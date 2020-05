COVID-19 - La CNESST outille les entreprises de soins personnels et de l'esthétique, thérapeutiques et buccodentaires pour une réouverture en toute sécurité





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - En vue de la réouverture graduelle des lieux de travail des entreprises de soins personnels et de l'esthétique, thérapeutiques et buccodentaires, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles des outils spécifiques pour soutenir les acteurs de ces secteurs dans leur prise en charge de la santé et la sécurité du travail.

L'objectif : soutenir ces secteurs dans la mise en place des mesures de prévention appropriées et s'assurer que les activités puissent y continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19. Conçus spécifiquement pour les entreprises de soins personnels et de l'esthétique, thérapeutiques et buccodentaires, un guide virtuel de normes sanitaires COVID-19 ainsi qu'une affiche et une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargés dès maintenant sur le site Web de la CNESST.

Ces outils font partie d'une trousse élaborée par la CNESST, de concert avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique du Québec, le Réseau de santé publique en santé au travail de même que des associations représentatives du milieu et des ordres professionnels de ces secteurs. La trousse offre une réponse concrète aux préoccupations des employeurs et des travailleurs et travailleuses quant aux mesures de prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

Citations

« Je sais à quel point l'ouverture des entreprises de soins personnels et de l'esthétique, thérapeutiques et buccodentaires est très attendue par la population. Dans le cadre de la reprise graduelle de l'économie, on devait prendre le temps de préparer les consignes à mettre en place pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs et de leurs clientèles. Je l'ai toujours dit : on ne fera pas de compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ces secteurs occupent une place prépondérante dans notre économie, et notre gouvernement en est bien conscient. Il existe des défis importants auxquels l'industrie aura à faire face, particulièrement en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ces guides, élaborés de concert avec la DGSP, contribueront certainement à les aider à rendre leurs milieux plus sécuritaires. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il était essentiel que les citoyens puissent recouvrer l'accès à différents services pour soulager la douleur, prévenir des problèmes buccodentaires et avoir l'équipement nécessaire, comme les lunettes de prescription, pour pouvoir conduire et travailler. Toutefois, cela devait se faire de façon sécuritaire. Avec les guides publiés aujourd'hui par la CNESST, en collaboration avec les acteurs principaux du milieu, les employeurs et les travailleurs seront outillés pour préserver la santé des employés et celle de la clientèle. »

- Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La publication de ces guides a été rendue possible, entre autres, par le travail des intervenants de ce secteur, de même que par celui des instances syndicales et patronales. Il est primordial de travailler ensemble pour que toutes les personnes puissent bénéficier de milieux de travail sains et sécuritaires. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Le Québec se remet au travail

La trousse d'outils de la CNESST s'inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation, intitulée Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l'importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Employeurs, travailleurs et travailleuses doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer.

À noter que la trousse sera évolutive et s'adaptera aux mesures et aux recommandations de la DGSP. Les informations qu'elle contient demeurent valides jusqu'à ce que la DGSP déclare la fin de la crise sanitaire.

De plus, l'application mobile Ma Trousse CNESST, qui présente les outils rendus disponibles en lien avec la COVID-19, peut être téléchargée via Google Play ou l'App Store.

Liens utiles

Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés au secteur des soins personnels et de l'esthétique :

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-personnels-esthetique.aspx;

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-personnels-esthetique.aspx; Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés au secteur des soins thérapeutiques :

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-therapeutiques.aspx;

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-therapeutiques.aspx; Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés au secteur des soins buccodentaires :

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-buccodentaires.aspx

cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-buccodentaires.aspx Pour obtenir du soutien ou des renseignements de la part de la CNESST, communiquez avec nos préposés en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs, ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses, une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 16:00 et diffusé par :