 031 530 99,09 567 597 00,91

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de 5N Plus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions 61 237 025 97,49 1 576 589 2,51

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

