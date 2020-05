Alain Mercier nommé président du conseil d'administration de l'ACTU





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 11 mai dernier, l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) a nommé Alain Mercier, directeur général du Réseau de transport de la Capitale (RTC) à titre de président du conseil d'administration.

Son expertise, sa vaste expérience de plus de 35 ans dans l'industrie des transports et son leadership reconnus à travers le monde lui permettront de participer activement aux travaux de l'ACTU dans un contexte où les défis sont majeurs pour les transporteurs urbains. « C'est un privilège de représenter l'industrie surtout dans le contexte actuel. Alors que la vision de la mobilité intégrée et de grands projets d'infrastructures se développent dans plusieurs villes à travers le Canada, le maintien de notre industrie est capital pour l'ensemble des membres », mentionne Monsieur Alain Mercier.

Parmi les fonctions de l'ACTU, il représentera les intérêts canadiens en matière de transport en commun auprès du gouvernement fédéral et poursuivra son mandat au sein du conseil d'administration de l'Union internationale des transports publics (UITP).

Alain Mercier est membre de l'ACTU depuis 1998. Administrateur au conseil d'administration depuis 2008, sa passion pour le transport et pour la mobilité lui a permis de développer un important réseau et d'acquérir une certaine expertise. Monsieur Mercier est directeur général du RTC depuis 2012.

À propos du RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) transporte plus de 155 000 personnes différentes chaque mois dans l'agglomération de Québec. Il exploite un parc de près de 600 autobus, dont plusieurs sont hybrides et climatisés, qui circulent sur 134 parcours et desservent plus de 4 500 arrêts, dont 20 stations tempérées. Il emploie plus de 1 600 personnes dans ses deux centres d'exploitation et offre les horaires en temps réel sur tous ses parcours grâce à la gamme d'outils RTC Nomade temps réel. Des titres de transport répondant à tous les besoins sont offerts dans près de 170 points de vente répartis sur le territoire de l'agglomération de Québec.

