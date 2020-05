The NAGA Group annonce le projet bancaire challenger NAGA Pay. Lancement de NAGA Chine et de NAGA Pro, consolidé par de solides chiffres en avril.





Le groupe NAGA poursuit son rythme soutenu de croissance et annonce de nouveaux projets.

Avec NAGA Pay, NAGA lancera sa propre application bancaire challenger, qui combine pour la première fois les services bancaires mobiles, le trading, le trading social et le trading de crypto-monnaie.

« NAGA Pay est un projet ambitieux possédant un grand potentiel de croissance. Ces dernières années, nous avons acquis une vaste expérience dans la construction d'une plateforme de trading en temps réel dotée d'un modèle de monétisation clair pour une grande gamme de catégories d'actifs. Notre application de trading et notre plateforme de crypto-monnaie ont traité des millions de transactions. Parallèlement, notre programme NAGA Card, qui propose à nos clients une Mastercard prépayée et un compte IBAN européen, a affiché des taux de croissance très prometteurs. Nous avons également suivi de très près les projets de plusieurs milliers de dollars dans le secteur NEO-Banking / Challenger-Bank. Nous avons également créé toutes les conditions pour intégrer ce secteur et avons donc décidé d'associer toute notre expertise à NAGA Pay et développons actuellement une super application pour la banque mobile et les investissements. Notre entrée dans le secteur du paiement vertical souligne le caractère FinTech de notre entreprise et nous permettra d'élargir notre clientèle et d'avoir de nouvelles opportunités de croissance sans toutefois perdre de vue les fondements de notre profession », déclare Benjamin Bilski, fondateur et PDG de The NAGA Group AG.

NAGA Pay sera lancée au début du quatrième trimestre 2020 et fera l'objet d'une application native iOS et Android distincte. L'application combine la proposition d'une carte de crédit prépayée, d'un compte bancaire européen IBAN avec un plafond allant jusqu'à 200 000 ? par an et des fonctions bancaires complètes telles que les virements SEPA. En plus des transferts de fonds et de la gestion de l'argent en temps réel, les clients NAGA peuvent échanger gratuitement plus de 400 actions sur 9 bourses mondiales, et aussi imiter d'autres traders de premier plan en un seul clic. La proposition se complète par l'intégration du portefeuille NAGA et de NAGAX, qui permet aux clients d'acheter et de vendre des crypto-monnaies physiques avec NAGA Pay et d'effectuer des dépôts et des retraits fondés sur la blockchain.

Pour obtenir plus d'informations et s'inscrire sur la liste d'attente de NAGA Pay, le site https://www.naga.com/pay a été lancé aujourd'hui.

En outre, NAGA est très heureuse d'annoncer le lancement de NAGA Pro. NAGA Pro s'adresse en particulier aux utilisateurs qui dirigent déjà leur propre communauté de trading financier, qui poursuivent une carrière de trader professionnel ou qui souhaitent construire un modèle commercial dans l'espace du trading. NAGA-Pro offre à ses utilisateurs une rémunération de base mensuelle et une gamme de performance lucrative sous condition de remplir certains critères, créant ainsi un modèle unique « d'influenceur numérique ».

« NAGA Pro représente pour nous un véritable catalyseur de croissance. En raison du niveau élevé des investissements dans notre propre plateforme de trading et de notre coopération avec 600 000 utilisateurs et 1 500 partenaires, nous comprenons les besoins des utilisateurs mais également des traders, des formateurs et des opérateurs professionnels dans le reste du monde des entreprises et des investisseurs. Nous voyons cela comme un léger ajustement de notre modèle commercial et de notre positionnement. Au lieu de nous jeter tête baissée dans une bataille marketing onéreuse et absente d'innovation pour les clients de détail, nous voulons utiliser notre offre technologique de manière ciblée en aidant les entrepreneurs et les entreprises à accélérer leur croissance et, au bout du compte, à progresser avec nous. En un mot, NAGA Pro est un outil pour les traders, les professionnels et pour tous ceux qui, en ayant des modèles d'activités axés sur le trading, entraînent dans leur sillage leur communauté et leurs followers ou constituent une communauté au sein de NAGA. Ainsi, nous ferons la différence face à la concurrence et élargirons notre stratégie commerciale en conséquence », a commenté M. Bilski.

Le modèle NAGA Pro est déjà utilisé avec succès chez NAGA. Avec des projets pilotes en Asie et en Pologne qui ont démarré au début de l'année, plus de 30 % du chiffre d'affaires total est imputable aux pilotes NAGA Pro.

« Notre argument de vente unique en tant que plateforme la plus innovante et la plus conviviale du marché, est soutenu par NAGA Pro. La démonstration de faisabilité a été livrée. Nous nous voyons donc dans une position très encourageante de pouvoir offrir une "Platform-as-a-Service" ou, comme le disent si bien nos utilisateurs NAGA Pro, "Le modèle Uber de l'investissement", qui s'adresse à l'opérateur et pas seulement à l'utilisateur final », ajoute Benjamin Bilski.

De plus amples informations sur NAGA Pro sont disponibles sur le site Web dédié naga.com/pro.

Enfin, la société rapporte les résultats préliminaires d'avril et le démarrage du projet en Chine.

En avril, NAGA a réalisé un excellent chiffre d'affaires d'environ 2,2 millions d'euros et un bénéfice net préliminaire d'environ 0,6 million d'euros en consolidant ainsi la forte croissance et le dynamisme des bénéfices réalisés au premier trimestre (Premier trimestre : chiffre d'affaires de 7,0 millions d'euros, bénéfice net de 2,1 millions d'euros). En outre, un nouveau nombre record d'inscriptions a été enregistré en avril, ce qui peut présager d'une base de croissance future. NAGA est également très heureux d'annoncer que les premières transactions du projet NAGA Chine ont été traitées en mai, la direction s'attendant à une nouvelle croissance au cours du troisième trimestre et plus particulièrement du quatrième trimestre.

« Nous sommes entièrement dédiés à la croissance, et voulons conserver cette forte dynamique et continuer à montrer le potentiel que renferment la plateforme unique de NAGA et notre modèle commercial. L'autre objectif des prochains mois sera l'optimisation des coûts d'acquisition, la croissance durable et, surtout, l'intégration de nouveaux collaborateurs, puisque nous venons de publier une trentaine de nouveaux postes vacants », conclut Benjamin Bilski.

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé un système financier socialement valorisé, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du trading à l'investissement et aux cryptomonnaies en passant par une Mastercard physique et des fonctions d'investissement social comme un flux, une messagerie et la copie automatique. NAGA est une solution synergique tout-en-un qui est accessible et inclusive, et qui fournit un meilleur moyen pour échanger, investir, relier, gagner, acquérir et payer, aussi bien en monnaie fiduciaire qu'en cryptomonnaie.

Langue : Anglais Entreprise : The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Germany Courriel : info@naga.com Internet : www.naga.com ISIN : DE000A161NR7 WKN : A161NR Indices : Scale 30 Inscrits : Open Market réglementé à Berlin, Düsseldorf, Francfort (Scale), Hambourg, Munich, Stuttgart, Marché boursier Tradegate

