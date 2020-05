Les détaillants comptent sur le système de détection de la fièvre de DERMALOG





La pandémie de coronavirus pose des défis importants aux magasins de vente au détail et aux centres commerciaux. Les entreprises doivent mettre en oeuvre de nombreuses mesures de protection de la santé sans trop compromettre l'expérience client. C'est pourquoi le centre commercial Scandinavian Park en Allemagne a opté pour la détection de la fièvre sans contact de DERMALOG.

HANDEWITT et HAMBOURG, Allemagne, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a mis au point une solution qui mesure les températures corporelles avec rapidité et précision pendant la marche, et peut considérablement réduire le risque de propagation des infections dans de nombreux domaines. Le Scandinavian Park de Handewitt utilise également le système de la société dans le cadre de son concept d'hygiène.

À l'entrée du marché du centre commercial, chaque client peut effectuer le contrôle de sa fièvre sans contact par DERMALOG. Le système de la société de biométrie allemande mesure la température corporelle en moins d'une seconde en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système affiche un message d'alerte. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. En option, le contrôle de température de DERMALOG inclut la détection automatisée du masque. Si une personne entre dans un magasin sans masque, le système affiche un message l'informant qu'un masque est obligatoire.

« Actuellement, de nombreux clients ne sentent pas en sécurité et ne savent pas s'ils peuvent faire leurs achats sans hésitation. En utilisant une caméra qui détecte la fièvre, nous souhaitons réduire cette insécurité dans une certaine mesure et, en même temps, apporter une contribution significative à la protection de la santé au Scandinavian Park », a déclaré Frank Sauerberg, membre du conseil d'administration de Scandinavian Park Petersen KG.

La caméra thermique de DERMALOG a été initialement développée pour les contrôles aux frontières et les aéroports. « En attendant, notre système de détection de la fièvre joue désormais un rôle important pour protéger la santé dans de nombreux secteurs », a déclaré Günther Mull, CEO de DERMALOG.

Le ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales recommande également l'utilisation de la détection de la fièvre sans contact afin de « clarifier rapidement les cas suspects ». Selon la dernière norme du ministère de la Santé et de la Sécurité au travail relative au SARS-CoV-2 : « Les symptômes notables de l'infection par le coronavirus incluent la fièvre, la toux et l'essoufflement. À cette fin, des dispositions doivent être prises si possible pour mesurer la température sans contact. »

De nombreuses entreprises et institutions ont déjà mis ces recommandations en pratique. Le contrôle de température de DERMALOG est déjà appliqué dans plus de 50 pays. Le système protège des magasins de vente au détail, des bureaux, des halls de production, des terrains de sport, des lieux d'événements et des hôpitaux.

