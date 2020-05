Les établissements spas reprendront leurs activités de soins personnels dès le 1er juin





ST-ISIDORE, QC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les établissements spas du Québec sont heureux de pouvoir accueillir à nouveau leur clientèle pour les services en soins personnels à compter du 1er juin prochain conformément aux directives émises aujourd'hui par le gouvernement du Québec. La massothérapie, les soins du corps et l'esthétique notamment seront offerts dans le respect des meilleures pratiques et selon les mêmes critères d'excellence qui font la réputation des établissements spas québécois.

Les établissements spas dont les activités sont interrompues depuis plus de 9 semaines vont donc pouvoir reprendre une partie importante de leurs activités sur réservation dans moins de deux semaines, sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette où le moment de la réouverture reste à confirmer par les autorités. Les activités reliées à l'expérience thermale (bassins intérieurs et extérieurs, saunas, aires de repos) ainsi que la restauration demeurent en attente d'un feu vert de la Direction de la Santé publique.

Les établissements spas, en collaboration avec l'Association québécoise des spas (AQS), sont mobilisés depuis un bon moment déjà pour favoriser une reprise de leurs activités. Un guide à l'attention des établissements spas a été élaboré pour accompagner les entreprises dans la planification des mesures à mettre en place.

L'AQS, une association touristique sectorielle (ATS) reconnue par le ministère du Tourisme comme partenaire en développement de la spécificité québécoise touristique, participe à la démarche de l'industrie touristique pour une reprise des activités dans le cadre de COVID-19. Présents partout au Québec, les établissements spas constituent un maillon important de l'industrie touristique et de l'économie locale.

Citations

« C'est un pas important pour redémarrer l'industrie du mieux-être qui comprend un éventail complet de soins et de services. C'est aussi un soulagement pour plusieurs de nos membres et leurs employés qui attendront leur clientèle avec le sourire. Nous invitons les Québécois à venir vivre une expérience de bien-être d'exception dans un cadre sécuritaire dans les établissements qui décideront de reprendre leurs activités le 1er juin prochain. »

- Guillaume Lemoine, président du conseil d'administration, Association québécoise des spas et président, Strom Spa Nordique

« Depuis de nombreuses années, les établissements spas accueillent et soutiennent la santé globale et le mieux-être des Québécois. Nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre nos activités à un moment où notre clientèle a sans doute plus que jamais besoin de nous. »

- Jocelyna Dubuc, présidente-directrice générale, Spa Eastman

À propos de l'AQS

Depuis 2012, l'Association québécoise des spas (AQS) représente et mobilise les établissements spas des 21 régions touristiques du Québec. L'AQS décerne la Certification Spa d'excellence au Québec en exclusivité à ses membres suite à un audit indépendant.

