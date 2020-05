iA Groupe financier annonce une réorganisation à la direction de deux unités d'affaires





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui une réorganisation axée sur la croissance à la direction de deux de ses unités d'affaires. M. Sean O'Brien devient vice-président exécutif, Gestion de patrimoine, en remplacement de M. Carl Mustos, qui a quitté l'entreprise pour relever de nouveaux défis. M. O'Brien était jusqu'à maintenant vice-président exécutif, Services aux concessionnaires et risques spéciaux.

M. François Blais, qui était président de iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales, devient vice-président exécutif, Services aux concessionnaires et risques spéciaux. Ces changements entrent en vigueur dès maintenant.

« Il s'agit pour nous d'une réorganisation axée sur la croissance qui permettra à iA Groupe financier de se positionner encore mieux sur le marché canadien de la gestion de patrimoine et de relever les défis futurs dans ce secteur, a déclaré Mike L. Stickney, vice-président exécutif et chef de la croissance chez iA Groupe financier. Sean et François apporteront leur expertise et leur leadership à la Gestion de patrimoine individuel et aux Services aux concessionnaires et risques spéciaux respectivement. »

Sean O'Brien est un entrepreneur solide qui a développé une véritable passion pour la croissance des entreprises. Il a été chef des opérations de la société ontarienne CTL Corp. (« CTL »), la plus importante société privée de financement automobile aux particuliers au Canada. CTL a été acquise par iA Groupe financier en octobre 2015. Par la suite, Monsieur O'Brien a occupé successivement les fonctions de président de iA Financement auto et de vice-président exécutif, Services aux concessionnaires et risques spéciaux.

Reconnu pour sa capacité à combiner créativité et rationalité, François Blais est un leader qui se distingue par ses idées mobilisatrices qui sortent des sentiers battus et amènent son équipe à se réinventer. François a fait son entrée chez iA Assurance auto et habitation en 2004, où il a occupé différentes fonctions en actuariat, dont le poste de vice-président. Il a exercé le rôle d'actuaire désigné de l'entreprise de 2014 à 2016. En mai 2017, il a accepté un nouveau défi au sein de iA Groupe financier comme vice-président et chef de l'analytique et des données, pour ensuite revenir chez iA Assurance auto et habitation en novembre 2018 à titre de chef de l'exploitation. Il a été nommé président de cette entreprise en septembre 2019.

Le secteur de la Gestion de patrimoine individuel comprend diverses entreprises, incluant Placements iA Clarington et trois filiales de distribution : FundEX Investments, Industrielle Alliance, Valeurs mobilières et Investia Services Financiers. Les Services aux concessionnaires et risques spéciaux offrent aux concessionnaires automobiles canadiens des produits de protection complets pour tous les types de véhicules et le financement des prêts automobiles. Cette unité d'affaires fournit également des solutions d'assurance créatives pour répondre aux besoins de groupes particuliers.

