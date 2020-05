La Sun Life annonce un droit de conversion des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A, série 8R et des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 9QR





TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer son droit de racheter, le 30 juin 2020, ses actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A, série 8R (les « actions de série 8R ») actuellement en circulation, ni ses actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 9QR (les « actions de série 9QR ») actuellement en circulation. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions, les porteurs d'actions de série 8R pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de ces actions en un nombre égal d'actions de série 9QR le 30 juin 2020, et les porteurs d'actions de série 9QR pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de ces actions en un nombre égal d'actions de série 8R à la même date. Les porteurs d'actions de série 8R qui n'exercent pas leur droit de convertir ces actions en actions de série 9QR à cette date conserveront leurs actions de série 8R, et les porteurs d'actions de série 9QR qui n'exercent pas leur droit de convertir ces actions en actions de série 8R à cette date conserveront leurs actions de série 9QR.

Les conversions dont il est question ci-dessus sont soumises aux conditions suivantes : i) si la Sun Life détermine qu'il y aura moins d'un million d'actions de série 8R en circulation après le 30 juin 2020, alors toutes les actions de série 8R restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série 9QR le 30 juin 2020, et ii) si, en revanche, la Sun Life détermine qu'il y aura moins d'un million d'actions de série 9QR en circulation après le 30 juin 2020, alors toutes les actions de série 9QR restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série 8R le 30 juin 2020. Dans un cas comme dans l'autre, la Sun Life enverra un avis écrit à tout porteur d'actions inscrit et touché par les minimums ci-dessus au plus tard le lundi 22 juin 2020 pour l'informer de sa décision.

Le taux de dividende sur les actions de série 8R pour la période de cinq ans commençant le 30 juin 2020 et se terminant le 29 juin 2025, ainsi que le taux de dividende sur les actions de série 9QR pour la période de trois mois commençant le 30 juin 2020 et se terminant le 29 septembre 2020, seront déterminés le lundi 1er juin 2020 et annoncés par voie de communiqué de presse le lundi 1er juin 2020.

Tout propriétaire véritable d'actions de série 8R et d'actions de série 9QR qui souhaite exercer son droit de conversion doit communiquer dans les plus brefs délais avec son courtier ou propriétaire apparent pour s'assurer que ce dernier suit ses instructions et que son droit de conversion est exercé avant la date limite, soit le lundi 15 juin 2020 à 17 h HE.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Sun Life pourra, si elle le souhaite, racheter la totalité ou une partie des actions de série 8R en circulation, moyennant le versement en espèces d'une somme de 25 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, le 30 juin 2025 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Sun Life pourra, si elle le souhaite, racheter la totalité ou une partie des actions de série 9QR en circulation, moyennant le versement en espèces d'une somme de i) 25 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, le 30 juin 2025 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, ou ii) 25,50 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, si le rachat a lieu à toute autre date.

Les actions de série 8R et les actions de série 9QR n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée. Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

