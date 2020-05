Pandémie de la COVID-19 - Reprise des soins de santé privés et des soins corporels et esthétiques





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annoncent que les Québécois pourront à nouveau recevoir des soins de santé privés ainsi que des soins corporels et esthétiques. Ceci inclut notamment les soins dentaires, d'optométrie, de physiothérapie, d'ostéopathie et les services de coiffure et d'esthétique.

En dehors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), tous ces services seront permis à compter du 1er juin 2020. Dans la CMM et dans la MRC de Joliette, les soins dentaires, les soins thérapeutiques et les soins de toilettage pour animaux pourront également reprendre à cette date. Cependant, en ce qui concerne les soins personnels et l'esthétique, la date de reprise sera annoncée ultérieurement pour ce territoire.

Les entreprises de ces secteurs pourront donc reprendre leurs activités progressivement. Elles devront toutefois prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer un environnement sécuritaire pour le personnel et pour les clients.

Trousses de prévention

À cet effet, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles dès aujourd'hui trois trousses d'outils spécifiques pour accompagner adéquatement les entreprises ciblées dans les secteurs des soins buccodentaires, des soins thérapeutiques et des soins personnels. Ces outils virtuels ont été réalisés de concert avec la Santé publique et les partenaires des milieux respectifs.

Évidemment, tout client présentant des symptômes de la COVID-19 (par exemple la fièvre, la toux, un mal de gorge, des difficultés respiratoires, une perte de l'odorat) doit s'abstenir d'avoir recours à ces services. Les personnes atteintes doivent reporter leur rendez-vous et se placer en isolement pendant 14 jours. Au moment de la reprise de leur rendez-vous, elles ne devront pas avoir de fièvre depuis au moins 48 heures, ni avoir de symptômes depuis au moins 24 heures.

Citations :

« La réouverture complète des cabinets de soins de santé privés et des cliniques de soins corporels et esthétiques est une étape qui était attendue. Notre priorité demeure que cette reprise se fasse en en toute sécurité, aussi bien pour la santé de nos travailleurs que celle de leurs clients. Des mesures de prévention rigoureuses devront être mises en place, d'autant plus qu'il s'agit de secteurs où il y a une plus grande proximité physique. Je sais que cette annonce fera beaucoup de bien à de nombreuses personnes, mais nous ne devons pas relâcher nos efforts et continuer de respecter les consignes de santé publique. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Même si nous sommes actuellement dans une reprise graduelle des activités économiques, il n'est pas question d'arrêter de se protéger. Notre objectif est de pouvoir assurer la protection des travailleurs et de leurs clientèles. Notre gouvernement ne fera pas de compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. C'est pourquoi, avec la CNESST et la Santé publique, des efforts ont été mis en oeuvre pour assurer des milieux de travail sécuritaires pour éviter la propagation de la COVID-19. Grâce aux trousses d'outils de prévention, notre objectif est d'accompagner les propriétaires d'entreprises dans la mise en place de mesures de préventions appropriées et de s'assurer que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sécuritaires possible pour tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les trousses pour les soins buccodentaires, les soins thérapeutiques et les soins personnels de la CNESST sont disponibles au www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx.

En raison de la nature des soins prodigués par les professionnels du domaine buccodentaire, des mesures de prévention supplémentaires seront instaurées. Par exemple, les patients devront rincer leur bouche avec un rince-bouche antiseptique avant leur traitement.

Liste détaillée des secteurs concernés :

Les cliniques de soins buccodentaires et centres dentaires (tous les soins dentaires)

Les entreprises du secteur des soins thérapeutiques (cliniques de physiothérapie, d'ostéopathie, d'ergothérapie, de chiropratique, de massothérapie, de psychologie, d'optométrie, d'acuponcture, de naturopathie, d'homéopathie, d'orientation de carrière, de travail social, de thérapie conjugale et familiale, de sexologie, d'autres formes de thérapie, de nutrition, d'orthophonie et audiologie, de podiatrie, d'autres formes de médecine douce ou alternative, etc.)

Les soins de toilettage pour animaux

Les entreprises du secteur des soins personnels et de l'esthétique (salon de coiffure, barbier, centre d'esthétique, espace manucure et pédicure, services d'épilation, soins de la peau, tatouage, perçage, etc.)

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus. Une page est notamment dédiée à la reprise graduelle des activités en lien avec les mesures de ralentissement de la COVID-19.

