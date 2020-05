Dispense temporaire de certains dépôts réglementaires accordée aux fonds d'investissement et aux émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement en raison de la COVID-19





TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui deux décisions générales qui accordent aux fonds d'investissement et aux émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement une dispense temporaire de certaines obligations réglementaires en matière de dépôt et de transmission de documents en raison de la pandémie de COVID-19. Les conditions de la dispense reprennent essentiellement celles de la dispense temporaire annoncée le 23 mars dernier (la dispense antérieure), mais la dispense actuelle ne vise que les émetteurs et les fonds d'investissement dont les délais de dépôt tombent pendant les périodes décrites ci-après.

La dispense générale accorde une prolongation de 60 jours aux fonds d'investissement qui devaient normalement se conformer à certaines obligations de dépôt, de transmission et de renouvellement de prospectus entre le 2 juin et le 30 septembre 2020.

Elle accorde par ailleurs une prolongation de 45 jours aux émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement et qui devaient se conformer à certaines obligations de dépôt, de transmission et de renouvellement de prospectus préalable de base entre le 2 juin et le 31 août 2020.

Les fonds d'investissement, et les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement, qui se sont déjà prévalus de la dispense antérieure pour prolonger tout délai de dépôt, de transmission ou de renouvellement de prospectus tombant au plus tard le 1er juin 2020 ne peuvent recourir à cette dispense pour le prolonger de nouveau.

Qui plus est, afin de se prévaloir de la dispense, les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement doivent publier un communiqué avant la date limite de dépôt visée et se conformer à d'autres conditions. Les émetteurs et leurs conseillers juridiques sont invités à examiner les décisions pertinentes pour s'assurer qu'ils respectent ces conditions.

Les membres des ACVM étudieront les demandes d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants présentées par des émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement et qui se sont prévalus de la dispense antérieure, mais qui ne peuvent se conformer à leurs obligations de dépôt ou de transmission au plus tard à la date limite reportée, tout en prévoyant pouvoir le faire peu après. Les membres des ACVM réduiront probablement la durée habituelle d'une interdiction d'opérations limitée aux dirigeants pour tenir compte de la prolongation de 45 jours. Cette forme d'interdiction restreint les opérations de certains dirigeants et administrateurs et peut être prononcée par une autorité en valeurs mobilières au lieu d'une interdiction d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt. Ses conditions d'admissibilité sont prévues dans l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants. Si une telle interdiction est prononcée, l'émetteur est tenu de respecter les lignes directrices sur l'information de remplacement énoncées dans cette instruction générale jusqu'au dépôt des documents requis.

Les ACVM mettent en oeuvre les dispenses par voie de décisions générales locales qui sont essentiellement harmonisées dans l'ensemble du pays. Les participants au marché peuvent consulter ces décisions sur les sites Web des membres des ACVM et sont priés d'adresser leurs questions à leur autorité principale.

On trouvera ci-après les coordonnées du personnel pour les fonds d'investissement et les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Pour des questions sur les dépôts des émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement, adressez-vous aux personnes suivantes :

Martin Latulippe

Directeur de l'information continue

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 4331

martin.latulippe@lautorite.qc.ca Michael Bennett

Senior Legal Counsel, Corporate Finance

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-8079

mbennett@osc.gov.on.ca



Matthew Au

Senior Accountant, Corporate Finance

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-8132

mau@osc.gov.on.ca Leslie Milroy

Senior Legal Counsel, Corporate Finance

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 596-4272

lmilroy@osc.gov.on.ca



Tim Robson

Manager, Legal, Corporate Finance

Alberta Securities Commission

403 355-6297

timothy.robson@asc.ca Jan Mazur

Team Lead, Statutory Filings

Alberta Securities Commission

403 297-2091

jan.mazur@asc.ca



Jody-Ann Edman

Manager, Financial Reporting

British Columbia Securities Commission

604 899-6698

jedman@bcsc.bc.ca Wayne Bridgeman, CPA, CGA

Deputy Director, Corporate Finance

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-4905

wayne.bridgeman@gov.mb.ca



Heather Kuchuran, CPA, CA, CFA

Deputy Director, Corporate Finance

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

306 787-1009

heather.kuchuran@gov.sk.ca Rebecca Atkinson

Conseillère juridique principale

Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Nouveau-Brunswick

506 658-3038

rebecca.atkinson@fcnb.ca



Abel Lazarus

Director, Corporate Finance

Nova Scotia Securities Commission

902 424-6859

abel.lazarus@novascotia.ca



Pour des questions sur les dépôts des fonds d'investissement, adressez-vous aux personnes suivantes :

Louis-Martin Ouellet

Directeur par intérim, Direction de l'encadrement des fonds d'investissement

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 4496

louis-martin.ouellet@lautorite.qc.ca Ritu D. Kalra CPA, CA, CFA

Senior Accountant, Investment Funds and Structured Products Branch

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-8063

rkalra@osc.gov.on.ca



Stephanie Tjon

Senior Legal Counsel, Investment Funds and Structured Products Branch

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-3655

stjon@osc.gov.on.ca Heather Kuchuran, CPA, CA, CFA

Deputy Director, Corporate Finance

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

306 787-1009

heather.kuchuran@gov.sk.ca



Jason Alcorn

Conseiller juridique principal et conseiller spécial du directeur général

Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick

506 643-7857

jason.alcorn@fcnb.ca Patrick Weeks

Corporate Finance Analyst

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-3326

patrick.weeks@gov.mb.ca



Chad Conrad

Legal Counsel, Corporate Finance

Alberta Securities Commission

403 297-4295

chad.conrad@asc.ca Donna Gouthro

Senior Securities Analyst

Nova Scotia Securities Commission

902 424-7077

donna.gouthro@novascotia.ca



Michael Wong

Securities Analyst Corporate Finance

British Columbia Securities Commission

604 899-6852

mpwong@bcsc.bc.ca



Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : media@acvm-csa.ca.

Renseignements :

Sylvain Théberge

Autorité des marchés financiers

514 940-2176 Kristen Rose

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-2336



Hilary McMeekin

Alberta Securities Commission

403 592-8186 Brian Kladko

British Columbia Securities Commission

604 899-6713



Jason (Jay) Booth

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-1660 Shannon McMillan

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

306 798-4160



Sara Wilson

Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick

506 643-7045 Steve Dowling

Superintendent of Securities

Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

902 368-4550



David Harrison

Nova Scotia Securities Commission

902 424-8586 Jeff Mason

Bureau des valeurs mobilières du Nunavut

867 975-6591



Renée Dyer

Office of the Superintendent of Securities

Terre-Neuve-et-Labrador

709 729-4909 Tom Hall

Bureau du surintendant des valeurs mobilières

Territoires du Nord-Ouest

867 767-9305



Rhonda Horte

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon

867 667-5466



